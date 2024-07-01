https://ria.ru/20240701/nebenzya-1956739517.html

Небензя оценил вероятность отправки Израилем систем ПВО Patriot Украине

Небензя оценил вероятность отправки Израилем систем ПВО Patriot Украине - РИА Новости, 01.07.2024

Небензя оценил вероятность отправки Израилем систем ПВО Patriot Украине

Возможная отправка Израилем систем ПВО Patriot на Украине может иметь политические последствия, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T20:21

2024-07-01T20:21

2024-07-01T21:03

специальная военная операция на украине

в мире

израиль

украина

россия

василий небензя

оон

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_bec1e6f00e1710f8cedc9bd592c083d5.jpg

ООН, 1 июл – РИА Новости. Возможная отправка Израилем систем ПВО Patriot на Украине может иметь политические последствия, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Я предполагаю, что решение, которое может быть принято по этому вопросу, конечно, может иметь определенные политические последствия", – сказал российский дипломат в ходе пресс-конференции.Ранее газета Financial Times со ссылкой на знакомые с обсуждениями источники сообщила, что министры и высокопоставленные официальные лица США, Израиля и Украины ведут переговоры о поставке до восьми комплексов ПВО Patriot Киеву. Представитель Пентагона в комментарии РИА Новости отмечал, что в ведомстве не знают о таких планах. При этом Небензя отметил, что судьба оружия, кто бы его ни направлял Киеву, предрешена: оно будет уничтожено.

https://ria.ru/20240412/zelenskiy-1939489242.html

израиль

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, украина, россия, василий небензя, оон, министерство обороны сша