https://ria.ru/20240701/krym-1956711958.html
В Крыму оштрафовали двух гадалок, пристававших к туристам
В Крыму оштрафовали двух гадалок, пристававших к туристам - РИА Новости, 01.07.2024
В Крыму оштрафовали двух гадалок, пристававших к туристам
Двух гадалок, приставших к туристам на набережной Алушты в Крыму, оштрафовали, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей МВД по... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T18:11
2024-07-01T18:11
2024-07-01T18:11
алушта
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155995/43/1559954382_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_303a770fd3600d270c75eb3bd610a3dd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Двух гадалок, приставших к туристам на набережной Алушты в Крыму, оштрафовали, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей МВД по Крыму Наталья Кашкарова. "Составлены админпротоколы за оказание услуг в неустановленных местах и приставание к гражданам. Они оштрафованы", - сказала Кашкарова. По ее словам, речь идет о двух женщинах 31 и 56 лет, которые навязчиво предлагали туристам услуги гадания. При этом ранее они неоднократно привлекались к административной ответственности за аналогичные действия. С женщинами провели профилактическую беседу и отпустили.
https://ria.ru/20240628/kuban-1956211946.html
https://ria.ru/20240701/dps-1956624060.html
алушта
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155995/43/1559954382_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_28885338438561eb7fa54db338f394e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алушта, происшествия, россия
Алушта, Происшествия, Россия
В Крыму оштрафовали двух гадалок, пристававших к туристам
В Крыму оштрафовали двух гадалок, пристававших к туристам на набережной Алушты