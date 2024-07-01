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Рубль на Мосбирже подрастает против юаня - РИА Новости, 01.07.2024
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
11:50 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/mosbirzha-1956582486.html
Рубль на Мосбирже подрастает против юаня
Рубль на Мосбирже подрастает против юаня - РИА Новости, 01.07.2024
Рубль на Мосбирже подрастает против юаня
Курс рубля в первой половине первых торгов полугодия подрастает против юаня: китайская валюта дешевеет до 11,71 рубля, хотя ранее в начале месяца рубль чаще... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T11:50
2024-07-01T11:50
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
алексей антонов (аналитик)
московская биржа
алор брокер
промсвязьбанк
brent
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Курс рубля в первой половине первых торгов полугодия подрастает против юаня: китайская валюта дешевеет до 11,71 рубля, хотя ранее в начале месяца рубль чаще всего слабел, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.24 мск снижается на 2 копейки к прошлому закрытию, до 11,71 рубля. Сентябрьский фьючерс марки Brent дорожает на 0,79%, до 85,67 доллара за баррель. "В прошлом году в начале каждого месяца рубль по большей части дешевел, поскольку завершался налоговый период и крупные экспортеры сокращали объемы предложения валюты. Однако сейчас экспортеры продают гораздо больше 90% заработанной валюты, и фактор налогового периода уже не играет на рынке значимой роли", - считает Алексей Антонов из компании "Алор Брокер". "На валютном рынке волатильность также уменьшается, но в связи с отсутствием биржевых торгов долларом крупные спекулянты не могут сглаживать сильные всплески спроса или предложения валюты", - добавляет он. Сегодня активность экспортеров на валютном рынке снизится, и это сформирует условия для умеренного роста стоимости иностранной валюты и дальнейшего смещения курса в верхнюю часть текущего диапазона 11,5-12,1 рубля за юань, в то же время полагает Денис Попов из Промсвязьбанка.
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экономика, алексей антонов (аналитик), московская биржа, алор брокер, промсвязьбанк, brent
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Алексей Антонов (аналитик), Московская биржа, Алор брокер, Промсвязьбанк, Brent
Рубль на Мосбирже подрастает против юаня

Рубль на Мосбирже в начале полугодия укрепляется, юань дешевеет до 11,71 рубля

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Курс рубля в первой половине первых торгов полугодия подрастает против юаня: китайская валюта дешевеет до 11,71 рубля, хотя ранее в начале месяца рубль чаще всего слабел, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.24 мск снижается на 2 копейки к прошлому закрытию, до 11,71 рубля.
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"В прошлом году в начале каждого месяца рубль по большей части дешевел, поскольку завершался налоговый период и крупные экспортеры сокращали объемы предложения валюты. Однако сейчас экспортеры продают гораздо больше 90% заработанной валюты, и фактор налогового периода уже не играет на рынке значимой роли", - считает Алексей Антонов из компании "Алор Брокер".
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"На валютном рынке волатильность также уменьшается, но в связи с отсутствием биржевых торгов долларом крупные спекулянты не могут сглаживать сильные всплески спроса или предложения валюты", - добавляет он.
Сегодня активность экспортеров на валютном рынке снизится, и это сформирует условия для умеренного роста стоимости иностранной валюты и дальнейшего смещения курса в верхнюю часть текущего диапазона 11,5-12,1 рубля за юань, в то же время полагает Денис Попов из Промсвязьбанка.
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