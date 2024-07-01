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Газета ВС России "Красная звезда" переходит к ежедневному формату - РИА Новости, 01.07.2024
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00:07 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/krasnaya_zvezda-1956525883.html
Газета ВС России "Красная звезда" переходит к ежедневному формату
Газета ВС России "Красная звезда" переходит к ежедневному формату - РИА Новости, 01.07.2024
Газета ВС России "Красная звезда" переходит к ежедневному формату
Главный печатный орган ВС РФ - газета "Красная звезда" переходит к ежедневному формату, также возобновляется выпуск газеты "Красный воин", сообщили в... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T00:07
2024-07-01T00:07
россия
ссср
андрей белоусов
вооруженные силы рф
красная звезда
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Главный печатный орган ВС РФ - газета "Красная звезда" переходит к ежедневному формату, также возобновляется выпуск газеты "Красный воин", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России. "С 1 июля 2024 года газета Вооруженных Сил Российской Федерации "Красная звезда" возвращается к традиционному формату печати. Она переходит к ежедневному выходу пять раз в неделю - с понедельника по пятницу, подтверждая свой первый исторический статус ежедневной военной газеты", - говорится в сообщении. В военном ведомстве отметили, что таким образом "Красная звезда" обретает "более широкие возможности в информировании общественности и информационном обеспечении личного состава ВС РФ". Согласно сообщению, переходу на новый формат выпуска газеты способствовали "многочисленные просьбы читателей", заинтересованных в повышении оперативности получения достоверной информации о деятельности ВС РФ, в том числе в зоне спецоперации. Кроме того, министр обороны РФ Андрей Белоусов принял решение о поэтапном возвращении к традиционному формату выхода всех окружных газет со следующего года. Так, в связи с восстановлением Московского военного округа возобновляется выход одного из старейших военных печатных изданий - газеты "Красный воин", созданной в 1921 году. Газета "Красная звезда" создана по решению Политбюро ЦК РКП(б) от 29 ноября 1923 года как центральный печатный орган Наркомата обороны по военным делам (в последующем - Министерства обороны СССР). Первый номер вышел 1 января 1924 года Сегодня "Красная звезда" является газетой ВС РФ. Она распространяется во всех регионах России. Тираж газеты составляет более 100 тысяч экземпляров.
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россия, ссср, андрей белоусов, вооруженные силы рф, красная звезда
Россия, СССР, Андрей Белоусов, Вооруженные силы РФ, Красная звезда
Газета ВС России "Красная звезда" переходит к ежедневному формату

Минобороны: газета ВС России "Красная звезда" переходит к ежедневному формату

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Вид на здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вид на здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Главный печатный орган ВС РФ - газета "Красная звезда" переходит к ежедневному формату, также возобновляется выпуск газеты "Красный воин", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России.
«
"С 1 июля 2024 года газета Вооруженных Сил Российской Федерации "Красная звезда" возвращается к традиционному формату печати. Она переходит к ежедневному выходу пять раз в неделю - с понедельника по пятницу, подтверждая свой первый исторический статус ежедневной военной газеты", - говорится в сообщении.
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В военном ведомстве отметили, что таким образом "Красная звезда" обретает "более широкие возможности в информировании общественности и информационном обеспечении личного состава ВС РФ".
Согласно сообщению, переходу на новый формат выпуска газеты способствовали "многочисленные просьбы читателей", заинтересованных в повышении оперативности получения достоверной информации о деятельности ВС РФ, в том числе в зоне спецоперации.
Кроме того, министр обороны РФ Андрей Белоусов принял решение о поэтапном возвращении к традиционному формату выхода всех окружных газет со следующего года.
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Так, в связи с восстановлением Московского военного округа возобновляется выход одного из старейших военных печатных изданий - газеты "Красный воин", созданной в 1921 году.
Газета "Красная звезда" создана по решению Политбюро ЦК РКП(б) от 29 ноября 1923 года как центральный печатный орган Наркомата обороны по военным делам (в последующем - Министерства обороны СССР). Первый номер вышел 1 января 1924 года
Сегодня "Красная звезда" является газетой ВС РФ. Она распространяется во всех регионах России. Тираж газеты составляет более 100 тысяч экземпляров.
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РоссияСССРАндрей БелоусовВооруженные силы РФКрасная звезда
 
 
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