https://ria.ru/20240701/ombudsmen-1956670188.html

В ДНР за неделю погибли восемь мирных жителей, 41 человек пострадал

В ДНР за неделю погибли восемь мирных жителей, 41 человек пострадал - РИА Новости, 01.07.2024

В ДНР за неделю погибли восемь мирных жителей, 41 человек пострадал

Восемь мирных жителей погибли, еще 41 человек, включая шестерых детей, пострадал в ДНР с 25 по 30 июня из-за действий украинских войск, сообщил аппарат... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T16:27

2024-07-01T16:27

2024-07-01T16:27

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

дарья морозова

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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Восемь мирных жителей погибли, еще 41 человек, включая шестерых детей, пострадал в ДНР с 25 по 30 июня из-за действий украинских войск, сообщил аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой.В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой с 25 по 30 июня погибли восемь мирных жителей. Число пострадавших за указанный период составило 41, в том числе шесть детей. В аппарате омбудсмена также отметили, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9322 человек, в том числе 240 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 14 059, среди них 903 ребенка.

https://ria.ru/20240701/odessa-1956621604.html

донецкая народная республика

украина

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в мире, донецкая народная республика, украина, дарья морозова