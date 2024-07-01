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Проезда по Крымскому мосту ожидают более тысячи автомобилей - РИА Новости, 01.07.2024
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09:13 01.07.2024 (обновлено: 09:30 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/most-1956553070.html
Проезда по Крымскому мосту ожидают более тысячи автомобилей
Проезда по Крымскому мосту ожидают более тысячи автомобилей - РИА Новости, 01.07.2024
Проезда по Крымскому мосту ожидают более тысячи автомобилей
Проезда по Крымскому мосту ожидают более 1 тысячи автомобилей, более 900 из них ждут проезда в Крым на Таманском берегу, время ожидания 3 часа, сообщается в... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T09:13
2024-07-01T09:30
общество
крымский мост
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Проезда по Крымскому мосту ожидают более 1 тысячи автомобилей, более 900 из них ждут проезда в Крым на Таманском берегу, время ожидания 3 часа, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе."В очереди со стороны Тамани находятся 913 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди со стороны Керчи находятся 165 транспортных средств", - говорится в сообщении на момент времени 9.00 мск.По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы и маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.
https://ria.ru/20240617/most-1953336518.html
республика крым
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общество, крымский мост, республика крым
Общество, Крымский мост, Республика Крым
Проезда по Крымскому мосту ожидают более тысячи автомобилей

Проезда по Крымскому мосту ожидают более тысячи машин, время ожидания три часа

© РИА Новости / Константин МихальчевскийОчередь из автомобилей у Крымского моста
Очередь из автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Очередь из автомобилей у Крымского моста. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Проезда по Крымскому мосту ожидают более 1 тысячи автомобилей, более 900 из них ждут проезда в Крым на Таманском берегу, время ожидания 3 часа, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.
"В очереди со стороны Тамани находятся 913 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди со стороны Керчи находятся 165 транспортных средств", - говорится в сообщении на момент времени 9.00 мск.
По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы и маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
На Украине сделали неожиданное заявление о Крымском мосте
17 июня, 10:14
 
ОбществоКрымский мостРеспублика Крым
 
 
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