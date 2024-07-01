https://ria.ru/20240701/mosbirzha-1956582486.html

Рубль на Мосбирже подрастает против юаня

Рубль на Мосбирже подрастает против юаня - РИА Новости, 01.07.2024

Рубль на Мосбирже подрастает против юаня

Курс рубля в первой половине первых торгов полугодия подрастает против юаня: китайская валюта дешевеет до 11,71 рубля, хотя ранее в начале месяца рубль чаще... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T11:50

2024-07-01T11:50

2024-07-01T11:50

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

алексей антонов (аналитик)

московская биржа

алор брокер

промсвязьбанк

brent

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Курс рубля в первой половине первых торгов полугодия подрастает против юаня: китайская валюта дешевеет до 11,71 рубля, хотя ранее в начале месяца рубль чаще всего слабел, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.24 мск снижается на 2 копейки к прошлому закрытию, до 11,71 рубля. Сентябрьский фьючерс марки Brent дорожает на 0,79%, до 85,67 доллара за баррель. "В прошлом году в начале каждого месяца рубль по большей части дешевел, поскольку завершался налоговый период и крупные экспортеры сокращали объемы предложения валюты. Однако сейчас экспортеры продают гораздо больше 90% заработанной валюты, и фактор налогового периода уже не играет на рынке значимой роли", - считает Алексей Антонов из компании "Алор Брокер". "На валютном рынке волатильность также уменьшается, но в связи с отсутствием биржевых торгов долларом крупные спекулянты не могут сглаживать сильные всплески спроса или предложения валюты", - добавляет он. Сегодня активность экспортеров на валютном рынке снизится, и это сформирует условия для умеренного роста стоимости иностранной валюты и дальнейшего смещения курса в верхнюю часть текущего диапазона 11,5-12,1 рубля за юань, в то же время полагает Денис Попов из Промсвязьбанка.

https://ria.ru/20240624/bitkoin-1955172972.html

https://ria.ru/20240628/yuan-1955969642.html

https://ria.ru/20240630/pensii-1956391637.html

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экономика, алексей антонов (аналитик), московская биржа, алор брокер, промсвязьбанк, brent