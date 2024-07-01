https://ria.ru/20240701/orban-1956742387.html
Орбан назвал причину спада экономики ЕС
Орбан назвал причину спада экономики ЕС - РИА Новости, 01.07.2024
Орбан назвал причину спада экономики ЕС
Экономика Евросоюза в последние годы переживает спад из-за ошибочных решений Брюсселя, Венгрия в ходе председательства хочет сделать ее "снова... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T20:46
2024-07-01T20:46
2024-07-01T20:46
венгрия
европа
азия
виктор орбан
петер сийярто
евросоюз
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Экономика Евросоюза в последние годы переживает спад из-за ошибочных решений Брюсселя, Венгрия в ходе председательства хочет сделать ее "снова конкурентоспособной", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Венгрия с 1 июля на полгода стала председателем в Совете ЕС, выбрав девизом лозунг "Сделаем Европу снова великой". "Потеря конкурентоспособности ЕС стала растущей тенденцией в последние десятилетия. Этот спад можно отнести, прежде всего, к ошибочным решениям Брюсселя, которые идут вразрез с реалиями мировой экономики", - написал Орбан в статье для газеты Financial Times. В качестве таких решений он назвал идеологический подход к "зеленому переходу", бюрократическое обременение европейских аграриев, "катастрофический провал" глобального минимального корпоративного налога, который привел к оттоку международных инвестиций. Венгрия, по словам Орбана, планирует заключить новое соглашение о конкурентоспособности, обуздать нелегальную миграцию, привлекая финансирование ЕС, достичь большей конвергенции между регионами, а также заложить основы сельскохозяйственной политики ЕС, ориентированной на фермеров. "Венгрия готовится к исключительно активному председательству в ЕС. Пришло время оставить в стороне идеологические споры и завести двигатель Европы. Давайте сделаем Европу снова конкурентоспособной!" - отметил Орбан, добавив, что венгерский план поддержали лидеры Германии, Франции и Италии. Ранее Орбан заявил, что Венгрия еще в начале десятилетия видела в Евросоюзе залог своего благополучия, однако он сбился с пути и отстал в экономической гонке от США и Азии. Ранее он предсказал, что к концу десятилетия Великобритания, Италия и Франция покинут первую десятку экономик мира, а Германия с четвертого места опустится на десятое. Орбан заявлял, что Европа находится в фрустрации от того, что Азия развивается в более быстром темпе, при этом в последнее время растет число европейских стран, которые выступают за сотрудничество с Азией, а не за разъединение. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, являются страны Востока.
https://ria.ru/20240701/evropa-1956201705.html
https://ria.ru/20240701/vengriya-1956543905.html
https://ria.ru/20240417/orban-1940486359.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, европа, азия, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз
Венгрия, Европа, Азия, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Евросоюз
Орбан назвал причину спада экономики ЕС
Орбан: экономика ЕС переживает спад из-за ошибочных решений Брюсселя
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Экономика Евросоюза в последние годы переживает спад из-за ошибочных решений Брюсселя, Венгрия в ходе председательства хочет сделать ее "снова конкурентоспособной", заявил
венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Венгрия с 1 июля на полгода стала председателем в Совете ЕС, выбрав девизом лозунг "Сделаем Европу снова великой".
"Потеря конкурентоспособности ЕС стала растущей тенденцией в последние десятилетия. Этот спад можно отнести, прежде всего, к ошибочным решениям Брюсселя, которые идут вразрез с реалиями мировой экономики", - написал Орбан в статье для газеты Financial Times.
В качестве таких решений он назвал идеологический подход к "зеленому переходу", бюрократическое обременение европейских аграриев, "катастрофический провал" глобального минимального корпоративного налога, который привел к оттоку международных инвестиций.
Венгрия, по словам Орбана, планирует заключить новое соглашение о конкурентоспособности, обуздать нелегальную миграцию, привлекая финансирование ЕС, достичь большей конвергенции между регионами, а также заложить основы сельскохозяйственной политики ЕС, ориентированной на фермеров.
"Венгрия готовится к исключительно активному председательству в ЕС. Пришло время оставить в стороне идеологические споры и завести двигатель Европы
. Давайте сделаем Европу снова конкурентоспособной!" - отметил Орбан, добавив, что венгерский план поддержали лидеры Германии
, Франции
и Италии
.
Ранее Орбан заявил, что Венгрия еще в начале десятилетия видела в Евросоюзе залог своего благополучия, однако он сбился с пути и отстал в экономической гонке от США
и Азии
. Ранее он предсказал, что к концу десятилетия Великобритания
, Италия и Франция покинут первую десятку экономик мира, а Германия с четвертого места опустится на десятое. Орбан заявлял, что Европа находится в фрустрации от того, что Азия развивается в более быстром темпе, при этом в последнее время растет число европейских стран, которые выступают за сотрудничество с Азией, а не за разъединение.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
ранее неоднократно заявлял, что Будапешт
не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока
и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, являются страны Востока.