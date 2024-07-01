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Около 400 новых номеров для туристов запустят в Алтайском крае до декабря - РИА Новости, 01.07.2024
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Алтайский край
Алтайский край
 
18:15 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/nomera-1956712913.html
Около 400 новых номеров для туристов запустят в Алтайском крае до декабря
Около 400 новых номеров для туристов запустят в Алтайском крае до декабря - РИА Новости, 01.07.2024
Около 400 новых номеров для туристов запустят в Алтайском крае до декабря
Около 400 новых номеров для туристов запустят в Алтайском крае до конца года благодаря участию региона в нацпроекте "Туризм и индустрия гостеприимства",... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T18:15
2024-07-01T18:15
алтайский край
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БАРНАУЛ, 1 июл – РИА Новости. Около 400 новых номеров для туристов запустят в Алтайском крае до конца года благодаря участию региона в нацпроекте "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщают в управлении по развитию туризма региона. "Одним из ярких примеров такой коллаборации (инвесторов и государства – ред.) является участие алтайского бизнеса в национальном проекте "Туризм и индустрия гостеприимства", в рамках которого региону была оказана беспрецедентная поддержка проектов по расширению номерного фонда в регионе - более 817 миллионов рублей средств федерального бюджета направлено на строительство некапитальных средств размещения на 568 номеров. Одна треть номерного фонда уже введена в эксплуатацию, остальные будут запущены к концу 2024 года", - говорится в сообщении. Как рассказал начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Казанцев, регион также использует возможности единой субсидии в рамках национального проекта, благодаря которой осуществляется развитие туристской инфраструктуры на пляжах и национальных турмаршрутах, поддержка проведения новых масштабных событийных мероприятий, развитие доступности туризма для людей с ограниченными возможностями здоровья и обустройство туристских центров городов. Помимо этого, Алтайский край планирует продолжить работу по созданию модульных некапитальных средств размещения и потому примет участие в конкурсном отборе на получение господдержки. По данным управления, в Алтайском крае турпоток ежегодно растет в среднем на 5% и составляет более двух миллионов человек в год.
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Алтайский край, Новости - Туризм, Алтайский край, Туризм

Около 400 новых номеров для туристов запустят в Алтайском крае до декабря

© iStock.com / martin-dmЗаезд в гостиничный номер
Заезд в гостиничный номер - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© iStock.com / martin-dm
Заезд в гостиничный номер
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БАРНАУЛ, 1 июл – РИА Новости. Около 400 новых номеров для туристов запустят в Алтайском крае до конца года благодаря участию региона в нацпроекте "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщают в управлении по развитию туризма региона.
"Одним из ярких примеров такой коллаборации (инвесторов и государства – ред.) является участие алтайского бизнеса в национальном проекте "Туризм и индустрия гостеприимства", в рамках которого региону была оказана беспрецедентная поддержка проектов по расширению номерного фонда в регионе - более 817 миллионов рублей средств федерального бюджета направлено на строительство некапитальных средств размещения на 568 номеров. Одна треть номерного фонда уже введена в эксплуатацию, остальные будут запущены к концу 2024 года", - говорится в сообщении.
Как рассказал начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Казанцев, регион также использует возможности единой субсидии в рамках национального проекта, благодаря которой осуществляется развитие туристской инфраструктуры на пляжах и национальных турмаршрутах, поддержка проведения новых масштабных событийных мероприятий, развитие доступности туризма для людей с ограниченными возможностями здоровья и обустройство туристских центров городов. Помимо этого, Алтайский край планирует продолжить работу по созданию модульных некапитальных средств размещения и потому примет участие в конкурсном отборе на получение господдержки.
По данным управления, в Алтайском крае турпоток ежегодно растет в среднем на 5% и составляет более двух миллионов человек в год.
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