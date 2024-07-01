https://ria.ru/20240701/metan-1956556352.html

Правительство увеличило долю субсидирования переводов автомобилей на метан

Правительство увеличило долю субсидирования переводов автомобилей на метан - РИА Новости, 01.07.2024

Правительство увеличило долю субсидирования переводов автомобилей на метан

Правительство РФ увеличило долю субсидирования расходов на перевод автомобилей на метан в среднем до 78% от стоимости общей работ с 48%, сообщает кабмин. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T09:37

2024-07-01T09:37

2024-07-01T09:37

россия

авто

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Правительство РФ увеличило долю субсидирования расходов на перевод автомобилей на метан в среднем до 78% от стоимости общей работ с 48%, сообщает кабмин. "Документ определяет повышение в 2024 году нормативов субсидирования таких расходов в среднем на 30% – с действующих 48 до 78% общей стоимости работ. Кроме того, почти в три раза увеличивается максимальный размер господдержки на ремоторизацию грузовых автомобилей – с действующих 4 до 12%. При этом для граждан, представителей малого и среднего бизнеса сохраняется двойной повышающий коэффициент", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231225/avto-1917834420.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

россия, авто