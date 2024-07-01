https://ria.ru/20240701/nebenzya-1956738973.html

Небензя высказался об инициативе Трампа уладить конфликт на Украине за день

Небензя высказался об инициативе Трампа уладить конфликт на Украине за день - РИА Новости, 01.07.2024

Небензя высказался об инициативе Трампа уладить конфликт на Украине за день

Конфликт на Украине, вопреки заявлениям экс-президента США Дональда Трампа, невозможно уладить лишь за сутки, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T20:16

2024-07-01T20:16

2024-07-01T20:16

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сша

дональд трамп

василий небензя

оон

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ООН, 1 июл – РИА Новости. Конфликт на Украине, вопреки заявлениям экс-президента США Дональда Трампа, невозможно уладить лишь за сутки, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за 24 часа. "Украинский кризис не может быть разрешен за один день", – сказал Небензя в ходе пресс-конференции.

https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html

украина

россия

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Наталья Макарова

в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, василий небензя, оон