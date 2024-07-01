https://ria.ru/20240701/minoborony-1956540459.html

Экипажи Ка-52М поразили замаскированную технику ВСУ

Экипажи Ка-52М поразили замаскированную технику ВСУ - РИА Новости, 01.07.2024

Экипажи Ка-52М поразили замаскированную технику ВСУ

Российские боевые вертолеты Ка-52М поразили замаскированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки ВС РФ "Север", сообщили в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T05:08

2024-07-01T05:08

2024-07-01T05:23

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские боевые вертолеты Ка-52М поразили замаскированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки ВС РФ "Север", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Север". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по заданным координатам", - говорится в сообщении. Уточняется, что после удара экипаж выполнили противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета. "Сегодня выполняли боевой полет. По команде с КП полка была поставлена задача поразить живую силу противника. Выполняли полет на предельно малых высотах. Поразили цель неуправляемым ракетным вооружением НАР С-8. Благодаря слаженным действиям экипажа и хорошей подготовке цель была полностью поражена", - приводятся в сообщении слова штурмана Ка-52М Александра. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме.

https://ria.ru/20240618/vertolet-1953558218.html

https://ria.ru/20240624/ka-52m-1954948486.html

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космос - риа наука, россия, вооруженные силы украины