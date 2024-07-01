https://ria.ru/20240701/opasnost-1956549620.html

В Белгородской области объявили ракетную опасность

В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 01.07.2024

В Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T08:42

2024-07-01T08:42

2024-07-01T08:42

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. "Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240630/yasinovataya-1956427415.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков