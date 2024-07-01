https://ria.ru/20240701/morskie_drony-1956537587.html
Корабелы "Ак Барса" изучают на ЧФ вопросы защиты экипажа в борьбе с дронами
Корабелы "Ак Барса" изучают на ЧФ вопросы защиты экипажа в борьбе с дронами - РИА Новости, 01.07.2024
Корабелы "Ак Барса" изучают на ЧФ вопросы защиты экипажа в борьбе с дронами
Корабелы "Ак Барса" изучают на Черноморском флоте вопросы живучести экипажей в борьбе против морских дронов, заявил в интервью РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T03:05
2024-07-01T03:05
2024-07-01T03:05
ренат мистахов
украина
безопасность
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Корабелы "Ак Барса" изучают на Черноморском флоте вопросы живучести экипажей в борьбе против морских дронов, заявил в интервью РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов. Черноморский флот неоднократно подвергался атакам морских дронов Украины. Удары наносились как по кораблям, так и по инфраструктуре. "Дело в том, что мы пошли таким путем: первое, мы направляем на тот же Черноморский флот своих конструкторов, которые сегодня интересуются у экипажей, с чем они сталкиваются, где у них что-то не получается. Формируется некая система, позволяющая на будущих проектах кораблей это учесть", - сказал Мистахов. По его словам, конструкторы "Ак Барса" действительно озабочены этой ситуацией. "Члены экипажа должны чувствовать уверенность, находясь на корабле, и ни в коем случае не переживать, что он что-то делает неправильно", - сказал Мистахов.
https://ria.ru/20240603/diversanty-1950144878.html
https://ria.ru/20240330/drony-1936801210.html
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ренат мистахов, украина, безопасность
Ренат Мистахов, Украина, Безопасность
Корабелы "Ак Барса" изучают на ЧФ вопросы защиты экипажа в борьбе с дронами
Мистахов: корабелы "Ак Барса" изучают на ЧФ вопросы живучести в борьбе с дронами
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Корабелы "Ак Барса" изучают на Черноморском флоте вопросы живучести экипажей в борьбе против морских дронов, заявил в интервью РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.
Черноморский флот неоднократно подвергался атакам морских дронов Украины
. Удары наносились как по кораблям, так и по инфраструктуре.
"Дело в том, что мы пошли таким путем: первое, мы направляем на тот же Черноморский флот своих конструкторов, которые сегодня интересуются у экипажей, с чем они сталкиваются, где у них что-то не получается. Формируется некая система, позволяющая на будущих проектах кораблей это учесть", - сказал Мистахов.
По его словам, конструкторы "Ак Барса" действительно озабочены этой ситуацией.
"Члены экипажа должны чувствовать уверенность, находясь на корабле, и ни в коем случае не переживать, что он что-то делает неправильно", - сказал Мистахов.