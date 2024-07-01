https://ria.ru/20240701/most-1956553070.html

Проезда по Крымскому мосту ожидают более тысячи автомобилей

Проезда по Крымскому мосту ожидают более тысячи автомобилей - РИА Новости, 01.07.2024

Проезда по Крымскому мосту ожидают более тысячи автомобилей

Проезда по Крымскому мосту ожидают более 1 тысячи автомобилей, более 900 из них ждут проезда в Крым на Таманском берегу, время ожидания 3 часа, сообщается в... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T09:13

2024-07-01T09:13

2024-07-01T09:30

общество

крымский мост

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Проезда по Крымскому мосту ожидают более 1 тысячи автомобилей, более 900 из них ждут проезда в Крым на Таманском берегу, время ожидания 3 часа, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе."В очереди со стороны Тамани находятся 913 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди со стороны Керчи находятся 165 транспортных средств", - говорится в сообщении на момент времени 9.00 мск.По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы и маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.

https://ria.ru/20240617/most-1953336518.html

республика крым

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, крымский мост, республика крым