https://ria.ru/20240701/korabli-1956566661.html
МРК будут бороться с морскими дронами и "Панцирем" и "Дуэтом"
МРК будут бороться с морскими дронами и "Панцирем" и "Дуэтом" - РИА Новости, 01.07.2024
МРК будут бороться с морскими дронами и "Панцирем" и "Дуэтом"
Малые ракетные корабли (МРК) для борьбы против морских дронов будут и дальше вооружать и комплексами ПВО "Панцирь", и артсистемами АК-630, заявил в интервью РИА РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T10:55
2024-07-01T10:55
2024-07-01T10:55
безопасность
ренат мистахов
вмф рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/56/1552995698_0:103:2207:1344_1920x0_80_0_0_a25d08fd22f25db8c632d29f1b501dea.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Малые ракетные корабли (МРК) для борьбы против морских дронов будут и дальше вооружать и комплексами ПВО "Панцирь", и артсистемами АК-630, заявил в интервью РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов. Судостроительная корпорация "Ак Барс" строит для ВМФ России МРК проектов 22800 "Каракурт", 21631 и другие водоизмещением порядка 1,5-2 тысяч тонн. Ранее "Ак Барс" рассматривал возможность вооружения МРК только ЗРПК "Панцирь" вместо АК-630. "Все системы, которые сегодня применяются в рамках ПВО, имеют право на существование: кто лучше себя зарекомендует. Нам важно сейчас поставить на корабли вооружения, которые могли бы на удалённом расстоянии уничтожить движущийся объект, а если он приблизился, то применить по нему те же 630-е пушки (АК-630-М2 "Дуэт" - ред.)", - сказал Мистахов. Он отметил, что на сегодняшний день "Панцирь-МЕ" прошёл испытания, показал очень хорошие результаты, но продолжаются работы по его улучшению. "Если смотреть на наши современные корабли, то у нас в основном идёт на них и "Панцирь", и "Дуэт", - сказал гендиректор "Ак Барса".
https://ria.ru/20231205/oboronzakaz-1913809876.html
https://ria.ru/20240619/rakety-1953851891.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/56/1552995698_140:0:2067:1445_1920x0_80_0_0_0ea6d61f2e5a92fbd56265e937f551e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ренат мистахов, вмф рф
Безопасность, Ренат Мистахов, ВМФ РФ
МРК будут бороться с морскими дронами и "Панцирем" и "Дуэтом"
"Ак Барс": МРК для борьбы с дронами будут вооружать комплексами ПВО "Панцирь"
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Малые ракетные корабли (МРК) для борьбы против морских дронов будут и дальше вооружать и комплексами ПВО "Панцирь", и артсистемами АК-630, заявил в интервью РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.
Судостроительная корпорация "Ак Барс" строит для ВМФ России
МРК проектов 22800 "Каракурт", 21631 и другие водоизмещением порядка 1,5-2 тысяч тонн. Ранее "Ак Барс" рассматривал возможность вооружения МРК только ЗРПК "Панцирь" вместо АК-630.
"Все системы, которые сегодня применяются в рамках ПВО, имеют право на существование: кто лучше себя зарекомендует. Нам важно сейчас поставить на корабли вооружения, которые могли бы на удалённом расстоянии уничтожить движущийся объект, а если он приблизился, то применить по нему те же 630-е пушки (АК-630-М2 "Дуэт" - ред.)", - сказал Мистахов.
Он отметил, что на сегодняшний день "Панцирь-МЕ" прошёл испытания, показал очень хорошие результаты, но продолжаются работы по его улучшению.
«
"Если смотреть на наши современные корабли, то у нас в основном идёт на них и "Панцирь", и "Дуэт", - сказал гендиректор "Ак Барса".