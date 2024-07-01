https://ria.ru/20240701/nebenzya-1956741161.html

Небензя: делегация Лаврова пока не сталкивалась с визовыми проблемами

Небензя: делегация Лаврова пока не сталкивалась с визовыми проблемами - РИА Новости, 01.07.2024

Небензя: делегация Лаврова пока не сталкивалась с визовыми проблемами

Делегация министра иностранных дел Сергея Лаврова, который прибудет в Нью-Йорк в середине июля для участия в заседании СБ ООН, пока не сталкивалась с визовыми... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T20:34

2024-07-01T20:34

2024-07-01T20:34

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василий небензя

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ООН, 1 июл – РИА Новости. Делегация министра иностранных дел Сергея Лаврова, который прибудет в Нью-Йорк в середине июля для участия в заседании СБ ООН, пока не сталкивалась с визовыми проблемами со стороны американцев, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "На данный момент нам ничего не известно о проблемах с визами", - сказал российский дипломат на пресс-конференции. Как ранее анонсировали в российском МИД, Лавров 16 и 17 июля примет участие в дебатах в Совбезе ООН по многостороннему сотрудничеству и по вопросу Ближнего Востока.

https://ria.ru/20240701/nebenzya-1956738973.html

нью-йорк (город)

россия

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в мире, нью-йорк (город), россия, ближний восток, сергей лавров, василий небензя, оон