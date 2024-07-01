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Более 200 участников собрал третий инвестиционный форум в Новороссийске - РИА Новости, 01.07.2024
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Краснодарский край
 
11:16 01.07.2024 (обновлено: 12:39 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/novorossiysk-1956571427.html
Более 200 участников собрал третий инвестиционный форум в Новороссийске
Более 200 участников собрал третий инвестиционный форум в Новороссийске - РИА Новости, 01.07.2024
Более 200 участников собрал третий инвестиционный форум в Новороссийске
Больше 200 участников собралось на третьем форуме "Инвестиции в будущее", который открылся 27 июня в Новороссийске, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T11:16
2024-07-01T12:39
краснодарский край
новороссийск
павел титов
абрау-дюрсо
поддержка бизнеса
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Больше 200 участников собралось на третьем форуме "Инвестиции в будущее", который открылся 27 июня в Новороссийске, сообщает пресс-служба администрации города. Форум прошел при поддержке департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края. В конгресс-холле Абрау-Дюрсо в этом году собрались более 200 участников – это представители органов местного самоуправления, региональных агентств и фондов развития, туристической и винодельческой отраслей, индустрии гостеприимства, промышленности, логистической сферы. Цель форума – популяризация мер государственной поддержки и оказание содействия развитию бизнеса, а главная тема - "Развитие личности как инструмент построения бизнеса". "Развитие личных навыков помогает создавать структуру и порядок, необходимые для стабильного развития, что актуально не только для бизнеса, но и для органов власти. Поэтому в этом году мы решили расширить географию участников форума и пригласить коллег из муниципальных образований Краснодарского края. Подобные форумы являются эффективной площадкой для создания нетворкинга с инвесторами и дальнейшего привлечения инвестиций. Уверен, сегодняшнее мероприятие будет полезным и результативным для всех участников", - сказал глава города Новороссийска Андрей Кравченко, открывая форум. Также он отметил, что объем привлеченных инвестиций в рамках заключенных соглашений за последние три года превысил 200 миллиардов рублей. Темп роста составил 133%. Количество новороссийских предпринимателей за 2023 год возросло на 8% . С приветственным словом к участникам форума также обратился президент и председатель совета директоров ГК "Абрау-Дюрсо" Павел Титов. Он отметил, что будет рад, если на легендарной земле Абрау-Дюрсо в процессе работы форума зародятся перспективные инициативы, и пожелал всем успешного достижения намеченных целей. Новороссийский предприниматель, эксперт по инвестициям в акселераторах РФ Дмитрий Риндевич поделился с участниками форума своей историей успеха: за три года построил с нуля компанию с капитализацией 393 миллиона рублей и вывел ее на внебиржевой рынок ценных бумаг. Ведущие бизнес-тренеры провели для участников форума мастер-классы, после которых полученные знания все желающие смогли закрепить в деловой игре. Завершился день культурной программой и посещением шоу фонтанов на озере Абрау.
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новороссийск, павел титов, абрау-дюрсо, поддержка бизнеса
Краснодарский край, Новороссийск, Павел Титов, Абрау-Дюрсо, Поддержка бизнеса

Более 200 участников собрал третий инвестиционный форум в Новороссийске

© РИА Новости / Виталий ТимкивНовороссийск
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Новороссийск
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Больше 200 участников собралось на третьем форуме "Инвестиции в будущее", который открылся 27 июня в Новороссийске, сообщает пресс-служба администрации города.
Форум прошел при поддержке департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.
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В конгресс-холле Абрау-Дюрсо в этом году собрались более 200 участников – это представители органов местного самоуправления, региональных агентств и фондов развития, туристической и винодельческой отраслей, индустрии гостеприимства, промышленности, логистической сферы.
Цель форума – популяризация мер государственной поддержки и оказание содействия развитию бизнеса, а главная тема - "Развитие личности как инструмент построения бизнеса".
"Развитие личных навыков помогает создавать структуру и порядок, необходимые для стабильного развития, что актуально не только для бизнеса, но и для органов власти. Поэтому в этом году мы решили расширить географию участников форума и пригласить коллег из муниципальных образований Краснодарского края. Подобные форумы являются эффективной площадкой для создания нетворкинга с инвесторами и дальнейшего привлечения инвестиций. Уверен, сегодняшнее мероприятие будет полезным и результативным для всех участников", - сказал глава города Новороссийска Андрей Кравченко, открывая форум.
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Также он отметил, что объем привлеченных инвестиций в рамках заключенных соглашений за последние три года превысил 200 миллиардов рублей. Темп роста составил 133%. Количество новороссийских предпринимателей за 2023 год возросло на 8% .
С приветственным словом к участникам форума также обратился президент и председатель совета директоров ГК "Абрау-Дюрсо" Павел Титов. Он отметил, что будет рад, если на легендарной земле Абрау-Дюрсо в процессе работы форума зародятся перспективные инициативы, и пожелал всем успешного достижения намеченных целей.
Новороссийский предприниматель, эксперт по инвестициям в акселераторах РФ Дмитрий Риндевич поделился с участниками форума своей историей успеха: за три года построил с нуля компанию с капитализацией 393 миллиона рублей и вывел ее на внебиржевой рынок ценных бумаг.
Ведущие бизнес-тренеры провели для участников форума мастер-классы, после которых полученные знания все желающие смогли закрепить в деловой игре.
Завершился день культурной программой и посещением шоу фонтанов на озере Абрау.
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Краснодарский крайНовороссийскПавел ТитовАбрау-ДюрсоПоддержка бизнеса
 
 
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