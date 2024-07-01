https://ria.ru/20240701/lavrov-1956676939.html
Лавров примет участие в работе Совбеза ООН 16 и 17 июля
Лавров примет участие в работе Совбеза ООН 16 и 17 июля - РИА Новости, 01.07.2024
Лавров примет участие в работе Совбеза ООН 16 и 17 июля
Глава МИД РФ Сергей Лавров 16 и 17 июля примет участие в дебатах в Совбезе ООН по многостороннему сотрудничеству и по вопросу Ближнего Востока, сообщили в... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T16:45
2024-07-01T16:45
2024-07-01T16:45
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 16 и 17 июля примет участие в дебатах в Совбезе ООН по многостороннему сотрудничеству и по вопросу Ближнего Востока, сообщили в российском дипведомстве. В МИД РФ напомнили, что 1 июля председательство в Совете Безопасности ООН перешло к Москве. "16 июля – открытые дебаты министерского уровня на тему "Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства". 17 июля - открытые дебаты министерского уровня по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. 19 июля - дебаты Совета Безопасности по сотрудничеству ООН с ОДКБ, СНГ и ШОС. Первые два мероприятия пройдут под председательством министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. В российском дипведомстве отметили, что в Совбезе также планируются заседания по Гаити, ДР Конго, Западной Африке и регионе Сахеля, Йемене, на Кипре, в Колумбии, Ливане и Сирии, а также по деятельности Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. "Намечено продление мандатов Объединенного представительства ООН в Гаити, Миссии ООН по поддержке осуществления Соглашения по Ходейде и санкционного режима Совета Безопасности в отношении ЦАР", - подчеркнули в МИД РФ.
https://ria.ru/20240629/evraziya-1955899564.html
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в мире, россия, ближний восток, гаити, сергей лавров, оон, одкб, снг, совет безопасности оон
В мире, Россия, Ближний Восток, Гаити, Сергей Лавров, ООН, ОДКБ, СНГ, Совет Безопасности ООН
Лавров примет участие в работе Совбеза ООН 16 и 17 июля
Лавров примет участие в работе Совбеза ООН в Нью-Йорке 16 и 17 июля