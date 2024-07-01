https://ria.ru/20240701/migrant-1956638168.html
В Приморье задержали мигранта по подозрению в педофилии
В Приморье задержали мигранта по подозрению в педофилии - РИА Новости, 01.07.2024
В Приморье задержали мигранта по подозрению в педофилии
Мигрант задержан в Артеме Приморского края по подозрению в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки, сообщает... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T14:47
2024-07-01T14:47
2024-07-01T15:22
происшествия
россия
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_0:216:3067:1941_1920x0_80_0_0_aa0bd5bb327ab025d03dc3c0a546e7fb.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 1 июл – РИА Новости. Мигрант задержан в Артеме Приморского края по подозрению в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки, сообщает региональное УМВД РФ. "В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местного жителя о том, что на улице Лазо несовершеннолетняя просит оказать помощь. С ее слов, неизвестный, причинив телесные повреждения, совершил в отношении нее действия сексуального характера", - говорится в сообщении. По подозрению в преступлении полицейские задержали 19-летнего мигранта, его доставили в полицию. Собранные материалы по факту противоправных действий в отношении девушки направлены в СК. Полицейские также проводят проверку по факту незаконного пребывания иностранца в РФ.
https://ria.ru/20240504/detsad-1943828701.html
россия
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_d8470ba0978c3435ca65d017d6958f7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье задержали мигранта по подозрению в педофилии
В Приморье задержали мигранта, подозреваемого в сексуальном насилии над девушкой