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Переехавший из Германии в Россию специалист возглавил кадровое агентство - РИА Новости, 01.07.2024
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13:01 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/nemtsy-1956606611.html
Переехавший из Германии в Россию специалист возглавил кадровое агентство
Переехавший из Германии в Россию специалист возглавил кадровое агентство - РИА Новости, 01.07.2024
Переехавший из Германии в Россию специалист возглавил кадровое агентство
Перебравшийся из Германии в Россию Якоб Пиннекер возглавил кадровое агентство, занимающееся помощью иностранным гражданам, желающим переехать в Нижегородскую... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T13:01
2024-07-01T13:01
россия
нижегородская область
германия
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл — РИА Новости. Перебравшийся из Германии в Россию Якоб Пиннекер возглавил кадровое агентство, занимающееся помощью иностранным гражданам, желающим переехать в Нижегородскую область, сообщила пресс-служба правительства региона. "С 1 июля 2024 года новым руководителем нижегородского кадрового агентства "Ока" назначен Якоб Пиннекер. Он переехал в Россию 8 лет назад, сейчас получает российское гражданство", - говорится в сообщении. Отмечается, что основной задачей Якоба станет развитие сервиса одного окна для высококвалифицированных специалистов, инвесторов, бизнесменов и фермеров из стран Европы, США, Канады и Австралии, которые хотят переехать в Россию и выбирают для жизни и развития именно Нижегородскую область. "По рассказам Якоба, его предки прибыли в Россию из Франкфурта-на-Майне еще в 1766 году. Многие поколения трудились в нашей стране и считали ее своей родиной. В непростые перестроечные годы семья переехала в ФРГ, но восемь лет назад Якоб вернулся обратно. Сегодня его опыт востребован, чтобы помочь представителям западных стран, желающим жить и работать в Нижегородской области", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Он отметил, что число таких заявок стремительно растет. "Люди видят, что Россия не просто стоит на стороне традиционных ценностей, но и дает много возможностей для развития. Здесь можно растить детей, развивать карьеру, строить бизнес. Мы рады таким специалистам и готовы обеспечить все необходимое для их максимально комфортного переезда и адаптации. Интерес к таким кадрам есть и у предприятий", - подчеркнул Никитин. На базе агентства "Ока" создается служба одного окна, осуществляющая полное сопровождение процесса переезда в Россию. Это касается консультации по выбору оптимальной программы, подготовки полного комплекта документов для жизни и работы в России (разрешения на работу, вида на жительство, гражданства), предоставления удобного консьерж-сервиса, связанного с переездом и дальнейшей адаптацией, включая, например, организацию уроков русского языка или устройство детей в образовательные учреждения. "Ока" также будет способствовать налаживанию взаимодействия местного работодателя с иностранными специалистами с учетом специфики страны происхождения и культурного различия. "Вся моя жизнь так или иначе связана с Россией. Для моей семьи Россия - это возможность жить в стране с традиционными семейными ценностями и перспективами развития в любых направлениях. Я хочу показать миру Россию такой, какая она на самом деле есть, без навязанных нарративов за пределами ее границ. Я сам уже восемь лет живу в России и верю в успех проекта", - приводятся в сообщении слова Пиннекера. Он заявил, что все больше иностранных граждан думает о том, чтобы сменить страну для проживания. "Наша цель — привлечение иностранных граждан, обладающих финансовыми и интеллектуальными ресурсами, для переезда в Россию на постоянное место жительства и получения гражданства. За каждым клиентом с самого начала взаимодействия будет закреплен персональный менеджер, который будет сопровождать его во время юридических процедур и предложит оптимальный набор услуг консьерж-сервиса", — сообщил Пиннекер. Он добавил, что в зависимости от поставленных задач агентство "Ока" сможет подбирать место жительства, обеспечивать трудоустройство, проводить инвестиционную аналитику и оказывать юридическое сопровождение инвестиционной сделки под ключ, окажет аналитические, консалтинговые услуги и поможет с организацией и запуском бизнеса — от подбора оборудования до поиска партнеров. Ранее сообщалось, что переехавшей из Германии в Нижегородскую область для строительства деревни для немцев бизнесмен Ремо Кирш стал советником главы российского региона по переселению иностранцев.
