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Около 400 новых номеров для туристов запустят в Алтайском крае до декабря
Около 400 новых номеров для туристов запустят в Алтайском крае до декабря - РИА Новости, 01.07.2024
Около 400 новых номеров для туристов запустят в Алтайском крае до декабря
Около 400 новых номеров для туристов запустят в Алтайском крае до конца года благодаря участию региона в нацпроекте "Туризм и индустрия гостеприимства",... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T18:15
2024-07-01T18:15
2024-07-01T18:15
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БАРНАУЛ, 1 июл – РИА Новости. Около 400 новых номеров для туристов запустят в Алтайском крае до конца года благодаря участию региона в нацпроекте "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщают в управлении по развитию туризма региона. "Одним из ярких примеров такой коллаборации (инвесторов и государства – ред.) является участие алтайского бизнеса в национальном проекте "Туризм и индустрия гостеприимства", в рамках которого региону была оказана беспрецедентная поддержка проектов по расширению номерного фонда в регионе - более 817 миллионов рублей средств федерального бюджета направлено на строительство некапитальных средств размещения на 568 номеров. Одна треть номерного фонда уже введена в эксплуатацию, остальные будут запущены к концу 2024 года", - говорится в сообщении. Как рассказал начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Казанцев, регион также использует возможности единой субсидии в рамках национального проекта, благодаря которой осуществляется развитие туристской инфраструктуры на пляжах и национальных турмаршрутах, поддержка проведения новых масштабных событийных мероприятий, развитие доступности туризма для людей с ограниченными возможностями здоровья и обустройство туристских центров городов. Помимо этого, Алтайский край планирует продолжить работу по созданию модульных некапитальных средств размещения и потому примет участие в конкурсном отборе на получение господдержки. По данным управления, в Алтайском крае турпоток ежегодно растет в среднем на 5% и составляет более двух миллионов человек в год.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, алтайский край, туризм
Алтайский край, Новости - Туризм, Алтайский край, Туризм
БАРНАУЛ, 1 июл – РИА Новости. Около 400 новых номеров для туристов запустят в Алтайском крае до конца года благодаря участию региона в нацпроекте "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщают в управлении по развитию туризма региона.
"Одним из ярких примеров такой коллаборации (инвесторов и государства – ред.) является участие алтайского бизнеса в национальном проекте "Туризм и индустрия гостеприимства", в рамках которого региону была оказана беспрецедентная поддержка проектов по расширению номерного фонда в регионе - более 817 миллионов рублей средств федерального бюджета направлено на строительство некапитальных средств размещения на 568 номеров. Одна треть номерного фонда уже введена в эксплуатацию, остальные будут запущены к концу 2024 года", - говорится в сообщении.
Как рассказал начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Казанцев, регион также использует возможности единой субсидии в рамках национального проекта, благодаря которой осуществляется развитие туристской инфраструктуры на пляжах и национальных турмаршрутах, поддержка проведения новых масштабных событийных мероприятий, развитие доступности туризма для людей с ограниченными возможностями здоровья и обустройство туристских центров городов. Помимо этого, Алтайский край планирует продолжить работу по созданию модульных некапитальных средств размещения и потому примет участие в конкурсном отборе на получение господдержки.
По данным управления, в Алтайском крае
турпоток ежегодно растет в среднем на 5% и составляет более двух миллионов человек в год.