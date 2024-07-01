https://ria.ru/20240701/nurmagomedov-1956693955.html
ФНС приостановила операции по счетам Нурмагомедова
ФНС приостановила операции по счетам Нурмагомедова - РИА Новости, 01.07.2024
ФНС приостановила операции по счетам Нурмагомедова
Федеральная налоговая служба России приостановила операции по счетам экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, следует из... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T17:22
2024-07-01T17:22
2024-07-01T17:58
экономика
россия
хабиб нурмагомедов
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Федеральная налоговая служба России приостановила операции по счетам экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, следует из данных системы "БИР-Аналитик". В качестве основания указано "неисполнение налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) требования об уплате задолженности". Размер долга на едином налоговом счете (ЕНС) Нурмагомедова составляет 79,3 миллиона рублей. При этом, согласно данным сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", спортсмен зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Кроме того, он значится как уже бывший учредитель поставщика услуг связи ООО "Первый мобильный", фирмы по торговле одеждой и обувью ООО "Сильди", ООО "Бойцовский клуб "Иглз", фонда "Росси" и Благотворительного фонда имени Хабиба Нурмагомедова. По благотворительному фонду и клубу "Иглз" налоговые органы также приостановили операции.
https://rsport.ria.ru/20240607/tramp-1951235435.html
https://rsport.ria.ru/20240123/futbol-1923093980.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, хабиб нурмагомедов, федеральная налоговая служба (фнс россии), ufc
Экономика, Россия, Хабиб Нурмагомедов, Федеральная налоговая служба (ФНС России), UFC
ФНС приостановила операции по счетам Нурмагомедова
ФНС приостановила операции по счетам экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Федеральная налоговая служба России приостановила операции по счетам экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, следует из данных системы "БИР-Аналитик".
В качестве основания указано "неисполнение налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) требования об уплате задолженности".
Размер долга на едином налоговом счете (ЕНС) Нурмагомедова составляет 79,3 миллиона рублей.
При этом, согласно данным сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", спортсмен зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Кроме того, он значится как уже бывший учредитель поставщика услуг связи ООО "Первый мобильный", фирмы по торговле одеждой и обувью ООО "Сильди", ООО "Бойцовский клуб "Иглз", фонда "Росси" и Благотворительного фонда имени Хабиба Нурмагомедова.
По благотворительному фонду и клубу "Иглз" налоговые органы также приостановили операции.