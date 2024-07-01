https://ria.ru/20240701/mishustin-1956585404.html
Мишустин обсудил программу развития сельских территорий новых регионов
Мишустин обсудил программу развития сельских территорий новых регионов - РИА Новости, 01.07.2024
Мишустин обсудил программу развития сельских территорий новых регионов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил предусмотреть в бюджете финансирование в полной мере на развитие сельских территорий в ДНР, ЛНР, Херсонской и... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T12:01
2024-07-01T12:01
2024-07-01T12:01
экономика
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил предусмотреть в бюджете финансирование в полной мере на развитие сельских территорий в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях на 2025 год. Мишустин на совещании с вице-премьерами обсудил реализацию госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", отметив, что возможности данной программы должны распространятся в том числе на Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. "Нужно, чтобы соответствующее финансирование для сельских территорий в этих четырех российских регионах было предусмотрено в федеральном бюджете и на будущий год в полной мере", - подчеркнул Михаил Мишустин. Премьер добавил, что в четырех новых регионах РФ и раньше были условия для сельского хозяйства, которые позволяют собирать хорошие урожаи, несмотря на непростую ситуацию. Кроме того, по словам главы кабмина, принятое решение станет дополнительным стимулом для местных аграриев, в том числе по созданию новых рабочих мест.
https://ria.ru/20240701/mishustin-1956564589.html
https://ria.ru/20231229/regiony-1918930010.html
россия
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, михаил мишустин
Экономика, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Михаил Мишустин
Мишустин обсудил программу развития сельских территорий новых регионов
Мишустин поручил профинансировать развитие сельских территорий новых регионов
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил предусмотреть в бюджете финансирование в полной мере на развитие сельских территорий в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях на 2025 год.
Мишустин на совещании с вице-премьерами обсудил реализацию госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", отметив, что возможности данной программы должны распространятся в том числе на Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.
"Нужно, чтобы соответствующее финансирование для сельских территорий в этих четырех российских регионах было предусмотрено в федеральном бюджете и на будущий год в полной мере", - подчеркнул Михаил Мишустин.
Премьер добавил, что в четырех новых регионах РФ и раньше были условия для сельского хозяйства, которые позволяют собирать хорошие урожаи, несмотря на непростую ситуацию.
Кроме того, по словам главы кабмина, принятое решение станет дополнительным стимулом для местных аграриев, в том числе по созданию новых рабочих мест.