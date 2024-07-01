https://ria.ru/20240701/krym-1956711958.html

В Крыму оштрафовали двух гадалок, пристававших к туристам

В Крыму оштрафовали двух гадалок, пристававших к туристам - РИА Новости, 01.07.2024

В Крыму оштрафовали двух гадалок, пристававших к туристам

Двух гадалок, приставших к туристам на набережной Алушты в Крыму, оштрафовали, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей МВД по... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T18:11

2024-07-01T18:11

2024-07-01T18:11

алушта

происшествия

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Двух гадалок, приставших к туристам на набережной Алушты в Крыму, оштрафовали, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей МВД по Крыму Наталья Кашкарова. "Составлены админпротоколы за оказание услуг в неустановленных местах и приставание к гражданам. Они оштрафованы", - сказала Кашкарова. По ее словам, речь идет о двух женщинах 31 и 56 лет, которые навязчиво предлагали туристам услуги гадания. При этом ранее они неоднократно привлекались к административной ответственности за аналогичные действия. С женщинами провели профилактическую беседу и отпустили.

https://ria.ru/20240628/kuban-1956211946.html

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алушта, происшествия, россия