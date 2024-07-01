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При обстреле Кременной со стороны ВСУ погибли два мирных жителя
При обстреле Кременной со стороны ВСУ погибли два мирных жителя - РИА Новости, 01.07.2024
При обстреле Кременной со стороны ВСУ погибли два мирных жителя
Два мирных жителя погибли, еще двое пострадали в результате обстрела Кременной в ЛНР украинскими войсками в минувшие выходные, сообщил глава администрации... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T20:45
2024-07-01T20:45
2024-07-01T20:45
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, еще двое пострадали в результате обстрела Кременной в ЛНР украинскими войсками в минувшие выходные, сообщил глава администрации города Вячеслав Третьяков. "Эти выходные оказались для нас мрачными и трагическими. Всего за два дня два наших гражданина получили ранения, а двое погибли от полученных травм", - написал Третьяков в своем Telegram-канале. Он отметил, что службы экстренной помощи прибыли сразу же после происшествий, пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Кроме того, в результате ударов повреждено около десяти жилых домов в частном секторе. Один из них был повторно атакован во время прибытия экипажа МЧС, среди пожарных никто не пострадал. Также был нанесен удар кассетными боеприпасами по многоквартирному дому, обошлось без пострадавших.
https://ria.ru/20240630/podpole-1956519437.html
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в мире, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При обстреле Кременной со стороны ВСУ погибли два мирных жителя
При обстреле Кременной со стороны ВСУ погибли два мирных жителя, еще двое ранены