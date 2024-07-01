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В Бурятии прогнозируют жару до плюс 40 градусов

В Бурятии прогнозируют жару до плюс 40 градусов - РИА Новости, 01.07.2024

В Бурятии прогнозируют жару до плюс 40 градусов

Сильная жара до 40 градусов ожидается в Бурятии с 1 по 4 июля, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T07:53

2024-07-01T07:53

2024-07-01T07:53

общество

россия

республика бурятия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УЛАН-УДЭ, 1 июл – РИА Новости. Сильная жара до 40 градусов ожидается в Бурятии с 1 по 4 июля, сообщает региональный главк МЧС. "Сильная жара, 35-40°С градусов ожидается в республике 1-4 июля. Главное управление МЧС России по Республике Бурятия напоминает гражданам соблюдать меры безопасности", - говорится в сообщении. В ведомстве призвали жителей республики избегать перегрева на солнце, пить больше воды, использовать одежду светлых тонов, головной убор и следить за детьми.

https://ria.ru/20240419/vilfand-1940936385.html

россия

республика бурятия

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общество, россия, республика бурятия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)