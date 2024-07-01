https://ria.ru/20240701/makron-1956703627.html

Макрон надеется, что его коалиция получит не менее 150 мест в парламенте

Макрон надеется, что его коалиция получит не менее 150 мест в парламенте - РИА Новости, 01.07.2024

Макрон надеется, что его коалиция получит не менее 150 мест в парламенте

Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает, что его коалиция "Вместе за республику" сможет по итогам выборов в парламент получить не менее 150 мандатов,... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T17:41

2024-07-01T17:41

2024-07-01T17:42

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парламентские выборы во франции — 2024

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ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает, что его коалиция "Вместе за республику" сможет по итогам выборов в парламент получить не менее 150 мандатов, сообщила в понедельник радиостанция RMC со ссылкой на источники. Общее число депутатских кресел в Национальном собрании Франции (нижняя палата парламента) составляет 577. Для большинства в парламенте партии необходимо 289 депутатов. "Глава государства… казался всё ещё убежденным в возможности получить 150 мест и найти союзников среди левых и правых, чтобы сформировать возможную будущую коалицию", - говорится в сообщении радиостанции. По информации источников, Макрон вместе со своим окружением до трёх часов ночи изучал на карте Франции "избирательный округ за избирательным округом" для оценки числа мандатов, которые его коалиция может получить, передаёт RMC. Ранее по итогам первого тура голосования премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что президентская коалиция снимет своих кандидатов со второго тура выборов, чтобы другие кандидаты получили шанс на победу над кандидатами правой партии "Национальное объединение". До этого Атталь также сообщал, что партия Макрона не станет выдвигать своих кандидатов в порядка 60 округах, опасаясь провальных результатов на выборах в парламент. По официальным данным МВД Франции, в первом туре парламентских выборов партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, что даст ей до 270 из 577 мест в парламенте. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%. Второй тур выборов состоится 7 июля.

https://ria.ru/20240630/marin_le_pen-1956521524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, эммануэль макрон, габриэль атталь, парламентские выборы во франции — 2024