Газета ВС России "Красная звезда" переходит к ежедневному формату
Минобороны: газета ВС России "Красная звезда" переходит к ежедневному формату
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Вид на здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Главный печатный орган ВС РФ - газета "Красная звезда" переходит к ежедневному формату, также возобновляется выпуск газеты "Красный воин", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России.
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"С 1 июля 2024 года газета Вооруженных Сил Российской Федерации "Красная звезда" возвращается к традиционному формату печати. Она переходит к ежедневному выходу пять раз в неделю - с понедельника по пятницу, подтверждая свой первый исторический статус ежедневной военной газеты", - говорится в сообщении.
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В военном ведомстве отметили, что таким образом "Красная звезда" обретает "более широкие возможности в информировании общественности и информационном обеспечении личного состава ВС РФ".
Согласно сообщению, переходу на новый формат выпуска газеты способствовали "многочисленные просьбы читателей", заинтересованных в повышении оперативности получения достоверной информации о деятельности ВС РФ, в том числе в зоне спецоперации.
Кроме того, министр обороны РФ Андрей Белоусов принял решение о поэтапном возвращении к традиционному формату выхода всех окружных газет со следующего года.
Так, в связи с восстановлением Московского военного округа возобновляется выход одного из старейших военных печатных изданий - газеты "Красный воин", созданной в 1921 году.
Газета "Красная звезда" создана по решению Политбюро ЦК РКП(б) от 29 ноября 1923 года как центральный печатный орган Наркомата обороны по военным делам (в последующем - Министерства обороны СССР). Первый номер вышел 1 января 1924 года
Сегодня "Красная звезда" является газетой ВС РФ. Она распространяется во всех регионах России. Тираж газеты составляет более 100 тысяч экземпляров.
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