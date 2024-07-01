https://ria.ru/20240701/migratsiya-1956586810.html

Колокольцев заявил о росте преступлений, связанных с незаконной миграцией

Колокольцев заявил о росте преступлений, связанных с незаконной миграцией - РИА Новости, 01.07.2024

Колокольцев заявил о росте преступлений, связанных с незаконной миграцией

Более чем вдвое увеличилось число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции в России, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T12:07

2024-07-01T12:07

2024-07-01T12:10

россия

происшествия

владимир колокольцев

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Более чем вдвое увеличилось число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции в России, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.Видео выступления министра в своем Telegram-канале опубликовала представитель МВД РФ Ирина Волк."Более чем вдвое увеличилось число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. Эту активность вы все наблюдаете, все ведомства, которые работают по данному направлению... Они действительно активизировались", - сказал Колокольцев на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений.По его словам, отдельные противоправные деяния иностранных граждан вызывают широкий общественный резонанс и провоцируют "к повышению уровня межнациональной напряженности"."Вопросы противодействия нелегальной миграции являются стратегически важными, затрагивают компетенцию многих ведомств, а также региональных органов власти и должны решаться совместными усилиями", - добавил Колокольцев.

https://ria.ru/20240619/svechi-1954006714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, происшествия, владимир колокольцев