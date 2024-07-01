https://ria.ru/20240701/moskva-1956613169.html

Городские службы работают в усиленном режиме из-за жары в Москве

Городские службы работают в усиленном режиме из-за жары в Москве - РИА Новости, 01.07.2024

Городские службы работают в усиленном режиме из-за жары в Москве

Городские службы работают в усиленном режиме из-за жары в Москве, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T13:20

2024-07-01T13:20

2024-07-01T13:20

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Городские службы работают в усиленном режиме из-за жары в Москве, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сильная жара сохранится в столице до конца недели. Столбики термометров могут подниматься до отметки плюс 30-33 градуса. Городские службы работают в усиленном режиме из-за жаркой погоды. Приняты необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры", – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. Городские службы в цикличном режиме промывают водой все асфальтобетонные и плиточные покрытия по всей ширине проезжей части, при температуре выше плюс 25 градусов начинается аэрация – струи воды поливомоечной техники направляются вверх и охлаждают не только дорогу, но и воздух, который нагревается от асфальта. "️На усиленном дежурстве бригады энергетиков. Подготовлено необходимое количество аварийных источников электроснабжения. Повышен контроль состояния систем вентиляции и охлаждения, систем питания, аккумуляторных батарей, другого оборудования на объектах энергетики, увеличено число профилактических осмотров линий электропередачи", — говорится в Telegram-канале комплекса. В утренние и вечерние часы городские службы обильно поливают кустарники, деревья, газоны и цветники в столице. Ведомство призвало местных жителей беречь себя и избегать длительного пребывания на солнце.

https://realty.ria.ru/20240630/zhara-1955636872.html

https://ria.ru/20240628/moskva-1956059074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, погода