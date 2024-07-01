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При обстреле Кременной со стороны ВСУ погибли два мирных жителя - РИА Новости, 01.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:45 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/obstrel-1956742229.html
При обстреле Кременной со стороны ВСУ погибли два мирных жителя
При обстреле Кременной со стороны ВСУ погибли два мирных жителя - РИА Новости, 01.07.2024
При обстреле Кременной со стороны ВСУ погибли два мирных жителя
Два мирных жителя погибли, еще двое пострадали в результате обстрела Кременной в ЛНР украинскими войсками в минувшие выходные, сообщил глава администрации... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T20:45
2024-07-01T20:45
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944862993_0:190:1280:910_1920x0_80_0_0_e2279796c1945e8a8e52816cf92e13d4.jpg
ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, еще двое пострадали в результате обстрела Кременной в ЛНР украинскими войсками в минувшие выходные, сообщил глава администрации города Вячеслав Третьяков. "Эти выходные оказались для нас мрачными и трагическими. Всего за два дня два наших гражданина получили ранения, а двое погибли от полученных травм", - написал Третьяков в своем Telegram-канале. Он отметил, что службы экстренной помощи прибыли сразу же после происшествий, пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Кроме того, в результате ударов повреждено около десяти жилых домов в частном секторе. Один из них был повторно атакован во время прибытия экипажа МЧС, среди пожарных никто не пострадал. Также был нанесен удар кассетными боеприпасами по многоквартирному дому, обошлось без пострадавших.
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в мире, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При обстреле Кременной со стороны ВСУ погибли два мирных жителя

При обстреле Кременной со стороны ВСУ погибли два мирных жителя, еще двое ранены

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, еще двое пострадали в результате обстрела Кременной в ЛНР украинскими войсками в минувшие выходные, сообщил глава администрации города Вячеслав Третьяков.
«
"Эти выходные оказались для нас мрачными и трагическими. Всего за два дня два наших гражданина получили ранения, а двое погибли от полученных травм", - написал Третьяков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что службы экстренной помощи прибыли сразу же после происшествий, пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Кроме того, в результате ударов повреждено около десяти жилых домов в частном секторе. Один из них был повторно атакован во время прибытия экипажа МЧС, среди пожарных никто не пострадал. Также был нанесен удар кассетными боеприпасами по многоквартирному дому, обошлось без пострадавших.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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