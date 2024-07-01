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Небензя: делегация Лаврова пока не сталкивалась с визовыми проблемами - РИА Новости, 01.07.2024
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20:34 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/nebenzya-1956741161.html
Небензя: делегация Лаврова пока не сталкивалась с визовыми проблемами
Небензя: делегация Лаврова пока не сталкивалась с визовыми проблемами - РИА Новости, 01.07.2024
Небензя: делегация Лаврова пока не сталкивалась с визовыми проблемами
Делегация министра иностранных дел Сергея Лаврова, который прибудет в Нью-Йорк в середине июля для участия в заседании СБ ООН, пока не сталкивалась с визовыми... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T20:34
2024-07-01T20:34
в мире
нью-йорк (город)
россия
ближний восток
сергей лавров
василий небензя
оон
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ООН, 1 июл – РИА Новости. Делегация министра иностранных дел Сергея Лаврова, который прибудет в Нью-Йорк в середине июля для участия в заседании СБ ООН, пока не сталкивалась с визовыми проблемами со стороны американцев, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "На данный момент нам ничего не известно о проблемах с визами", - сказал российский дипломат на пресс-конференции. Как ранее анонсировали в российском МИД, Лавров 16 и 17 июля примет участие в дебатах в Совбезе ООН по многостороннему сотрудничеству и по вопросу Ближнего Востока.
https://ria.ru/20240701/nebenzya-1956738973.html
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в мире, нью-йорк (город), россия, ближний восток, сергей лавров, василий небензя, оон
В мире, Нью-Йорк (город), Россия, Ближний Восток, Сергей Лавров, Василий Небензя, ООН
Небензя: делегация Лаврова пока не сталкивалась с визовыми проблемами

Небензя: у делегации Лаврова пока не было проблемам с визами со стороны США

© РИА Новости / Александр Щербак/POOLПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Александр Щербак/POOL
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 1 июл – РИА Новости. Делегация министра иностранных дел Сергея Лаврова, который прибудет в Нью-Йорк в середине июля для участия в заседании СБ ООН, пока не сталкивалась с визовыми проблемами со стороны американцев, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
«
"На данный момент нам ничего не известно о проблемах с визами", - сказал российский дипломат на пресс-конференции.
Как ранее анонсировали в российском МИД, Лавров 16 и 17 июля примет участие в дебатах в Совбезе ООН по многостороннему сотрудничеству и по вопросу Ближнего Востока.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Небензя высказался об инициативе Трампа уладить конфликт на Украине за день
Вчера, 20:16
 
В миреНью-Йорк (город)РоссияБлижний ВостокСергей ЛавровВасилий НебензяООН
 
 
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