https://ria.ru/20240701/kurskaya_oblast-1956538853.html
В Курской области сбили семь украинских БПЛА
В Курской области сбили семь украинских БПЛА - РИА Новости, 01.07.2024
В Курской области сбили семь украинских БПЛА
Семь БПЛА сбиты силами ПВО над разными районами Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T03:51
2024-07-01T03:51
2024-07-01T05:56
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Семь БПЛА сбиты силами ПВО над разными районами Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов."Наши бойцы ПВО сбили семь украинских БПЛА самолетного типа в Фатежском, Конышевском, Курчатовском и Курских районах", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240701/bespilotniki-1956537832.html
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курская область, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области сбили семь украинских БПЛА
Врио губернатора Курской области Смирнов: ПВО сбила над регионом семь БПЛА ВСУ