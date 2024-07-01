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Корабелы "Ак Барса" изучают на ЧФ вопросы защиты экипажа в борьбе с дронами - РИА Новости, 01.07.2024
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03:05 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/morskie_drony-1956537587.html
Корабелы "Ак Барса" изучают на ЧФ вопросы защиты экипажа в борьбе с дронами
Корабелы "Ак Барса" изучают на ЧФ вопросы защиты экипажа в борьбе с дронами - РИА Новости, 01.07.2024
Корабелы "Ак Барса" изучают на ЧФ вопросы защиты экипажа в борьбе с дронами
Корабелы "Ак Барса" изучают на Черноморском флоте вопросы живучести экипажей в борьбе против морских дронов, заявил в интервью РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T03:05
2024-07-01T03:05
ренат мистахов
украина
безопасность
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Корабелы "Ак Барса" изучают на Черноморском флоте вопросы живучести экипажей в борьбе против морских дронов, заявил в интервью РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов. Черноморский флот неоднократно подвергался атакам морских дронов Украины. Удары наносились как по кораблям, так и по инфраструктуре. "Дело в том, что мы пошли таким путем: первое, мы направляем на тот же Черноморский флот своих конструкторов, которые сегодня интересуются у экипажей, с чем они сталкиваются, где у них что-то не получается. Формируется некая система, позволяющая на будущих проектах кораблей это учесть", - сказал Мистахов. По его словам, конструкторы "Ак Барса" действительно озабочены этой ситуацией. "Члены экипажа должны чувствовать уверенность, находясь на корабле, и ни в коем случае не переживать, что он что-то делает неправильно", - сказал Мистахов.
https://ria.ru/20240603/diversanty-1950144878.html
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ренат мистахов, украина, безопасность
Ренат Мистахов, Украина, Безопасность
Корабелы "Ак Барса" изучают на ЧФ вопросы защиты экипажа в борьбе с дронами

Мистахов: корабелы "Ак Барса" изучают на ЧФ вопросы живучести в борьбе с дронами

© РИА Новости / Андрей Станавов | Перейти в медиабанкМалый ракетный корабль проекта 21631 "Вышний Волочек" на учениях Черноморского флота в Крыму
Малый ракетный корабль проекта 21631 Вышний Волочек на учениях Черноморского флота в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Андрей Станавов
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Малый ракетный корабль проекта 21631 "Вышний Волочек" на учениях Черноморского флота в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Корабелы "Ак Барса" изучают на Черноморском флоте вопросы живучести экипажей в борьбе против морских дронов, заявил в интервью РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.
Черноморский флот неоднократно подвергался атакам морских дронов Украины. Удары наносились как по кораблям, так и по инфраструктуре.
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"Дело в том, что мы пошли таким путем: первое, мы направляем на тот же Черноморский флот своих конструкторов, которые сегодня интересуются у экипажей, с чем они сталкиваются, где у них что-то не получается. Формируется некая система, позволяющая на будущих проектах кораблей это учесть", - сказал Мистахов.
По его словам, конструкторы "Ак Барса" действительно озабочены этой ситуацией.
"Члены экипажа должны чувствовать уверенность, находясь на корабле, и ни в коем случае не переживать, что он что-то делает неправильно", - сказал Мистахов.
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Ренат МистаховУкраинаБезопасность
 
 
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