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Мишустин обсудил программу развития сельских территорий новых регионов - РИА Новости, 01.07.2024
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12:01 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/mishustin-1956585404.html
Мишустин обсудил программу развития сельских территорий новых регионов
Мишустин обсудил программу развития сельских территорий новых регионов - РИА Новости, 01.07.2024
Мишустин обсудил программу развития сельских территорий новых регионов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил предусмотреть в бюджете финансирование в полной мере на развитие сельских территорий в ДНР, ЛНР, Херсонской и... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T12:01
2024-07-01T12:01
экономика
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил предусмотреть в бюджете финансирование в полной мере на развитие сельских территорий в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях на 2025 год. Мишустин на совещании с вице-премьерами обсудил реализацию госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", отметив, что возможности данной программы должны распространятся в том числе на Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. "Нужно, чтобы соответствующее финансирование для сельских территорий в этих четырех российских регионах было предусмотрено в федеральном бюджете и на будущий год в полной мере", - подчеркнул Михаил Мишустин. Премьер добавил, что в четырех новых регионах РФ и раньше были условия для сельского хозяйства, которые позволяют собирать хорошие урожаи, несмотря на непростую ситуацию. Кроме того, по словам главы кабмина, принятое решение станет дополнительным стимулом для местных аграриев, в том числе по созданию новых рабочих мест.
https://ria.ru/20240701/mishustin-1956564589.html
https://ria.ru/20231229/regiony-1918930010.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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экономика, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, михаил мишустин
Экономика, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Михаил Мишустин
Мишустин обсудил программу развития сельских территорий новых регионов

Мишустин поручил профинансировать развитие сельских территорий новых регионов

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил предусмотреть в бюджете финансирование в полной мере на развитие сельских территорий в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях на 2025 год.
Мишустин на совещании с вице-премьерами обсудил реализацию госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", отметив, что возможности данной программы должны распространятся в том числе на Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.
Посевной комплекс - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Программу развития сельских территорий распространят на новые регионы
Вчера, 10:44
"Нужно, чтобы соответствующее финансирование для сельских территорий в этих четырех российских регионах было предусмотрено в федеральном бюджете и на будущий год в полной мере", - подчеркнул Михаил Мишустин.
Премьер добавил, что в четырех новых регионах РФ и раньше были условия для сельского хозяйства, которые позволяют собирать хорошие урожаи, несмотря на непростую ситуацию.
Кроме того, по словам главы кабмина, принятое решение станет дополнительным стимулом для местных аграриев, в том числе по созданию новых рабочих мест.
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ЭкономикаРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМихаил Мишустин
 
 
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