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В Бурятии прогнозируют жару до плюс 40 градусов - РИА Новости, 01.07.2024
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07:53 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/mchs-1956547152.html
В Бурятии прогнозируют жару до плюс 40 градусов
В Бурятии прогнозируют жару до плюс 40 градусов - РИА Новости, 01.07.2024
В Бурятии прогнозируют жару до плюс 40 градусов
Сильная жара до 40 градусов ожидается в Бурятии с 1 по 4 июля, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T07:53
2024-07-01T07:53
общество
россия
республика бурятия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УЛАН-УДЭ, 1 июл – РИА Новости. Сильная жара до 40 градусов ожидается в Бурятии с 1 по 4 июля, сообщает региональный главк МЧС. "Сильная жара, 35-40°С градусов ожидается в республике 1-4 июля. Главное управление МЧС России по Республике Бурятия напоминает гражданам соблюдать меры безопасности", - говорится в сообщении. В ведомстве призвали жителей республики избегать перегрева на солнце, пить больше воды, использовать одежду светлых тонов, головной убор и следить за детьми.
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россия
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общество, россия, республика бурятия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Республика Бурятия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Бурятии прогнозируют жару до плюс 40 градусов

МЧС Бурятии: в регионе с 1 по 4 июля ожидается жара до 40 градусов

© Фото : Аркадий ЗарубинВид на центр Улан-Удэ
Вид на центр Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Фото : Аркадий Зарубин
Вид на центр Улан-Удэ. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 1 июл – РИА Новости. Сильная жара до 40 градусов ожидается в Бурятии с 1 по 4 июля, сообщает региональный главк МЧС.
"Сильная жара, 35-40°С градусов ожидается в республике 1-4 июля. Главное управление МЧС России по Республике Бурятия напоминает гражданам соблюдать меры безопасности", - говорится в сообщении.
В ведомстве призвали жителей республики избегать перегрева на солнце, пить больше воды, использовать одежду светлых тонов, головной убор и следить за детьми.
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ОбществоРоссияРеспублика БурятияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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