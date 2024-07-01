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ВСУ за сутки 44 раза обстреляли левобережье Днепра - РИА Новости, 01.07.2024
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09:45 01.07.2024
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ВСУ за сутки 44 раза обстреляли левобережье Днепра
ВСУ за сутки 44 раза обстреляли левобережье Днепра - РИА Новости, 01.07.2024
ВСУ за сутки 44 раза обстреляли левобережье Днепра
За сутки украинская армия нанесла 44 удара из ствольной артиллерии по 10 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T09:45
2024-07-01T09:45
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 1 июл - РИА Новости. За сутки украинская армия нанесла 44 удара из ствольной артиллерии по 10 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 24 артиллерийских удара. Еще 20 обстрелов украинские войска предприняли ночью. Под огонь боевиков попали 10 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской артиллерии подверглись Алешки, Кардашинка, Казачьи Лагеря, Новая Каховка, Таврийск, Каиры, Каховка, Большая Лепетиха, Бабино, Днепряны.
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днепр (город)
херсонская область
новая каховка
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днепр (город), херсонская область , новая каховка, происшествия
Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
ВСУ за сутки 44 раза обстреляли левобережье Днепра

ВСУ за сутки нанесли 44 удара по десяти населенным пунктам Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки на месте обстрела в Донецке
Осколки на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 1 июл - РИА Новости. За сутки украинская армия нанесла 44 удара из ствольной артиллерии по 10 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 24 артиллерийских удара. Еще 20 обстрелов украинские войска предприняли ночью. Под огонь боевиков попали 10 населенных пунктов", - сообщил источник.
Обстрелам украинской артиллерии подверглись Алешки, Кардашинка, Казачьи Лагеря, Новая Каховка, Таврийск, Каиры, Каховка, Большая Лепетиха, Бабино, Днепряны.
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Источник: ВСУ за сутки нанесли более 60 ударов по Херсонской области
24 января, 10:18
 
Днепр (город)Херсонская областьНовая КаховкаПроисшествия
 
 
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