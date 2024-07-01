https://ria.ru/20240701/ombudsmen-1956670188.html
В ДНР за неделю погибли восемь мирных жителей, 41 человек пострадал
В ДНР за неделю погибли восемь мирных жителей, 41 человек пострадал - РИА Новости, 01.07.2024
В ДНР за неделю погибли восемь мирных жителей, 41 человек пострадал
Восемь мирных жителей погибли, еще 41 человек, включая шестерых детей, пострадал в ДНР с 25 по 30 июня из-за действий украинских войск, сообщил аппарат... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T16:27
2024-07-01T16:27
2024-07-01T16:27
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
дарья морозова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879540652_0:79:2790:1648_1920x0_80_0_0_afd4240319cac815652e2d4593fa0e78.jpg
ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Восемь мирных жителей погибли, еще 41 человек, включая шестерых детей, пострадал в ДНР с 25 по 30 июня из-за действий украинских войск, сообщил аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой.В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой с 25 по 30 июня погибли восемь мирных жителей. Число пострадавших за указанный период составило 41, в том числе шесть детей. В аппарате омбудсмена также отметили, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9322 человек, в том числе 240 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 14 059, среди них 903 ребенка.
https://ria.ru/20240701/odessa-1956621604.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879540652_61:0:2790:2047_1920x0_80_0_0_4ae3b614269a83fe0b8412af2b4244ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, дарья морозова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова
В ДНР за неделю погибли восемь мирных жителей, 41 человек пострадал
омбудсмен: в ДНР за неделю погибли восемь мирных жителей, 41 человек пострадал