https://ria.ru/20240701/most-1956737106.html
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 01.07.2024
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт через 70 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T19:58
2024-07-01T19:58
2024-07-01T20:03
крымский мост
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт через 70 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии моста поступило в 18.32 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240625/krym-1955215677.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, республика крым, происшествия
Крымский мост, Республика Крым, Происшествия
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыли через 70 минут после остановки