https://ria.ru/20240701/most-1956737106.html

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 01.07.2024

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт через 70 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T19:58

2024-07-01T19:58

2024-07-01T20:03

крымский мост

республика крым

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930497436_0:95:3471:2047_1920x0_80_0_0_b17e12d7fbdd02957f468801a2efcf06.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт через 70 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии моста поступило в 18.32 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240625/krym-1955215677.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

крымский мост, республика крым, происшествия