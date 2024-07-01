https://ria.ru/20240701/migranty-1956619289.html
Число пойманных нелегальных мигрантов возросло на четверть, сообщили в МВД
Число пойманных нелегальных мигрантов возросло на четверть, сообщили в МВД - РИА Новости, 01.07.2024
Число пойманных нелегальных мигрантов возросло на четверть, сообщили в МВД
Количество привлеченных к ответственности лиц, утративших или не имевших оснований для нахождения в России, возросло на четверть, заявил глава МВД РФ Владимир... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T13:40
2024-07-01T13:40
2024-07-01T13:40
общество
россия
владимир колокольцев
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Количество привлеченных к ответственности лиц, утративших или не имевших оснований для нахождения в России, возросло на четверть, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. "Количество привлеченных к ответственности лиц, утративших или не имевших оснований для нахождения в России, возросло на четверть", - констатировал Колокольцев на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Кроме того, он отметил, что на современном этапе перед субъектами профилактики стоит принципиально новая задача – адресное сопровождение участников специальной военной операции и членов их семей. "Они не должны выпадать из поля зрения региональных и местных властей, им необходимо оказывать медицинскую и психологическую помощь, организовать реабилитацию, содействовать в трудоустройстве и получении образования", – подчеркнул Колокольцев.
https://ria.ru/20240701/petrozavodsk-1956609195.html
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общество, россия, владимир колокольцев
Общество, Россия, Владимир Колокольцев
Число пойманных нелегальных мигрантов возросло на четверть, сообщили в МВД
Глава МВД Колокольцев: число пойманных нелегальных мигрантов возросло на 25%
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Количество привлеченных к ответственности лиц, утративших или не имевших оснований для нахождения в России, возросло на четверть, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"Количество привлеченных к ответственности лиц, утративших или не имевших оснований для нахождения в России, возросло на четверть", - констатировал Колокольцев на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений.
Кроме того, он отметил, что на современном этапе перед субъектами профилактики стоит принципиально новая задача – адресное сопровождение участников специальной военной операции и членов их семей.
"Они не должны выпадать из поля зрения региональных и местных властей, им необходимо оказывать медицинскую и психологическую помощь, организовать реабилитацию, содействовать в трудоустройстве и получении образования", – подчеркнул Колокольцев.