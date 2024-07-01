https://ria.ru/20240701/nomera-1956712913.html

Около 400 новых номеров для туристов запустят в Алтайском крае до декабря

Около 400 новых номеров для туристов запустят в Алтайском крае до декабря - РИА Новости, 01.07.2024

Около 400 новых номеров для туристов запустят в Алтайском крае до декабря

Около 400 новых номеров для туристов запустят в Алтайском крае до конца года благодаря участию региона в нацпроекте "Туризм и индустрия гостеприимства",... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T18:15

2024-07-01T18:15

2024-07-01T18:15

алтайский край

новости - туризм

алтайский край

туризм

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БАРНАУЛ, 1 июл – РИА Новости. Около 400 новых номеров для туристов запустят в Алтайском крае до конца года благодаря участию региона в нацпроекте "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщают в управлении по развитию туризма региона. "Одним из ярких примеров такой коллаборации (инвесторов и государства – ред.) является участие алтайского бизнеса в национальном проекте "Туризм и индустрия гостеприимства", в рамках которого региону была оказана беспрецедентная поддержка проектов по расширению номерного фонда в регионе - более 817 миллионов рублей средств федерального бюджета направлено на строительство некапитальных средств размещения на 568 номеров. Одна треть номерного фонда уже введена в эксплуатацию, остальные будут запущены к концу 2024 года", - говорится в сообщении. Как рассказал начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Казанцев, регион также использует возможности единой субсидии в рамках национального проекта, благодаря которой осуществляется развитие туристской инфраструктуры на пляжах и национальных турмаршрутах, поддержка проведения новых масштабных событийных мероприятий, развитие доступности туризма для людей с ограниченными возможностями здоровья и обустройство туристских центров городов. Помимо этого, Алтайский край планирует продолжить работу по созданию модульных некапитальных средств размещения и потому примет участие в конкурсном отборе на получение господдержки. По данным управления, в Алтайском крае турпоток ежегодно растет в среднем на 5% и составляет более двух миллионов человек в год.

https://ria.ru/20240531/priroda-1949564557.html

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новости - туризм, алтайский край, туризм