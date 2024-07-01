https://ria.ru/20240701/nurmagomedov-1956693955.html

ФНС приостановила операции по счетам Нурмагомедова

ФНС приостановила операции по счетам Нурмагомедова - РИА Новости, 01.07.2024

ФНС приостановила операции по счетам Нурмагомедова

Федеральная налоговая служба России приостановила операции по счетам экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, следует из... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T17:22

2024-07-01T17:22

2024-07-01T17:58

экономика

россия

хабиб нурмагомедов

федеральная налоговая служба (фнс россии)

ufc

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Федеральная налоговая служба России приостановила операции по счетам экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, следует из данных системы "БИР-Аналитик". В качестве основания указано "неисполнение налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) требования об уплате задолженности". Размер долга на едином налоговом счете (ЕНС) Нурмагомедова составляет 79,3 миллиона рублей. При этом, согласно данным сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", спортсмен зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Кроме того, он значится как уже бывший учредитель поставщика услуг связи ООО "Первый мобильный", фирмы по торговле одеждой и обувью ООО "Сильди", ООО "Бойцовский клуб "Иглз", фонда "Росси" и Благотворительного фонда имени Хабиба Нурмагомедова. По благотворительному фонду и клубу "Иглз" налоговые органы также приостановили операции.

https://rsport.ria.ru/20240607/tramp-1951235435.html

https://rsport.ria.ru/20240123/futbol-1923093980.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, хабиб нурмагомедов, федеральная налоговая служба (фнс россии), ufc