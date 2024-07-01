https://ria.ru/20240701/mask-1956541186.html

Маск одним знаком отреагировал на последствия выборов во Франции

Маск одним знаком отреагировал на последствия выборов во Франции - РИА Новости, 01.07.2024

Маск одним знаком отреагировал на последствия выборов во Франции

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал кратким твитом с восклицательным знаком на сообщение о беспорядках, начавшихся после парламентских выборов во... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T05:20

2024-07-01T05:20

2024-07-01T05:20

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франция

илон маск

марин ле пен

эммануэль макрон

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск отреагировал кратким твитом с восклицательным знаком на сообщение о беспорядках, начавшихся после парламентских выборов во Франции.Совладелец консервативного новостного портала Trending Politics Коллин Рагг опубликовал пост в соцсети X о массовых протестах и беспорядках во Франции на фоне лидерства партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в первом туре выборов в нижнюю палату парламента. Как заявил Рагг, сторонники левых партий, недовольные результатами, вышли на улицы, чтобы "посеять хаос"."!" — написал Маск в комментариях под постом.Как ранее сообщил корреспондент РИА Новости, радикалы из движения black bloc начали бить витрины кафе и поджигать мусорные баки на манифестации в Париже, которая началась после оглашения первых результатов парламентских выборов. Протестующие также скандировали антифашисткие лозунги, выражая таким образом недовольство победой правых.Во Франции в воскресенье прошел первый тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента. Согласно предварительным итогам, правая партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2% голосов, коалиция левых "Новый народный фронт" — на втором месте с 29,1%, коалиция президента Эммануэля Макрона — третья с 21,5%. Второй тур состоится 7 июля.

https://ria.ru/20240701/frantsiya-1956533307.html

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в мире, франция, илон маск, марин ле пен, эммануэль макрон