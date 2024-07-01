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Илон Маск анонсировал выход ИИ Grok 2 в августе - РИА Новости, 01.07.2024
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09:21 01.07.2024 (обновлено: 09:35 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/mask-1956554084.html
Илон Маск анонсировал выход ИИ Grok 2 в августе
Илон Маск анонсировал выход ИИ Grok 2 в августе - РИА Новости, 01.07.2024
Илон Маск анонсировал выход ИИ Grok 2 в августе
Американский миллиардер Илон Маск заявил в соцсети X, что компания xAI выпустит Grok 2 - следующую версию искусственного интеллекта Grok - в августе этого года. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T09:21
2024-07-01T09:35
технологии
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великобритания
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илон маск
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил в соцсети X, что компания xAI выпустит Grok 2 - следующую версию искусственного интеллекта Grok - в августе этого года. "Grok 2 ... выйдет в августе," - написал Маск. В другой публикации Маск упомянул о выходе Grok 3 к концу года, отметив, что для обучения третьей версии используется 100 тысяч чипов Nvidia H100. "Grok 3 ... должен стать действительно чем-то особенным", - сообщил он. Компания xAI занимается разработкой ИИ Grok, представленного в ноябре 2023 года. Сервис доступен подписчикам Premium+ соцсети X в США, Великобритании и странах Европы. В марте xAI открыла исходный код Grok.
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технологии, сша, великобритания, европа, илон маск
Технологии, США, Великобритания, Европа, Илон Маск
Илон Маск анонсировал выход ИИ Grok 2 в августе

Маск: компания xAI выпустит новую версию ИИ Grok в августе 2023 года

© AP Photo / Martin MeissnerМеталлическая голова, символизирующая искусственный интеллект, в автосалоне в Эссене, Германия
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект, в автосалоне в Эссене, Германия - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Martin Meissner
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект, в автосалоне в Эссене, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил в соцсети X, что компания xAI выпустит Grok 2 - следующую версию искусственного интеллекта Grok - в августе этого года.
"Grok 2 ... выйдет в августе," - написал Маск.
В другой публикации Маск упомянул о выходе Grok 3 к концу года, отметив, что для обучения третьей версии используется 100 тысяч чипов Nvidia H100. "Grok 3 ... должен стать действительно чем-то особенным", - сообщил он.
Компания xAI занимается разработкой ИИ Grok, представленного в ноябре 2023 года. Сервис доступен подписчикам Premium+ соцсети X в США, Великобритании и странах Европы. В марте xAI открыла исходный код Grok.
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