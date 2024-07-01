https://ria.ru/20240701/obstrel-1956557406.html

ВСУ за сутки 44 раза обстреляли левобережье Днепра

ВСУ за сутки 44 раза обстреляли левобережье Днепра - РИА Новости, 01.07.2024

ВСУ за сутки 44 раза обстреляли левобережье Днепра

За сутки украинская армия нанесла 44 удара из ствольной артиллерии по 10 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T09:45

2024-07-01T09:45

2024-07-01T09:45

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 1 июл - РИА Новости. За сутки украинская армия нанесла 44 удара из ствольной артиллерии по 10 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 24 артиллерийских удара. Еще 20 обстрелов украинские войска предприняли ночью. Под огонь боевиков попали 10 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской артиллерии подверглись Алешки, Кардашинка, Казачьи Лагеря, Новая Каховка, Таврийск, Каиры, Каховка, Большая Лепетиха, Бабино, Днепряны.

https://ria.ru/20240124/obstrel-1923144882.html

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

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Дарья Буймова

днепр (город), херсонская область , новая каховка, происшествия