https://ria.ru/20240301/grazhdanstvo-1930569687.html
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россия
нижегородская область
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россия, нижегородская область, германия, глеб никитин
Россия, Нижегородская область, Германия, Глеб Никитин
Переехавший из Германии в Россию специалист возглавил кадровое агентство

Приехавший в Россию немец возглавил кадровое агентство для иностранцев

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкНижний Новгород
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Нижний Новгород. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл — РИА Новости. Перебравшийся из Германии в Россию Якоб Пиннекер возглавил кадровое агентство, занимающееся помощью иностранным гражданам, желающим переехать в Нижегородскую область, сообщила пресс-служба правительства региона.
"С 1 июля 2024 года новым руководителем нижегородского кадрового агентства "Ока" назначен Якоб Пиннекер. Он переехал в Россию 8 лет назад, сейчас получает российское гражданство", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что основной задачей Якоба станет развитие сервиса одного окна для высококвалифицированных специалистов, инвесторов, бизнесменов и фермеров из стран Европы, США, Канады и Австралии, которые хотят переехать в Россию и выбирают для жизни и развития именно Нижегородскую область.
"По рассказам Якоба, его предки прибыли в Россию из Франкфурта-на-Майне еще в 1766 году. Многие поколения трудились в нашей стране и считали ее своей родиной. В непростые перестроечные годы семья переехала в ФРГ, но восемь лет назад Якоб вернулся обратно. Сегодня его опыт востребован, чтобы помочь представителям западных стран, желающим жить и работать в Нижегородской области", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Он отметил, что число таких заявок стремительно растет. "Люди видят, что Россия не просто стоит на стороне традиционных ценностей, но и дает много возможностей для развития. Здесь можно растить детей, развивать карьеру, строить бизнес. Мы рады таким специалистам и готовы обеспечить все необходимое для их максимально комфортного переезда и адаптации. Интерес к таким кадрам есть и у предприятий", - подчеркнул Никитин.
На базе агентства "Ока" создается служба одного окна, осуществляющая полное сопровождение процесса переезда в Россию. Это касается консультации по выбору оптимальной программы, подготовки полного комплекта документов для жизни и работы в России (разрешения на работу, вида на жительство, гражданства), предоставления удобного консьерж-сервиса, связанного с переездом и дальнейшей адаптацией, включая, например, организацию уроков русского языка или устройство детей в образовательные учреждения. "Ока" также будет способствовать налаживанию взаимодействия местного работодателя с иностранными специалистами с учетом специфики страны происхождения и культурного различия.
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"Вся моя жизнь так или иначе связана с Россией. Для моей семьи Россия - это возможность жить в стране с традиционными семейными ценностями и перспективами развития в любых направлениях. Я хочу показать миру Россию такой, какая она на самом деле есть, без навязанных нарративов за пределами ее границ. Я сам уже восемь лет живу в России и верю в успех проекта", - приводятся в сообщении слова Пиннекера.
Он заявил, что все больше иностранных граждан думает о том, чтобы сменить страну для проживания. "Наша цель — привлечение иностранных граждан, обладающих финансовыми и интеллектуальными ресурсами, для переезда в Россию на постоянное место жительства и получения гражданства. За каждым клиентом с самого начала взаимодействия будет закреплен персональный менеджер, который будет сопровождать его во время юридических процедур и предложит оптимальный набор услуг консьерж-сервиса", — сообщил Пиннекер.
Он добавил, что в зависимости от поставленных задач агентство "Ока" сможет подбирать место жительства, обеспечивать трудоустройство, проводить инвестиционную аналитику и оказывать юридическое сопровождение инвестиционной сделки под ключ, окажет аналитические, консалтинговые услуги и поможет с организацией и запуском бизнеса — от подбора оборудования до поиска партнеров.
Ранее сообщалось, что переехавшей из Германии в Нижегородскую область для строительства деревни для немцев бизнесмен Ремо Кирш стал советником главы российского региона по переселению иностранцев.
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