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В Киев прибыли американские конгрессмены - РИА Новости, 01.07.2024
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18:20 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/kongressmeny-1956715010.html
В Киев прибыли американские конгрессмены
В Киев прибыли американские конгрессмены - РИА Новости, 01.07.2024
В Киев прибыли американские конгрессмены
Председатель комитета палаты представителей США по разведке Майк Тернер и конгрессмены прибыли в Киев, сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T18:20
2024-07-01T18:20
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Председатель комитета палаты представителей США по разведке Майк Тернер и конгрессмены прибыли в Киев, сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк. "С возвращением в Киев... для обсуждения того, как помощь США помогает Украине", - написала Бринк в социальной сети X. Как отмечается, вместе с Тернером на Украину прибыли члены палаты представителей США Бетти МакКоллум, Ронни Джексон, Тони Гонсалес и Джон Джойс. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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В мире, Россия, США, Украина, Бриджит Бринк, Ронни Джексон, Владимир Путин, НАТО, Киев
В Киев прибыли американские конгрессмены

Глава комитета палаты представителей США Тернер и конгрессмены прибыли в Киев

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Председатель комитета палаты представителей США по разведке Майк Тернер и конгрессмены прибыли в Киев, сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк.
«
"С возвращением в Киев... для обсуждения того, как помощь США помогает Украине", - написала Бринк в социальной сети X.
Как отмечается, вместе с Тернером на Украину прибыли члены палаты представителей США Бетти МакКоллум, Ронни Джексон, Тони Гонсалес и Джон Джойс.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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