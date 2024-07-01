https://ria.ru/20240701/metan-1956556352.html
Правительство увеличило долю субсидирования переводов автомобилей на метан
Правительство увеличило долю субсидирования переводов автомобилей на метан - РИА Новости, 01.07.2024
Правительство увеличило долю субсидирования переводов автомобилей на метан
Правительство РФ увеличило долю субсидирования расходов на перевод автомобилей на метан в среднем до 78% от стоимости общей работ с 48%, сообщает кабмин. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T09:37
2024-07-01T09:37
2024-07-01T09:37
россия
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937055565_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4a4d5e70967664a6ae09289666330046.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Правительство РФ увеличило долю субсидирования расходов на перевод автомобилей на метан в среднем до 78% от стоимости общей работ с 48%, сообщает кабмин. "Документ определяет повышение в 2024 году нормативов субсидирования таких расходов в среднем на 30% – с действующих 48 до 78% общей стоимости работ. Кроме того, почти в три раза увеличивается максимальный размер господдержки на ремоторизацию грузовых автомобилей – с действующих 4 до 12%. При этом для граждан, представителей малого и среднего бизнеса сохраняется двойной повышающий коэффициент", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231225/avto-1917834420.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937055565_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a89dcd84a85b4b669a363d0de88e2880.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авто
Правительство увеличило долю субсидирования переводов автомобилей на метан
Долю субсидирования перевода автомобилей на метан увеличили до 78 процентов