https://ria.ru/20240701/onlayn-kazino-1956749294.html

Мизулина потребовала проверить всех блогеров, рекламирующих казино

Мизулина потребовала проверить всех блогеров, рекламирующих казино - РИА Новости, 01.07.2024

Мизулина потребовала проверить всех блогеров, рекламирующих казино

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина будет требовать провести налоговые проверки в отношении всех блогеров, рекламирующих онлайн-казино. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T21:31

2024-07-01T21:31

2024-07-01T21:31

общество

украина

екатерина мизулина

дмитрий медведев

лига безопасного интернета

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина будет требовать провести налоговые проверки в отношении всех блогеров, рекламирующих онлайн-казино. "В нашей работе это направление в ближайшее время будет только усилено. Мы будем требовать налоговых проверок в отношении всех блогеров, которые занимаются скамом и берут подобную рекламу", - написала Мизулина в своем Telegram-канале. По ее словам, из-за деятельности блогеров, которые пропагандируют азартные игры, молодежь "тонет в кредитах, микрозаймах, идет на преступления и совершает суициды". Мизулина отметила, что ряд крупнейших онлайн-казино созданы на Украине. "Тема не безнадежна: когда-то Дмитрий Медведев закрыл все оффлайн-казино. Рано или поздно онлайн-проектам тоже настанет конец", - заключила Мизулина.

https://ria.ru/20231227/ivleeva-1918382211.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, украина, екатерина мизулина, дмитрий медведев, лига безопасного интернета