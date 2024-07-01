Рейтинг@Mail.ru
Лавров примет участие в работе Совбеза ООН 16 и 17 июля - РИА Новости, 01.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/lavrov-1956676939.html
Лавров примет участие в работе Совбеза ООН 16 и 17 июля
Лавров примет участие в работе Совбеза ООН 16 и 17 июля - РИА Новости, 01.07.2024
Лавров примет участие в работе Совбеза ООН 16 и 17 июля
Глава МИД РФ Сергей Лавров 16 и 17 июля примет участие в дебатах в Совбезе ООН по многостороннему сотрудничеству и по вопросу Ближнего Востока, сообщили в... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T16:45
2024-07-01T16:45
в мире
россия
ближний восток
гаити
сергей лавров
оон
одкб
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_0:135:3200:1935_1920x0_80_0_0_be88b653fd1cc4a15a88216a4a9e9ef9.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 16 и 17 июля примет участие в дебатах в Совбезе ООН по многостороннему сотрудничеству и по вопросу Ближнего Востока, сообщили в российском дипведомстве. В МИД РФ напомнили, что 1 июля председательство в Совете Безопасности ООН перешло к Москве. "16 июля – открытые дебаты министерского уровня на тему "Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства". 17 июля - открытые дебаты министерского уровня по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. 19 июля - дебаты Совета Безопасности по сотрудничеству ООН с ОДКБ, СНГ и ШОС. Первые два мероприятия пройдут под председательством министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. В российском дипведомстве отметили, что в Совбезе также планируются заседания по Гаити, ДР Конго, Западной Африке и регионе Сахеля, Йемене, на Кипре, в Колумбии, Ливане и Сирии, а также по деятельности Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. "Намечено продление мандатов Объединенного представительства ООН в Гаити, Миссии ООН по поддержке осуществления Соглашения по Ходейде и санкционного режима Совета Безопасности в отношении ЦАР", - подчеркнули в МИД РФ.
https://ria.ru/20240629/evraziya-1955899564.html
https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html
россия
ближний восток
гаити
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_fc86e5bab9e33e5238b40a0c54f14e71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, ближний восток, гаити, сергей лавров, оон, одкб, снг, совет безопасности оон
В мире, Россия, Ближний Восток, Гаити, Сергей Лавров, ООН, ОДКБ, СНГ, Совет Безопасности ООН
Лавров примет участие в работе Совбеза ООН 16 и 17 июля

Лавров примет участие в работе Совбеза ООН в Нью-Йорке 16 и 17 июля

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк Сергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 16 и 17 июля примет участие в дебатах в Совбезе ООН по многостороннему сотрудничеству и по вопросу Ближнего Востока, сообщили в российском дипведомстве.
В МИД РФ напомнили, что 1 июля председательство в Совете Безопасности ООН перешло к Москве.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Х международном научно-экспертном форуме Примаковские чтения в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
"России нужно только одно". Лавров сделал Западу интересное предложение
29 июня, 08:00
«
"16 июля – открытые дебаты министерского уровня на тему "Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства". 17 июля - открытые дебаты министерского уровня по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. 19 июля - дебаты Совета Безопасности по сотрудничеству ООН с ОДКБ, СНГ и ШОС. Первые два мероприятия пройдут под председательством министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
В российском дипведомстве отметили, что в Совбезе также планируются заседания по Гаити, ДР Конго, Западной Африке и регионе Сахеля, Йемене, на Кипре, в Колумбии, Ливане и Сирии, а также по деятельности Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.
«
"Намечено продление мандатов Объединенного представительства ООН в Гаити, Миссии ООН по поддержке осуществления Соглашения по Ходейде и санкционного режима Совета Безопасности в отношении ЦАР", - подчеркнули в МИД РФ.
Изображение сгенерировано ИИ
Новая формула мира Зеленского: оставьте мне столицу и выход к морю
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияБлижний ВостокГаитиСергей ЛавровООНОДКБСНГСовет Безопасности ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала