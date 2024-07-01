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МРК будут бороться с морскими дронами и "Панцирем" и "Дуэтом" - РИА Новости, 01.07.2024
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10:55 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/korabli-1956566661.html
МРК будут бороться с морскими дронами и "Панцирем" и "Дуэтом"
МРК будут бороться с морскими дронами и "Панцирем" и "Дуэтом" - РИА Новости, 01.07.2024
МРК будут бороться с морскими дронами и "Панцирем" и "Дуэтом"
Малые ракетные корабли (МРК) для борьбы против морских дронов будут и дальше вооружать и комплексами ПВО "Панцирь", и артсистемами АК-630, заявил в интервью РИА РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T10:55
2024-07-01T10:55
безопасность
ренат мистахов
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Малые ракетные корабли (МРК) для борьбы против морских дронов будут и дальше вооружать и комплексами ПВО "Панцирь", и артсистемами АК-630, заявил в интервью РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов. Судостроительная корпорация "Ак Барс" строит для ВМФ России МРК проектов 22800 "Каракурт", 21631 и другие водоизмещением порядка 1,5-2 тысяч тонн. Ранее "Ак Барс" рассматривал возможность вооружения МРК только ЗРПК "Панцирь" вместо АК-630. "Все системы, которые сегодня применяются в рамках ПВО, имеют право на существование: кто лучше себя зарекомендует. Нам важно сейчас поставить на корабли вооружения, которые могли бы на удалённом расстоянии уничтожить движущийся объект, а если он приблизился, то применить по нему те же 630-е пушки (АК-630-М2 "Дуэт" - ред.)", - сказал Мистахов. Он отметил, что на сегодняшний день "Панцирь-МЕ" прошёл испытания, показал очень хорошие результаты, но продолжаются работы по его улучшению. "Если смотреть на наши современные корабли, то у нас в основном идёт на них и "Панцирь", и "Дуэт", - сказал гендиректор "Ак Барса".
https://ria.ru/20231205/oboronzakaz-1913809876.html
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безопасность, ренат мистахов, вмф рф
Безопасность, Ренат Мистахов, ВМФ РФ
МРК будут бороться с морскими дронами и "Панцирем" и "Дуэтом"

"Ак Барс": МРК для борьбы с дронами будут вооружать комплексами ПВО "Панцирь"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМалый ракетный корабль
Малый ракетный корабль - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Малый ракетный корабль. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Малые ракетные корабли (МРК) для борьбы против морских дронов будут и дальше вооружать и комплексами ПВО "Панцирь", и артсистемами АК-630, заявил в интервью РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.
Судостроительная корпорация "Ак Барс" строит для ВМФ России МРК проектов 22800 "Каракурт", 21631 и другие водоизмещением порядка 1,5-2 тысяч тонн. Ранее "Ак Барс" рассматривал возможность вооружения МРК только ЗРПК "Панцирь" вместо АК-630.
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"Все системы, которые сегодня применяются в рамках ПВО, имеют право на существование: кто лучше себя зарекомендует. Нам важно сейчас поставить на корабли вооружения, которые могли бы на удалённом расстоянии уничтожить движущийся объект, а если он приблизился, то применить по нему те же 630-е пушки (АК-630-М2 "Дуэт" - ред.)", - сказал Мистахов.
Он отметил, что на сегодняшний день "Панцирь-МЕ" прошёл испытания, показал очень хорошие результаты, но продолжаются работы по его улучшению.
«
"Если смотреть на наши современные корабли, то у нас в основном идёт на них и "Панцирь", и "Дуэт", - сказал гендиректор "Ак Барса".
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БезопасностьРенат МистаховВМФ РФ
 
 
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