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В Подмосковье будут судить кубинца, едва не зарезавшего земляка - РИА Новости, 01.07.2024
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16:49 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/kubinets-1956677906.html
В Подмосковье будут судить кубинца, едва не зарезавшего земляка
В Подмосковье будут судить кубинца, едва не зарезавшего земляка - РИА Новости, 01.07.2024
В Подмосковье будут судить кубинца, едва не зарезавшего земляка
Кубинец, едва не зарезавший земляка из-за долга в Подмосковье, предстанет перед судом, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T16:49
2024-07-01T16:49
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
куба
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Кубинец, едва не зарезавший земляка из-за долга в Подмосковье, предстанет перед судом, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий. Как ранее сообщала Врадий, 16 января возле подъезда дома в деревне Щемилово Богородского городского округа двое граждан Кубы поссорились из-за денег. Фигурант не менее четырех раз ударил своего должника ножом. Однако потерпевший смог дать отпор, впоследствии ему оказали экстренную медпомощь. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины. Он обвиняется в покушении на убийство своего знакомого (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ)... Собранные доказательства легли в основу обвинения. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу", - сказала Врадий.
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россия
московская область (подмосковье)
куба
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), куба, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Куба, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье будут судить кубинца, едва не зарезавшего земляка

Кубинца, едва не зарезавшего земляка из-за долга в Подмосковье, ждет суд

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Кубинец, едва не зарезавший земляка из-за долга в Подмосковье, предстанет перед судом, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.
Как ранее сообщала Врадий, 16 января возле подъезда дома в деревне Щемилово Богородского городского округа двое граждан Кубы поссорились из-за денег. Фигурант не менее четырех раз ударил своего должника ножом. Однако потерпевший смог дать отпор, впоследствии ему оказали экстренную медпомощь.
«
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины. Он обвиняется в покушении на убийство своего знакомого (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ)... Собранные доказательства легли в основу обвинения. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу", - сказала Врадий.
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ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)КубаОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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