https://ria.ru/20240701/nemtsy-1956606611.html

Переехавший из Германии в Россию специалист возглавил кадровое агентство

Переехавший из Германии в Россию специалист возглавил кадровое агентство - РИА Новости, 01.07.2024

Переехавший из Германии в Россию специалист возглавил кадровое агентство

Перебравшийся из Германии в Россию Якоб Пиннекер возглавил кадровое агентство, занимающееся помощью иностранным гражданам, желающим переехать в Нижегородскую... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T13:01

2024-07-01T13:01

2024-07-01T13:01

россия

нижегородская область

германия

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл — РИА Новости. Перебравшийся из Германии в Россию Якоб Пиннекер возглавил кадровое агентство, занимающееся помощью иностранным гражданам, желающим переехать в Нижегородскую область, сообщила пресс-служба правительства региона. "С 1 июля 2024 года новым руководителем нижегородского кадрового агентства "Ока" назначен Якоб Пиннекер. Он переехал в Россию 8 лет назад, сейчас получает российское гражданство", - говорится в сообщении. Отмечается, что основной задачей Якоба станет развитие сервиса одного окна для высококвалифицированных специалистов, инвесторов, бизнесменов и фермеров из стран Европы, США, Канады и Австралии, которые хотят переехать в Россию и выбирают для жизни и развития именно Нижегородскую область. "По рассказам Якоба, его предки прибыли в Россию из Франкфурта-на-Майне еще в 1766 году. Многие поколения трудились в нашей стране и считали ее своей родиной. В непростые перестроечные годы семья переехала в ФРГ, но восемь лет назад Якоб вернулся обратно. Сегодня его опыт востребован, чтобы помочь представителям западных стран, желающим жить и работать в Нижегородской области", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Он отметил, что число таких заявок стремительно растет. "Люди видят, что Россия не просто стоит на стороне традиционных ценностей, но и дает много возможностей для развития. Здесь можно растить детей, развивать карьеру, строить бизнес. Мы рады таким специалистам и готовы обеспечить все необходимое для их максимально комфортного переезда и адаптации. Интерес к таким кадрам есть и у предприятий", - подчеркнул Никитин. На базе агентства "Ока" создается служба одного окна, осуществляющая полное сопровождение процесса переезда в Россию. Это касается консультации по выбору оптимальной программы, подготовки полного комплекта документов для жизни и работы в России (разрешения на работу, вида на жительство, гражданства), предоставления удобного консьерж-сервиса, связанного с переездом и дальнейшей адаптацией, включая, например, организацию уроков русского языка или устройство детей в образовательные учреждения. "Ока" также будет способствовать налаживанию взаимодействия местного работодателя с иностранными специалистами с учетом специфики страны происхождения и культурного различия. "Вся моя жизнь так или иначе связана с Россией. Для моей семьи Россия - это возможность жить в стране с традиционными семейными ценностями и перспективами развития в любых направлениях. Я хочу показать миру Россию такой, какая она на самом деле есть, без навязанных нарративов за пределами ее границ. Я сам уже восемь лет живу в России и верю в успех проекта", - приводятся в сообщении слова Пиннекера. Он заявил, что все больше иностранных граждан думает о том, чтобы сменить страну для проживания. "Наша цель — привлечение иностранных граждан, обладающих финансовыми и интеллектуальными ресурсами, для переезда в Россию на постоянное место жительства и получения гражданства. За каждым клиентом с самого начала взаимодействия будет закреплен персональный менеджер, который будет сопровождать его во время юридических процедур и предложит оптимальный набор услуг консьерж-сервиса", — сообщил Пиннекер. Он добавил, что в зависимости от поставленных задач агентство "Ока" сможет подбирать место жительства, обеспечивать трудоустройство, проводить инвестиционную аналитику и оказывать юридическое сопровождение инвестиционной сделки под ключ, окажет аналитические, консалтинговые услуги и поможет с организацией и запуском бизнеса — от подбора оборудования до поиска партнеров. Ранее сообщалось, что переехавшей из Германии в Нижегородскую область для строительства деревни для немцев бизнесмен Ремо Кирш стал советником главы российского региона по переселению иностранцев.

https://ria.ru/20240301/grazhdanstvo-1930569687.html

https://ria.ru/20240621/sovetnik-1954604693.html

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944972134.html

россия

нижегородская область

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, нижегородская область, германия, глеб никитин