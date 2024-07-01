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В ДНР за неделю погибли восемь мирных жителей, 41 человек пострадал - РИА Новости, 01.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:27 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/ombudsmen-1956670188.html
В ДНР за неделю погибли восемь мирных жителей, 41 человек пострадал
В ДНР за неделю погибли восемь мирных жителей, 41 человек пострадал - РИА Новости, 01.07.2024
В ДНР за неделю погибли восемь мирных жителей, 41 человек пострадал
Восемь мирных жителей погибли, еще 41 человек, включая шестерых детей, пострадал в ДНР с 25 по 30 июня из-за действий украинских войск, сообщил аппарат... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T16:27
2024-07-01T16:27
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
дарья морозова
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Восемь мирных жителей погибли, еще 41 человек, включая шестерых детей, пострадал в ДНР с 25 по 30 июня из-за действий украинских войск, сообщил аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой.В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой с 25 по 30 июня погибли восемь мирных жителей. Число пострадавших за указанный период составило 41, в том числе шесть детей. В аппарате омбудсмена также отметили, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9322 человек, в том числе 240 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 14 059, среди них 903 ребенка.
https://ria.ru/20240701/odessa-1956621604.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, дарья морозова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова
В ДНР за неделю погибли восемь мирных жителей, 41 человек пострадал

омбудсмен: в ДНР за неделю погибли восемь мирных жителей, 41 человек пострадал

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Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Восемь мирных жителей погибли, еще 41 человек, включая шестерых детей, пострадал в ДНР с 25 по 30 июня из-за действий украинских войск, сообщил аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой с 25 по 30 июня погибли восемь мирных жителей. Число пострадавших за указанный период составило 41, в том числе шесть детей.
В аппарате омбудсмена также отметили, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9322 человек, в том числе 240 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 14 059, среди них 903 ребенка.
Украинская полиция - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДарья Морозова
 
 
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