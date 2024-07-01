https://ria.ru/20240701/moskva-1956474711.html
Мария Багреева: город сдаст в аренду на 25 лет три спортивных объекта
Мария Багреева: город сдаст в аренду на 25 лет три спортивных объекта - РИА Новости, 01.07.2024
Мария Багреева: город сдаст в аренду на 25 лет три спортивных объекта
Власти Москвы выставили на торги права долгосрочной аренды трех зданий под открытие спортцентров, сообщила глава столичного департамента экономической политики... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T09:15
2024-07-01T09:15
2024-07-01T11:18
мария багреева
москва
зеленоград
отрадное
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950936642_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_7038fe9a0161069a5cd878813c8a5e3f.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Власти Москвы выставили на торги права долгосрочной аренды трех зданий под открытие спортцентров, сообщила глава столичного департамента экономической политики Мария Багреева."Департамент экономической политики и развития и департамент спорта с 2023 года реализуют программу повышения эффективности управления городскими объектами массового спорта. По этой программе в долгосрочную аренду сроком на 25 лет уже переданы семь спортивных городских объектов, среди которых – спорткомплексы в разных районах Москвы с универсальными спортивными залами, бассейнами, теннисными кортами. Арендаторы могут провести их модернизацию и обновление, но обязаны использовать их как объекты массового спорта", – приводит ее слова пресс-служба департамента.Как указывается в сообщении, еще один объект был передан в 15-летнюю аренду частному инвестору, который переоборудует его в крытое ледовое поле.По данным департамента, в июле по программе повышения эффективности управления городскими спортобъектами должны состоятся торги еще по трем зданиям, расположенным на западе и северо-востоке столицы, а также Зеленограде."Самый крупный объект сдается в аренду в районе Старое Крюково. Это трехэтажное здание площадью 2,7 тысячи квадратных метров. Во Внукове предлагается двухэтажное строение площадью почти 1,9 тысячи квадратных метров. Оно расположено недалеко от станции метро "Пыхтино". Небольшое двухэтажное здание площадью 206 квадратных метров выставлено на торги в районе Отрадное. Размер арендной платы за каждый спортобъект определится в ходе открытых аукционов", - рассказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов. Он отметил, что принять участие в них могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере физкультуры и спорта.Самый крупный лот площадью 2,7 тысячи квадратных метров находится в зеленоградском районе Старое Крюково, еще два - во Внукове недалеко от метро "Пыхтино" (1,9 тысячи квадратных метров) и Отрадном (206 квадратных метров). Торги назначены на 17 и 31 июля.
https://ria.ru/20240605/efimov-1950538836.html
https://ria.ru/20240620/efimov-1954114792.html
москва
зеленоград
отрадное
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950936642_166:0:2835:2002_1920x0_80_0_0_d7878688cb2c5a77fd6d32f58eeea54f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария багреева, москва, зеленоград, отрадное
Мария Багреева, Москва, Зеленоград, Отрадное
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Власти Москвы выставили на торги права долгосрочной аренды трех зданий под открытие спортцентров, сообщила глава столичного департамента экономической политики Мария Багреева.
"Департамент экономической политики и развития и департамент спорта с 2023 года реализуют программу повышения эффективности управления городскими объектами массового спорта. По этой программе в долгосрочную аренду сроком на 25 лет уже переданы семь спортивных городских объектов, среди которых – спорткомплексы в разных районах Москвы с универсальными спортивными залами, бассейнами, теннисными кортами. Арендаторы могут провести их модернизацию и обновление, но обязаны использовать их как объекты массового спорта", – приводит ее слова пресс-служба департамента.
Как указывается в сообщении, еще один объект был передан в 15-летнюю аренду частному инвестору, который переоборудует его в крытое ледовое поле.
По данным департамента, в июле по программе повышения эффективности управления городскими спортобъектами должны состоятся торги еще по трем зданиям, расположенным на западе и северо-востоке столицы, а также Зеленограде
.
"Самый крупный объект сдается в аренду в районе Старое Крюково. Это трехэтажное здание площадью 2,7 тысячи квадратных метров. Во Внукове предлагается двухэтажное строение площадью почти 1,9 тысячи квадратных метров. Оно расположено недалеко от станции метро "Пыхтино". Небольшое двухэтажное здание площадью 206 квадратных метров выставлено на торги в районе Отрадное. Размер арендной платы за каждый спортобъект определится в ходе открытых аукционов", - рассказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов. Он отметил, что принять участие в них могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере физкультуры и спорта.
Самый крупный лот площадью 2,7 тысячи квадратных метров находится в зеленоградском районе Старое Крюково, еще два - во Внукове недалеко от метро "Пыхтино" (1,9 тысячи квадратных метров) и Отрадном
(206 квадратных метров). Торги назначены на 17 и 31 июля.