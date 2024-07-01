https://ria.ru/20240701/makron-1956535803.html

Французский политик обвинил Макрона в попытке вызвать хаос в стране

Французский политик обвинил Макрона в попытке вызвать хаос в стране - РИА Новости, 01.07.2024

Французский политик обвинил Макрона в попытке вызвать хаос в стране

Президент Франции Эммануэль Макрон намеренно пытается создать хаос в стране, сталкивая два блока оппозиции с разными взглядами, чтобы прибегнуть к... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T02:15

2024-07-01T02:15

2024-07-01T02:15

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патриот

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ПАРИЖ, 1 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон намеренно пытается создать хаос в стране, сталкивая два блока оппозиции с разными взглядами, чтобы прибегнуть к исключительной статье конституции, которая даст ему чрезвычайные полномочия, заявил РИА Новости французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. По мнению Филиппо, "Национальное объединение" имеет шанс получить абсолютное большинство в парламенте, но также велики шансы, что ни один блок не получит выраженного преимущества в Нацсобрании. "После первого тура выборов мы видим, что ситуация неопределенная. На следующей неделе возможно, что "Национальное объединение" получит абсолютное большинство, но это еще не решено. Также возможно, что большинства не будет ни у кого, и это будет означать хаос", - отметил политик. По его мнению, именно на это рассчитывал Макрон, чтобы, в частности, иметь возможность применить 16 статью конституции. Эта статья дает президенту чрезвычайные полномочия в двух случаях: "угрозы территориальной целостности страны" или "нарушения нормального функционирования органов государственной власти". "Макрон, устроив неожиданный роспуск парламента, имел этот план в голове. Он предвидел хаос во Франции, чтобы применить статью 16 конституции, дающую ему полную власть. Это реальность, об этом даже писали французские СМИ", - сказал Филиппо. Он отметил, что будущее Нацсобрание, из каких бы политических сил оно ни было сформировано, должно сместить Макрона. "Будущее Нацсобрание должно не дать Макрону ввергнуть страну в хаос, в том числе применив статью 68 и добившись его импичмента", - заключил Филиппо. По предварительным итогам голосования, в первом туре выборов в парламент партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2% голосов, коалиция левых "Новый народный фронт" на втором месте с 29,1%, коалиция президента Эммануэля Макрона - третья с 21,5%. Второй тур выборов состоится 7 июля. Ранее Макрон неоднократно заявлял, что не намерен уходить с поста президента ни при каком результате выборов и останется на посту до истечения его полномочий в 2027 году. Как писали СМИ, в приемники он готовит назначенного им в январе премьер-министром Габриэля Атталя. Французские СМИ ранее сообщили, что Макрон обсуждал возможность применения статьи 16 "со многими приближенными". В случае ее применения через 30 дней оппозиция сможет обратиться в Конституционный совет, чтобы опротестовать действие статьи. В противном случае президент может пользоваться ей бессрочно, однако без соответствующего запроса через 60 дней Конституционный совет должен постановить, обосновано ли это. В истории Пятой республики данное конституционное оружие применялось лишь однажды - в 1961 году генералом Шарлем де Голлем во время путча генералов, командовавших французскими частями в Алжире, что позволило ему пойти на военную конфронтацию с путчистами.

https://ria.ru/20240701/makron-1956535350.html

https://ria.ru/20231227/makron-1918370218.html

https://ria.ru/20240428/makron-1942972975.html

https://ria.ru/20240701/slutskiy-1956530911.html

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в мире, франция, алжир (провинция), эммануэль макрон, флориан филиппо, габриэль атталь, патриот