СМИ: Макрон не ожидал бурной реакции граждан на жесткий курс против Путина
Spectator: Макрон ошибся, полагая, что люди одобрят жесткую линию против Путина
© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон думал, что граждане страны одобрят его жесткую позицию в отношении России, чем совершил роковую ошибку, пишет журналист Гэвин Мортимер в статье для Spectator.
"Ошибка Макрона заключалась в том, что он поверил, что народ одобряет его жесткую линию по отношению к Путину. Вот почему он и его партия сделали это центральной темой своей европейской избирательной кампании", — говорится в публикации.
Как отметил Мортимер, многие французы считают, что конфликт на Украине стал причиной серьезного повышения цен на продукты питания и энергию. Для Макрона это неудачное время: сегодня средние счета за газ вырастут в месячном исчислении почти на 12 процентов.
Отчасти поэтому многие голосовали за правые партии, критиковавшие главу Пятой республики за ярую поддержку главы киевского режима Владимира Зеленского и за поставки оружия ВСУ, затягивающие конфликт в Восточной Европе.
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"Правда заключается в том, что многие французы устали от войны так же, как и от своего президента", — резюмировал журналист.
Ранее газета Parisien со ссылкой на данные МВД страны сообщила, что правое "Национальное объединение" и союзные с ним силы одержали победу в первом туре парламентских выборов во Франции, набрав 33,4% голосов. Коалиция левых "Новый народный фронт" на втором месте с 27,98% голосов, коалиция президента Эммануэля Макрона — третья с 20,76%.