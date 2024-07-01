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Маск одним знаком отреагировал на последствия выборов во Франции
Маск одним знаком отреагировал на последствия выборов во Франции - РИА Новости, 01.07.2024
Маск одним знаком отреагировал на последствия выборов во Франции
Американский миллиардер Илон Маск отреагировал кратким твитом с восклицательным знаком на сообщение о беспорядках, начавшихся после парламентских выборов во... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T05:20
2024-07-01T05:20
2024-07-01T05:20
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск отреагировал кратким твитом с восклицательным знаком на сообщение о беспорядках, начавшихся после парламентских выборов во Франции.Совладелец консервативного новостного портала Trending Politics Коллин Рагг опубликовал пост в соцсети X о массовых протестах и беспорядках во Франции на фоне лидерства партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в первом туре выборов в нижнюю палату парламента. Как заявил Рагг, сторонники левых партий, недовольные результатами, вышли на улицы, чтобы "посеять хаос"."!" — написал Маск в комментариях под постом.Как ранее сообщил корреспондент РИА Новости, радикалы из движения black bloc начали бить витрины кафе и поджигать мусорные баки на манифестации в Париже, которая началась после оглашения первых результатов парламентских выборов. Протестующие также скандировали антифашисткие лозунги, выражая таким образом недовольство победой правых.Во Франции в воскресенье прошел первый тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента. Согласно предварительным итогам, правая партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2% голосов, коалиция левых "Новый народный фронт" — на втором месте с 29,1%, коалиция президента Эммануэля Макрона — третья с 21,5%. Второй тур состоится 7 июля.
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в мире, франция, илон маск, марин ле пен, эммануэль макрон
В мире, Франция, Илон Маск, Марин Ле Пен, Эммануэль Макрон
Маск одним знаком отреагировал на последствия выборов во Франции
Маск отреагировал на беспорядки во Франции твитом с восклицательным знаком