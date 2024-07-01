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Небензя высказался об инициативе Трампа уладить конфликт на Украине за день - РИА Новости, 01.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:16 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/nebenzya-1956738973.html
Небензя высказался об инициативе Трампа уладить конфликт на Украине за день
Небензя высказался об инициативе Трампа уладить конфликт на Украине за день - РИА Новости, 01.07.2024
Небензя высказался об инициативе Трампа уладить конфликт на Украине за день
Конфликт на Украине, вопреки заявлениям экс-президента США Дональда Трампа, невозможно уладить лишь за сутки, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T20:16
2024-07-01T20:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
василий небензя
оон
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ООН, 1 июл – РИА Новости. Конфликт на Украине, вопреки заявлениям экс-президента США Дональда Трампа, невозможно уладить лишь за сутки, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за 24 часа. "Украинский кризис не может быть разрешен за один день", – сказал Небензя в ходе пресс-конференции.
https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Василий Небензя, ООН
Небензя высказался об инициативе Трампа уладить конфликт на Украине за день

Небензя ответил на инициативу Трампа: конфликт на Украине нельзя решить за сутки

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 1 июл – РИА Новости. Конфликт на Украине, вопреки заявлениям экс-президента США Дональда Трампа, невозможно уладить лишь за сутки, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за 24 часа.
"Украинский кризис не может быть разрешен за один день", – сказал Небензя в ходе пресс-конференции.
Изображение сгенерировано ИИ
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВасилий НебензяООН
 
 
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