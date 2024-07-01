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Илон Маск анонсировал выход ИИ Grok 2 в августе

Илон Маск анонсировал выход ИИ Grok 2 в августе - РИА Новости, 01.07.2024

Илон Маск анонсировал выход ИИ Grok 2 в августе

Американский миллиардер Илон Маск заявил в соцсети X, что компания xAI выпустит Grok 2 - следующую версию искусственного интеллекта Grok - в августе этого года. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T09:21

2024-07-01T09:21

2024-07-01T09:35

технологии

сша

великобритания

европа

илон маск

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил в соцсети X, что компания xAI выпустит Grok 2 - следующую версию искусственного интеллекта Grok - в августе этого года. "Grok 2 ... выйдет в августе," - написал Маск. В другой публикации Маск упомянул о выходе Grok 3 к концу года, отметив, что для обучения третьей версии используется 100 тысяч чипов Nvidia H100. "Grok 3 ... должен стать действительно чем-то особенным", - сообщил он. Компания xAI занимается разработкой ИИ Grok, представленного в ноябре 2023 года. Сервис доступен подписчикам Premium+ соцсети X в США, Великобритании и странах Европы. В марте xAI открыла исходный код Grok.

https://ria.ru/20240313/ii-1932723756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, сша, великобритания, европа, илон маск