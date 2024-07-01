https://ria.ru/20240701/migranty-1956619289.html

Число пойманных нелегальных мигрантов возросло на четверть, сообщили в МВД

Число пойманных нелегальных мигрантов возросло на четверть, сообщили в МВД - РИА Новости, 01.07.2024

Число пойманных нелегальных мигрантов возросло на четверть, сообщили в МВД

Количество привлеченных к ответственности лиц, утративших или не имевших оснований для нахождения в России, возросло на четверть, заявил глава МВД РФ Владимир... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T13:40

2024-07-01T13:40

2024-07-01T13:40

общество

россия

владимир колокольцев

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Количество привлеченных к ответственности лиц, утративших или не имевших оснований для нахождения в России, возросло на четверть, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. "Количество привлеченных к ответственности лиц, утративших или не имевших оснований для нахождения в России, возросло на четверть", - констатировал Колокольцев на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Кроме того, он отметил, что на современном этапе перед субъектами профилактики стоит принципиально новая задача – адресное сопровождение участников специальной военной операции и членов их семей. "Они не должны выпадать из поля зрения региональных и местных властей, им необходимо оказывать медицинскую и психологическую помощь, организовать реабилитацию, содействовать в трудоустройстве и получении образования", – подчеркнул Колокольцев.

https://ria.ru/20240701/petrozavodsk-1956609195.html

https://ria.ru/20240627/migranty-1955808637.html

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2024

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общество, россия, владимир колокольцев