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Небензя оценил вероятность отправки Израилем систем ПВО Patriot Украине
Небензя оценил вероятность отправки Израилем систем ПВО Patriot Украине - РИА Новости, 01.07.2024
Небензя оценил вероятность отправки Израилем систем ПВО Patriot Украине
Возможная отправка Израилем систем ПВО Patriot на Украине может иметь политические последствия, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T20:21
2024-07-01T20:21
2024-07-01T21:03
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ООН, 1 июл – РИА Новости. Возможная отправка Израилем систем ПВО Patriot на Украине может иметь политические последствия, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Я предполагаю, что решение, которое может быть принято по этому вопросу, конечно, может иметь определенные политические последствия", – сказал российский дипломат в ходе пресс-конференции.Ранее газета Financial Times со ссылкой на знакомые с обсуждениями источники сообщила, что министры и высокопоставленные официальные лица США, Израиля и Украины ведут переговоры о поставке до восьми комплексов ПВО Patriot Киеву. Представитель Пентагона в комментарии РИА Новости отмечал, что в ведомстве не знают о таких планах. При этом Небензя отметил, что судьба оружия, кто бы его ни направлял Киеву, предрешена: оно будет уничтожено.
https://ria.ru/20240412/zelenskiy-1939489242.html
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Небензя оценил вероятность отправки Израилем систем ПВО Patriot Украине
Небензя: отправка Израилем Patriot Украине может иметь политические последствия