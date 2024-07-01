Рейтинг@Mail.ru
Небензя оценил вероятность отправки Израилем систем ПВО Patriot Украине - РИА Новости, 01.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:21 01.07.2024 (обновлено: 21:03 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/nebenzya-1956739517.html
Небензя оценил вероятность отправки Израилем систем ПВО Patriot Украине
Небензя оценил вероятность отправки Израилем систем ПВО Patriot Украине - РИА Новости, 01.07.2024
Небензя оценил вероятность отправки Израилем систем ПВО Patriot Украине
Возможная отправка Израилем систем ПВО Patriot на Украине может иметь политические последствия, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T20:21
2024-07-01T21:03
специальная военная операция на украине
в мире
израиль
украина
россия
василий небензя
оон
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_bec1e6f00e1710f8cedc9bd592c083d5.jpg
ООН, 1 июл – РИА Новости. Возможная отправка Израилем систем ПВО Patriot на Украине может иметь политические последствия, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Я предполагаю, что решение, которое может быть принято по этому вопросу, конечно, может иметь определенные политические последствия", – сказал российский дипломат в ходе пресс-конференции.Ранее газета Financial Times со ссылкой на знакомые с обсуждениями источники сообщила, что министры и высокопоставленные официальные лица США, Израиля и Украины ведут переговоры о поставке до восьми комплексов ПВО Patriot Киеву. Представитель Пентагона в комментарии РИА Новости отмечал, что в ведомстве не знают о таких планах. При этом Небензя отметил, что судьба оружия, кто бы его ни направлял Киеву, предрешена: оно будет уничтожено.
https://ria.ru/20240412/zelenskiy-1939489242.html
израиль
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_6df2f2c432e5448451b7b6c0735b59b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, украина, россия, василий небензя, оон, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Израиль, Украина, Россия, Василий Небензя, ООН, Министерство обороны США
Небензя оценил вероятность отправки Израилем систем ПВО Patriot Украине

Небензя: отправка Израилем Patriot Украине может иметь политические последствия

© МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© МИД РФ
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 1 июл – РИА Новости. Возможная отправка Израилем систем ПВО Patriot на Украине может иметь политические последствия, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«
"Я предполагаю, что решение, которое может быть принято по этому вопросу, конечно, может иметь определенные политические последствия", – сказал российский дипломат в ходе пресс-конференции.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на знакомые с обсуждениями источники сообщила, что министры и высокопоставленные официальные лица США, Израиля и Украины ведут переговоры о поставке до восьми комплексов ПВО Patriot Киеву. Представитель Пентагона в комментарии РИА Новости отмечал, что в ведомстве не знают о таких планах.
При этом Небензя отметил, что судьба оружия, кто бы его ни направлял Киеву, предрешена: оно будет уничтожено.
Президент Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Дуда вежливо "послал" Зеленского
12 апреля, 03:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИзраильУкраинаРоссияВасилий НебензяООНМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала