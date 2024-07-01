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Экипажи Ка-52М поразили замаскированную технику ВСУ - РИА Новости, 01.07.2024
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05:08 01.07.2024 (обновлено: 05:23 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/minoborony-1956540459.html
Экипажи Ка-52М поразили замаскированную технику ВСУ
Экипажи Ка-52М поразили замаскированную технику ВСУ - РИА Новости, 01.07.2024
Экипажи Ка-52М поразили замаскированную технику ВСУ
Российские боевые вертолеты Ка-52М поразили замаскированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки ВС РФ "Север", сообщили в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T05:08
2024-07-01T05:23
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские боевые вертолеты Ка-52М поразили замаскированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки ВС РФ "Север", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Север". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по заданным координатам", - говорится в сообщении. Уточняется, что после удара экипаж выполнили противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета. "Сегодня выполняли боевой полет. По команде с КП полка была поставлена задача поразить живую силу противника. Выполняли полет на предельно малых высотах. Поразили цель неуправляемым ракетным вооружением НАР С-8. Благодаря слаженным действиям экипажа и хорошей подготовке цель была полностью поражена", - приводятся в сообщении слова штурмана Ка-52М Александра. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме.
https://ria.ru/20240618/vertolet-1953558218.html
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Экипажи Ка-52М поразили замаскированную технику ВСУ

Ка-52М поразили замаскированную технику ВСУ в зоне ответственности "Севера"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52
Ударный вертолет Ка-52 - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ударный вертолет Ка-52 . Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские боевые вертолеты Ка-52М поразили замаскированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки ВС РФ "Север", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Север". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по заданным координатам", - говорится в сообщении.
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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Уточняется, что после удара экипаж выполнили противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.
"Сегодня выполняли боевой полет. По команде с КП полка была поставлена задача поразить живую силу противника. Выполняли полет на предельно малых высотах. Поразили цель неуправляемым ракетным вооружением НАР С-8. Благодаря слаженным действиям экипажа и хорошей подготовке цель была полностью поражена", - приводятся в сообщении слова штурмана Ка-52М Александра.
По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме.
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