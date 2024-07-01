https://ria.ru/20240701/mishustin-1956585404.html

Мишустин обсудил программу развития сельских территорий новых регионов

Мишустин обсудил программу развития сельских территорий новых регионов - РИА Новости, 01.07.2024

Мишустин обсудил программу развития сельских территорий новых регионов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил предусмотреть в бюджете финансирование в полной мере на развитие сельских территорий в ДНР, ЛНР, Херсонской и... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T12:01

2024-07-01T12:01

2024-07-01T12:01

экономика

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

михаил мишустин

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил предусмотреть в бюджете финансирование в полной мере на развитие сельских территорий в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях на 2025 год. Мишустин на совещании с вице-премьерами обсудил реализацию госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", отметив, что возможности данной программы должны распространятся в том числе на Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. "Нужно, чтобы соответствующее финансирование для сельских территорий в этих четырех российских регионах было предусмотрено в федеральном бюджете и на будущий год в полной мере", - подчеркнул Михаил Мишустин. Премьер добавил, что в четырех новых регионах РФ и раньше были условия для сельского хозяйства, которые позволяют собирать хорошие урожаи, несмотря на непростую ситуацию. Кроме того, по словам главы кабмина, принятое решение станет дополнительным стимулом для местных аграриев, в том числе по созданию новых рабочих мест.

https://ria.ru/20240701/mishustin-1956564589.html

https://ria.ru/20231229/regiony-1918930010.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, михаил мишустин