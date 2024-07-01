https://ria.ru/20240701/nebenzya-1956754204.html

СБ ООН во вторник обсудит гуманитарную ситуацию в Газе, сообщил Небензя

СБ ООН во вторник обсудит гуманитарную ситуацию в Газе, сообщил Небензя - РИА Новости, 01.07.2024

СБ ООН во вторник обсудит гуманитарную ситуацию в Газе, сообщил Небензя

СБ ООН под российским председательством начнет работу с обсуждения гуманитарной ситуации в Газе, заседание состоится во вторник, заявил постоянный представитель РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T22:22

2024-07-01T22:22

2024-07-01T22:22

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ООН, 1 июл – РИА Новости. СБ ООН под российским председательством начнет работу с обсуждения гуманитарной ситуации в Газе, заседание состоится во вторник, заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя. Россия с 1 июля на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН, основными темами для обсуждения, как анонсировал Небензя в интервью РИА Новости, станут ближневосточное урегулирование, новое глобальное "уравнение безопасности" и сотрудничество ООН с региональными организациями – ОДКБ, СНГ и ШОС. Как заявил российский постпред в ходе пресс-конференции по случаю начала председательства РФ, Совет начнет работу во вторник "с брифинга и консультаций по гуманитарной ситуации в Газе в контексте осуществления резолюции 2720". В качестве докладчика выступит старший координатор ООН по гуманитарным вопросам и восстановлению в секторе Газа Сигрид Кааг. Консультации - неофициальные заседания членов Совета Безопасности.

https://ria.ru/20240621/livan-1954607065.html

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в мире, россия, василий небензя, оон, одкб, снг, совет безопасности оон