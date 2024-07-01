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Колокольцев заявил о росте преступлений, связанных с незаконной миграцией - РИА Новости, 01.07.2024
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12:07 01.07.2024 (обновлено: 12:10 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/migratsiya-1956586810.html
Колокольцев заявил о росте преступлений, связанных с незаконной миграцией
Колокольцев заявил о росте преступлений, связанных с незаконной миграцией - РИА Новости, 01.07.2024
Колокольцев заявил о росте преступлений, связанных с незаконной миграцией
Более чем вдвое увеличилось число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции в России, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T12:07
2024-07-01T12:10
россия
происшествия
владимир колокольцев
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Более чем вдвое увеличилось число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции в России, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.Видео выступления министра в своем Telegram-канале опубликовала представитель МВД РФ Ирина Волк."Более чем вдвое увеличилось число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. Эту активность вы все наблюдаете, все ведомства, которые работают по данному направлению... Они действительно активизировались", - сказал Колокольцев на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений.По его словам, отдельные противоправные деяния иностранных граждан вызывают широкий общественный резонанс и провоцируют "к повышению уровня межнациональной напряженности"."Вопросы противодействия нелегальной миграции являются стратегически важными, затрагивают компетенцию многих ведомств, а также региональных органов власти и должны решаться совместными усилиями", - добавил Колокольцев.
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россия, происшествия, владимир колокольцев
Россия, Происшествия, Владимир Колокольцев
Колокольцев заявил о росте преступлений, связанных с незаконной миграцией

Колокольцев: число преступлений, связанных с незаконной миграцией, удвоилось

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Более чем вдвое увеличилось число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции в России, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
Видео выступления министра в своем Telegram-канале опубликовала представитель МВД РФ Ирина Волк.
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"Более чем вдвое увеличилось число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. Эту активность вы все наблюдаете, все ведомства, которые работают по данному направлению... Они действительно активизировались", - сказал Колокольцев на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений.
По его словам, отдельные противоправные деяния иностранных граждан вызывают широкий общественный резонанс и провоцируют "к повышению уровня межнациональной напряженности".
"Вопросы противодействия нелегальной миграции являются стратегически важными, затрагивают компетенцию многих ведомств, а также региональных органов власти и должны решаться совместными усилиями", - добавил Колокольцев.
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