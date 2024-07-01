https://ria.ru/20240701/migrant-1956638168.html

В Приморье задержали мигранта по подозрению в педофилии

В Приморье задержали мигранта по подозрению в педофилии - РИА Новости, 01.07.2024

В Приморье задержали мигранта по подозрению в педофилии

Мигрант задержан в Артеме Приморского края по подозрению в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки, сообщает... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T14:47

2024-07-01T14:47

2024-07-01T15:22

происшествия

россия

приморский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 1 июл – РИА Новости. Мигрант задержан в Артеме Приморского края по подозрению в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки, сообщает региональное УМВД РФ. "В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местного жителя о том, что на улице Лазо несовершеннолетняя просит оказать помощь. С ее слов, неизвестный, причинив телесные повреждения, совершил в отношении нее действия сексуального характера", - говорится в сообщении. По подозрению в преступлении полицейские задержали 19-летнего мигранта, его доставили в полицию. Собранные материалы по факту противоправных действий в отношении девушки направлены в СК. Полицейские также проводят проверку по факту незаконного пребывания иностранца в РФ.

https://ria.ru/20240504/detsad-1943828701.html

россия

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происшествия, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)