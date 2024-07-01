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Правительство увеличило долю субсидирования переводов автомобилей на метан - РИА Новости, 01.07.2024
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09:37 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/metan-1956556352.html
Правительство увеличило долю субсидирования переводов автомобилей на метан
Правительство увеличило долю субсидирования переводов автомобилей на метан - РИА Новости, 01.07.2024
Правительство увеличило долю субсидирования переводов автомобилей на метан
Правительство РФ увеличило долю субсидирования расходов на перевод автомобилей на метан в среднем до 78% от стоимости общей работ с 48%, сообщает кабмин. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T09:37
2024-07-01T09:37
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авто
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Правительство РФ увеличило долю субсидирования расходов на перевод автомобилей на метан в среднем до 78% от стоимости общей работ с 48%, сообщает кабмин. "Документ определяет повышение в 2024 году нормативов субсидирования таких расходов в среднем на 30% – с действующих 48 до 78% общей стоимости работ. Кроме того, почти в три раза увеличивается максимальный размер господдержки на ремоторизацию грузовых автомобилей – с действующих 4 до 12%. При этом для граждан, представителей малого и среднего бизнеса сохраняется двойной повышающий коэффициент", - говорится в сообщении.
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россия, авто
Россия, Авто
Правительство увеличило долю субсидирования переводов автомобилей на метан

Долю субсидирования перевода автомобилей на метан увеличили до 78 процентов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение
Автомобильное движение - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Правительство РФ увеличило долю субсидирования расходов на перевод автомобилей на метан в среднем до 78% от стоимости общей работ с 48%, сообщает кабмин.
"Документ определяет повышение в 2024 году нормативов субсидирования таких расходов в среднем на 30% – с действующих 48 до 78% общей стоимости работ. Кроме того, почти в три раза увеличивается максимальный размер господдержки на ремоторизацию грузовых автомобилей – с действующих 4 до 12%. При этом для граждан, представителей малого и среднего бизнеса сохраняется двойной повышающий коэффициент", - говорится в сообщении.
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