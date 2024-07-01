https://ria.ru/20240701/nebenzya-1956760624.html

Небензя прокомментировал резолюцию США о прекращении огня в Газе

Небензя прокомментировал резолюцию США о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 01.07.2024

Небензя прокомментировал резолюцию США о прекращении огня в Газе

Ни один элемент резолюции США в СБ ООН о поэтапном прекращении огня в Газе не был выполнен, неясны ее окончательные параметры, заявил постоянный представитель... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T23:25

2024-07-01T23:25

2024-07-01T23:25

в мире

россия

сша

палестина

василий небензя

джо байден

оон

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_bec1e6f00e1710f8cedc9bd592c083d5.jpg

ООН, 1 июл – РИА Новости. Ни один элемент резолюции США в СБ ООН о поэтапном прекращении огня в Газе не был выполнен, неясны ее окончательные параметры, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Как отметил российский дипломат, за время председательства России в СБ ООН, которое началось 1 июля, ситуация в Палестине останется в центре внимания Совета: нет никаких признаков прекращения боевых действий и улучшения ситуации в анклаве. "Как неоднократно предупреждала Россия, ни один элемент последней резолюции, принятой Советом Безопасности по инициативе США, – 2735 – не был выполнен, и до сих пор неясно, каковы окончательные параметры предложения и согласились ли стороны его принять", – сказал Небензя в ходе пресс-конференции. Совет безопасности ООН в середине июня принял резолюцию США с изложенным ранее президентом Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. За проголосовали 14 стран. Россия воздержалась. Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля о прекращении огня в Газе, которое общественности представил Байден. Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую "Израиль уже принял". Текст также призывает обе стороны полностью исполнять условия данной инициативы без промедления и предусловий. Первый этап, согласно резолюции, включает незамедлительное полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также обмен арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников, а также вывод израильских войск из Газы. При этом в резолюции подчеркивается, что бессрочное прекращение боевых действий предусмотрено только по соглашению сторон. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало "многолетнего плана восстановления" Газы. Резолюция отвергает любые попытки демографического или территориального изменения в секторе Газа, в том числе любые действия, которые сокращают территорию анклава.

https://ria.ru/20240701/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240628/mus-1955977944.html

россия

сша

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, палестина, василий небензя, джо байден, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году