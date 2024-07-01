https://ria.ru/20240701/orban-1956742387.html

Орбан назвал причину спада экономики ЕС

Орбан назвал причину спада экономики ЕС - РИА Новости, 01.07.2024

Орбан назвал причину спада экономики ЕС

Экономика Евросоюза в последние годы переживает спад из-за ошибочных решений Брюсселя, Венгрия в ходе председательства хочет сделать ее "снова... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T20:46

2024-07-01T20:46

2024-07-01T20:46

венгрия

европа

азия

виктор орбан

петер сийярто

евросоюз

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Экономика Евросоюза в последние годы переживает спад из-за ошибочных решений Брюсселя, Венгрия в ходе председательства хочет сделать ее "снова конкурентоспособной", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Венгрия с 1 июля на полгода стала председателем в Совете ЕС, выбрав девизом лозунг "Сделаем Европу снова великой". "Потеря конкурентоспособности ЕС стала растущей тенденцией в последние десятилетия. Этот спад можно отнести, прежде всего, к ошибочным решениям Брюсселя, которые идут вразрез с реалиями мировой экономики", - написал Орбан в статье для газеты Financial Times. В качестве таких решений он назвал идеологический подход к "зеленому переходу", бюрократическое обременение европейских аграриев, "катастрофический провал" глобального минимального корпоративного налога, который привел к оттоку международных инвестиций. Венгрия, по словам Орбана, планирует заключить новое соглашение о конкурентоспособности, обуздать нелегальную миграцию, привлекая финансирование ЕС, достичь большей конвергенции между регионами, а также заложить основы сельскохозяйственной политики ЕС, ориентированной на фермеров. "Венгрия готовится к исключительно активному председательству в ЕС. Пришло время оставить в стороне идеологические споры и завести двигатель Европы. Давайте сделаем Европу снова конкурентоспособной!" - отметил Орбан, добавив, что венгерский план поддержали лидеры Германии, Франции и Италии. Ранее Орбан заявил, что Венгрия еще в начале десятилетия видела в Евросоюзе залог своего благополучия, однако он сбился с пути и отстал в экономической гонке от США и Азии. Ранее он предсказал, что к концу десятилетия Великобритания, Италия и Франция покинут первую десятку экономик мира, а Германия с четвертого места опустится на десятое. Орбан заявлял, что Европа находится в фрустрации от того, что Азия развивается в более быстром темпе, при этом в последнее время растет число европейских стран, которые выступают за сотрудничество с Азией, а не за разъединение. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, являются страны Востока.

https://ria.ru/20240701/evropa-1956201705.html

https://ria.ru/20240701/vengriya-1956543905.html

https://ria.ru/20240417/orban-1940486359.html

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европа

азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

венгрия, европа, азия, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз