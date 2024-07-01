https://ria.ru/20240701/nebenzya-1956738973.html
Небензя высказался об инициативе Трампа уладить конфликт на Украине за день
Небензя высказался об инициативе Трампа уладить конфликт на Украине за день - РИА Новости, 01.07.2024
Небензя высказался об инициативе Трампа уладить конфликт на Украине за день
Конфликт на Украине, вопреки заявлениям экс-президента США Дональда Трампа, невозможно уладить лишь за сутки, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T20:16
2024-07-01T20:16
2024-07-01T20:16
специальная военная операция на украине
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василий небензя
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ООН, 1 июл – РИА Новости. Конфликт на Украине, вопреки заявлениям экс-президента США Дональда Трампа, невозможно уладить лишь за сутки, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за 24 часа. "Украинский кризис не может быть разрешен за один день", – сказал Небензя в ходе пресс-конференции.
https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Небензя высказался об инициативе Трампа уладить конфликт на Украине за день
Небензя ответил на инициативу Трампа: конфликт на Украине нельзя решить за сутки