https://ria.ru/20240701/kubinets-1956677906.html

В Подмосковье будут судить кубинца, едва не зарезавшего земляка

В Подмосковье будут судить кубинца, едва не зарезавшего земляка - РИА Новости, 01.07.2024

В Подмосковье будут судить кубинца, едва не зарезавшего земляка

Кубинец, едва не зарезавший земляка из-за долга в Подмосковье, предстанет перед судом, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T16:49

2024-07-01T16:49

2024-07-01T16:49

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

куба

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Кубинец, едва не зарезавший земляка из-за долга в Подмосковье, предстанет перед судом, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий. Как ранее сообщала Врадий, 16 января возле подъезда дома в деревне Щемилово Богородского городского округа двое граждан Кубы поссорились из-за денег. Фигурант не менее четырех раз ударил своего должника ножом. Однако потерпевший смог дать отпор, впоследствии ему оказали экстренную медпомощь. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины. Он обвиняется в покушении на убийство своего знакомого (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ)... Собранные доказательства легли в основу обвинения. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу", - сказала Врадий.

https://ria.ru/20240623/velosipedist-1954846827.html

россия

московская область (подмосковье)

куба

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), куба, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)