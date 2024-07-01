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Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 01.07.2024
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19:58 01.07.2024 (обновлено: 20:03 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/most-1956737106.html
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 01.07.2024
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт через 70 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T19:58
2024-07-01T20:03
крымский мост
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт через 70 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии моста поступило в 18.32 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240625/krym-1955215677.html
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крымский мост, республика крым, происшествия
Крымский мост, Республика Крым, Происшествия
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыли через 70 минут после остановки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили на Крымском мосту
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт через 70 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Сообщение о перекрытии моста поступило в 18.32 мск.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
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Крымский мостРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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