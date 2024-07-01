https://ria.ru/20240701/onlayn-kazino-1956749294.html
Мизулина потребовала проверить всех блогеров, рекламирующих казино
Мизулина потребовала проверить всех блогеров, рекламирующих казино - РИА Новости, 01.07.2024
Мизулина потребовала проверить всех блогеров, рекламирующих казино
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина будет требовать провести налоговые проверки в отношении всех блогеров, рекламирующих онлайн-казино. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T21:31
2024-07-01T21:31
2024-07-01T21:31
общество
украина
екатерина мизулина
дмитрий медведев
лига безопасного интернета
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина будет требовать провести налоговые проверки в отношении всех блогеров, рекламирующих онлайн-казино. "В нашей работе это направление в ближайшее время будет только усилено. Мы будем требовать налоговых проверок в отношении всех блогеров, которые занимаются скамом и берут подобную рекламу", - написала Мизулина в своем Telegram-канале. По ее словам, из-за деятельности блогеров, которые пропагандируют азартные игры, молодежь "тонет в кредитах, микрозаймах, идет на преступления и совершает суициды". Мизулина отметила, что ряд крупнейших онлайн-казино созданы на Украине. "Тема не безнадежна: когда-то Дмитрий Медведев закрыл все оффлайн-казино. Рано или поздно онлайн-проектам тоже настанет конец", - заключила Мизулина.
https://ria.ru/20231227/ivleeva-1918382211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, украина, екатерина мизулина, дмитрий медведев, лига безопасного интернета
Общество, Украина, Екатерина Мизулина, Дмитрий Медведев, Лига безопасного интернета
Мизулина потребовала проверить всех блогеров, рекламирующих казино
Мизулина потребовала налоговые проверки блогеров, рекламирующих онлайн-казино