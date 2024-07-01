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В Бурятии прогнозируют жару до плюс 40 градусов
В Бурятии прогнозируют жару до плюс 40 градусов - РИА Новости, 01.07.2024
В Бурятии прогнозируют жару до плюс 40 градусов
Сильная жара до 40 градусов ожидается в Бурятии с 1 по 4 июля, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T07:53
2024-07-01T07:53
2024-07-01T07:53
общество
россия
республика бурятия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УЛАН-УДЭ, 1 июл – РИА Новости. Сильная жара до 40 градусов ожидается в Бурятии с 1 по 4 июля, сообщает региональный главк МЧС. "Сильная жара, 35-40°С градусов ожидается в республике 1-4 июля. Главное управление МЧС России по Республике Бурятия напоминает гражданам соблюдать меры безопасности", - говорится в сообщении. В ведомстве призвали жителей республики избегать перегрева на солнце, пить больше воды, использовать одежду светлых тонов, головной убор и следить за детьми.
https://ria.ru/20240419/vilfand-1940936385.html
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общество, россия, республика бурятия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Республика Бурятия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Бурятии прогнозируют жару до плюс 40 градусов
МЧС Бурятии: в регионе с 1 по 4 июля ожидается жара до 40 градусов