https://ria.ru/20240701/most-1956553070.html
Проезда по Крымскому мосту ожидают более тысячи автомобилей
Проезда по Крымскому мосту ожидают более тысячи автомобилей - РИА Новости, 01.07.2024
Проезда по Крымскому мосту ожидают более тысячи автомобилей
Проезда по Крымскому мосту ожидают более 1 тысячи автомобилей, более 900 из них ждут проезда в Крым на Таманском берегу, время ожидания 3 часа, сообщается в... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T09:13
2024-07-01T09:13
2024-07-01T09:30
общество
крымский мост
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Проезда по Крымскому мосту ожидают более 1 тысячи автомобилей, более 900 из них ждут проезда в Крым на Таманском берегу, время ожидания 3 часа, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе."В очереди со стороны Тамани находятся 913 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди со стороны Керчи находятся 165 транспортных средств", - говорится в сообщении на момент времени 9.00 мск.По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы и маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.
https://ria.ru/20240617/most-1953336518.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, крымский мост, республика крым
Общество, Крымский мост, Республика Крым
Проезда по Крымскому мосту ожидают более тысячи автомобилей
Проезда по Крымскому мосту ожидают более тысячи машин, время ожидания три часа