Рейтинг@Mail.ru
Число пойманных нелегальных мигрантов возросло на четверть, сообщили в МВД - РИА Новости, 01.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/migranty-1956619289.html
Число пойманных нелегальных мигрантов возросло на четверть, сообщили в МВД
Число пойманных нелегальных мигрантов возросло на четверть, сообщили в МВД - РИА Новости, 01.07.2024
Число пойманных нелегальных мигрантов возросло на четверть, сообщили в МВД
Количество привлеченных к ответственности лиц, утративших или не имевших оснований для нахождения в России, возросло на четверть, заявил глава МВД РФ Владимир... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T13:40
2024-07-01T13:40
общество
россия
владимир колокольцев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Количество привлеченных к ответственности лиц, утративших или не имевших оснований для нахождения в России, возросло на четверть, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. "Количество привлеченных к ответственности лиц, утративших или не имевших оснований для нахождения в России, возросло на четверть", - констатировал Колокольцев на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Кроме того, он отметил, что на современном этапе перед субъектами профилактики стоит принципиально новая задача – адресное сопровождение участников специальной военной операции и членов их семей. "Они не должны выпадать из поля зрения региональных и местных властей, им необходимо оказывать медицинскую и психологическую помощь, организовать реабилитацию, содействовать в трудоустройстве и получении образования", – подчеркнул Колокольцев.
https://ria.ru/20240701/petrozavodsk-1956609195.html
https://ria.ru/20240627/migranty-1955808637.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_825:0:3556:2048_1920x0_80_0_0_c34809d8b3a484f32972d30f8626db7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир колокольцев
Общество, Россия, Владимир Колокольцев
Число пойманных нелегальных мигрантов возросло на четверть, сообщили в МВД

Глава МВД Колокольцев: число пойманных нелегальных мигрантов возросло на 25%

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Количество привлеченных к ответственности лиц, утративших или не имевших оснований для нахождения в России, возросло на четверть, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"Количество привлеченных к ответственности лиц, утративших или не имевших оснований для нахождения в России, возросло на четверть", - констатировал Колокольцев на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
СК проверяет сообщение о нападении мигрантов на двух жителей Петрозаводска
Вчера, 13:09
Кроме того, он отметил, что на современном этапе перед субъектами профилактики стоит принципиально новая задача – адресное сопровождение участников специальной военной операции и членов их семей.
"Они не должны выпадать из поля зрения региональных и местных властей, им необходимо оказывать медицинскую и психологическую помощь, организовать реабилитацию, содействовать в трудоустройстве и получении образования", – подчеркнул Колокольцев.
Швейный цех, в котором трудились нелегальные мигранты. Кадр видео
Нелегальных мигрантов, работавших в цеху в Подмосковье, выдворят из России
27 июня, 11:47
 
ОбществоРоссияВладимир Колокольцев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала