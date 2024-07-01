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Мосгорсуд сократил срок заключения бывшему топ-менеджеру "Ростеха" - РИА Новости, 01.07.2024
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16:31 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/laletina-1956672287.html
Мосгорсуд сократил срок заключения бывшему топ-менеджеру "Ростеха"
Мосгорсуд сократил срок заключения бывшему топ-менеджеру "Ростеха" - РИА Новости, 01.07.2024
Мосгорсуд сократил срок заключения бывшему топ-менеджеру "Ростеха"
Мосгорсуд срок с 8 до 6,5 лет и штраф со 133 миллионов рублей до 900 тысяч бывшей топ-менеджеру "Ростеха" Алле Лалетитной, переквалифицировав ее действия со... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T16:31
2024-07-01T16:31
происшествия
москва
россия
турция
ростех
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мосгорсуд срок с 8 до 6,5 лет и штраф со 133 миллионов рублей до 900 тысяч бывшей топ-менеджеру "Ростеха" Алле Лалетитной, переквалифицировав ее действия со взятки на мошенничество, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Приговор Хамовнического районного суда города Москвы изменить... Переквалифицировать действия Лалетиной с части 6 статьи 290 УК РФ на часть 4 статьи 159 УК РФ, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев со штрафом 900 тысяч рублей", - сказал судья. Хамовнический суд Москвы в ноябре приговорил Лалетину к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима и назначил штраф в двукратном размере взятки - более 133 миллионов рублей. Ее судили тогда по делу о взятке. Суд счел, что Лалетина, занимая пост директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации "Ростех", потребовала от возглавлявшего тогда АО "Новосибирский завод искусственного волокна", производящего головные части ракет "Искандер", Рустама Измайлова ежемесячно выплачивать ей 6 миллионов рублей за общее покровительство, а также финансирование программы модернизации предприятия. Помимо передачи денег он оплатил ей отпуск в Турции, указывало следствие. На заседании в понедельник защита обратила внимание, что Измайлов не смог подтвердить передачу денег, а также для какой цели он должен был платить директору департамента. Лалетина лично присутствовала на заседании. Она отметила, что вину не признает, что забыла, как выглядят её дети, просила судью "о милосердии к пожилым родителям и её ребенку", к ней и её детям. Прокурор возражал против смягчения приговора и лишь готов был снизить сумму взятки (67 миллионов рублей) на три тысячи рублей.
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происшествия, москва, россия, турция, ростех, московский городской суд
Происшествия, Москва, Россия, Турция, Ростех, Московский городской суд
Мосгорсуд сократил срок заключения бывшему топ-менеджеру "Ростеха"

Мосгорсуд сократил на 1,5 года срок бывшему топ-менеджеру "Ростеха" Лалетиной

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМосковский городской суд
Московский городской суд - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мосгорсуд срок с 8 до 6,5 лет и штраф со 133 миллионов рублей до 900 тысяч бывшей топ-менеджеру "Ростеха" Алле Лалетитной, переквалифицировав ее действия со взятки на мошенничество, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Приговор Хамовнического районного суда города Москвы изменить... Переквалифицировать действия Лалетиной с части 6 статьи 290 УК РФ на часть 4 статьи 159 УК РФ, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев со штрафом 900 тысяч рублей", - сказал судья.
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26 июня, 13:35
Хамовнический суд Москвы в ноябре приговорил Лалетину к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима и назначил штраф в двукратном размере взятки - более 133 миллионов рублей.
Ее судили тогда по делу о взятке. Суд счел, что Лалетина, занимая пост директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации "Ростех", потребовала от возглавлявшего тогда АО "Новосибирский завод искусственного волокна", производящего головные части ракет "Искандер", Рустама Измайлова ежемесячно выплачивать ей 6 миллионов рублей за общее покровительство, а также финансирование программы модернизации предприятия. Помимо передачи денег он оплатил ей отпуск в Турции, указывало следствие.
На заседании в понедельник защита обратила внимание, что Измайлов не смог подтвердить передачу денег, а также для какой цели он должен был платить директору департамента.
Лалетина лично присутствовала на заседании. Она отметила, что вину не признает, что забыла, как выглядят её дети, просила судью "о милосердии к пожилым родителям и её ребенку", к ней и её детям.
Прокурор возражал против смягчения приговора и лишь готов был снизить сумму взятки (67 миллионов рублей) на три тысячи рублей.
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