https://ria.ru/20240701/kurskaya_oblast-1956538853.html

В Курской области сбили семь украинских БПЛА

В Курской области сбили семь украинских БПЛА - РИА Новости, 01.07.2024

В Курской области сбили семь украинских БПЛА

Семь БПЛА сбиты силами ПВО над разными районами Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T03:51

2024-07-01T03:51

2024-07-01T05:56

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932593383_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8e25dfc1659aca9b76f0a6706a3b33f2.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Семь БПЛА сбиты силами ПВО над разными районами Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов."Наши бойцы ПВО сбили семь украинских БПЛА самолетного типа в Фатежском, Конышевском, Курчатовском и Курских районах", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240701/bespilotniki-1956537832.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, алексей смирнов (политик)