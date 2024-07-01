https://ria.ru/20240701/korabli-1956566661.html

МРК будут бороться с морскими дронами и "Панцирем" и "Дуэтом"

МРК будут бороться с морскими дронами и "Панцирем" и "Дуэтом" - РИА Новости, 01.07.2024

МРК будут бороться с морскими дронами и "Панцирем" и "Дуэтом"

Малые ракетные корабли (МРК) для борьбы против морских дронов будут и дальше вооружать и комплексами ПВО "Панцирь", и артсистемами АК-630, заявил в интервью РИА РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T10:55

2024-07-01T10:55

2024-07-01T10:55

безопасность

ренат мистахов

вмф рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/56/1552995698_0:103:2207:1344_1920x0_80_0_0_a25d08fd22f25db8c632d29f1b501dea.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Малые ракетные корабли (МРК) для борьбы против морских дронов будут и дальше вооружать и комплексами ПВО "Панцирь", и артсистемами АК-630, заявил в интервью РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов. Судостроительная корпорация "Ак Барс" строит для ВМФ России МРК проектов 22800 "Каракурт", 21631 и другие водоизмещением порядка 1,5-2 тысяч тонн. Ранее "Ак Барс" рассматривал возможность вооружения МРК только ЗРПК "Панцирь" вместо АК-630. "Все системы, которые сегодня применяются в рамках ПВО, имеют право на существование: кто лучше себя зарекомендует. Нам важно сейчас поставить на корабли вооружения, которые могли бы на удалённом расстоянии уничтожить движущийся объект, а если он приблизился, то применить по нему те же 630-е пушки (АК-630-М2 "Дуэт" - ред.)", - сказал Мистахов. Он отметил, что на сегодняшний день "Панцирь-МЕ" прошёл испытания, показал очень хорошие результаты, но продолжаются работы по его улучшению. "Если смотреть на наши современные корабли, то у нас в основном идёт на них и "Панцирь", и "Дуэт", - сказал гендиректор "Ак Барса".

https://ria.ru/20231205/oboronzakaz-1913809876.html

https://ria.ru/20240619/rakety-1953851891.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, ренат мистахов, вмф рф