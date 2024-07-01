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Бреттон-Вудская конференция (1944)

Бреттон-Вудская конференция (1944) - РИА Новости, 01.07.2024

Бреттон-Вудская конференция (1944)

Бреттон-Вудская конференция – валютно-финансовая конференция, проведенная в городе Бреттон-Вудс (штат Нью-Хэмпшир, США), которая заложила основу послевоенной... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T00:42

2024-07-01T00:42

2024-07-01T00:42

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Бреттон-Вудская конференция – валютно-финансовая конференция, проведенная в городе Бреттон-Вудс (штат Нью-Хэмпшир, США), которая заложила основу послевоенной мировой валютно-финансовой системы. На конференцию приехали делегации из 44 стран, 16 из них возглавлялись министрами финансов. Наряду с США, Великобританией, СССР и Канадой в конференции приняли участие страны Британского содружества (Австралия, Индия, Новая Зеландия и Южная Африка), европейские правительства в изгнании (Бельгия, Дания, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Чехословакия и Югославия), французская делегация во главе с Пьером Мендес-Франсом, союзники в Азии (Китай и Филиппины), на Ближнем Востоке и в Африке (Египет, Эфиопия, Иран, Ирак и Либерия), а также группа из 19 латиноамериканских республик, среди которых отсутствовала Аргентина. Вместе с советниками и экспертами общее число прибывших составляло около 730 человек. Председательствовал на конференции министр финансов США Генри Моргентау. Делегацию США возглавлял высокопоставленный чиновник министерства финансов Гарри Уайт, делегацию Великобритании – крупный экономист и чиновник Министерства финансов Джон Мейнард Кейнс, делегацию СССР – заместитель наркома внешней торговли СССР Михаил Степанов, делегацию Китая – Чан Кайши.Конференция торжественно открылась 1 июля 1944 года. В приветственном послании ее участникам Франклин Рузвельт отмечал: "Программа, которую вам предстоит обсудить, составляет, конечно, лишь одну фазу мероприятий, которые должны быть проведены странами, чтобы создать стабильный и гармоничный мир. Однако это важнейшая фаза, затрагивающая обыкновенных людей повсюду, поскольку она касается основы, на которой они смогут обмениваться друг с другом богатствами своей земли и продуктами своей промышленности и изобретательности". Первоначально предполагалось завершить конференцию 19 июля, но продлилась она до 22 июля, когда был подписан Заключительный акт.В ходе подготовки конференции были выдвинуты два плана — британский Джона Мейнарда Кейнса и американский Гарри Уайта.План Кейнса предполагал регулирование платежных балансов путем изменения уровня производства, занятости, доходов и эффективного спроса. Согласно ему, государства-члены образовали бы многостороннюю платежную систему и взяли бы на себя коллективную ответственность за упорядочение международных валютных и платежных отношений. Для этого следовало учредить Международный клиринговый союз, который эмитировал бы международную расчетную единицу — банкор. Он мог использоваться только в межгосударственных расчетах для погашения дефицитов платежных балансов и находиться на счетах центральных банков, не предполагал вещественной формы или золотого обеспечения; золото могло обмениваться на банкор, но не наоборот.Глобальную нехватку ликвидности и ее неравномерное распределение Кейнс считал одной из основных причин экономических потрясений 1920-х годов. Поэтому в Бреттон-Вудсе он предлагал создать дополнительную ликвидность в размере 26 миллиардов долларов, что соответствовало 10% тогдашнего ВВП США. Кейнс решительно критиковал фиксированные курсы, доказывая на примере предвоенного опыта Великобритании, что они создают дефляционное давление на национальную экономику и сдерживают ее рост. Гибкие курсы, наоборот, расширяли поле для маневра экономических властей, позволяли им ориентироваться на внутренние цели развития, а не на внешние в виде удержания курсовых паритетов.Уайт предлагал в качестве мировых денег использовать американский доллар, эмиссией которого с 1914 года занималась Федеральная резервная система США. Для этого Америка готова была обеспечивать свободный размен долларов на желтый металл на основе фиксированного золотого паритета. Для поддержания равновесия платежных балансов отдельных стран и поддержания стабильности курсов валют (по отношению к доллару США) предлагалось создать Международный валютный фонд (МВФ), который бы выдавал странам стабилизационные займы. А для восстановления послевоенной экономики предлагалось создать Международный банк реконструкции и развития (МБРР), который бы выдавал займы и кредиты для реализации инвестиционных проектов.В результате дискуссии победил американский проект, защищавший валютную гегемонию США, вместе с тем кейнсианская идея межгосударственного валютного регулирования также была реализована.Впервые в истории был создан орган межгосударственного валютного регулирования – Международный валютный фонд (МВФ). Принятый тогда же устав МВФ определил следующие принципы Бреттон-Вудской валютной системы. Был сохранен золотодевизный стандарт, основанный на использовании золота и иностранных валют, но впервые статус резервных валют был закреплен за долларом США и фунтом стерлингов. В целях укрепления позиций доллара США сохранили размен долларовых счетов на золото для иностранных центральных банков и официальных органов по фиксированной официальной цене золота – 35 долларов за 1 тройскую унцию (31,1035 г чистого золота), исходя из золотого содержания доллара (0,888671 г). Предусматривалось постепенное введение конвертируемости валют по мере отмены валютных ограничений. Был установлен режим фиксированных валютных паритетов и курсов валют, которые могли колебаться в узких пределах (+1% от паритетов по уставу МВФ). Для соблюдения этих пределов центральные банки были обязаны проводить валютные интервенции за счет своих долларовых и золотых резервов. СССР не ратифицировал статьи Соглашения и не вступил в МВФ (до 1992) по идеологическим соображениям.К концу 1945 года соглашение о создании МВФ было ратифицировано 29 государствами, а в марте 1946 на учредительной сессии Совета управляющих Международным валютным фондом были приняты дополнительные постановления, регулирующие деятельность МВФ. С 1 марта 1947 года Фонд приступил к проведению своих операций. МБРР начал функционировать в 1946 году.Под давлением США в рамках Бреттон-Вудской валютной системы утвердился долларовый стандарт, основанный на господстве доллара, ставшего базой валютных паритетов и курсов, преобладающим международным платежным и резервным средством. США использовали статус доллара как резервной валюты для покрытия национальной валютой дефицита платежного баланса, наводнив мировой финансовый рынок евродолларами, и возложили на своих партнеров полномочия в части поддержки фиксированного курса доллара к их национальным валютам путем валютной интервенции. Гегемония США в Бреттон-Вудской валютной системе была обусловлена изменением расстановки сил в мировой экономике в их пользу в итоге Второй мировой войны (1939-1945). В 1949 году на долю США приходилось 54,6% мирового промышленного производства, 33% экспорта, почти 75% золотых резервов (без учета СССР). Опорой безраздельного господства доллара служил также "долларовый голод" – острая нехватка американской валюты в Западной Европе, Японии в связи с их тяжелым послевоенным валютно-экономическим положением.Бреттон-Вудская валютная система в течение четверти века способствовала росту мировой торговли и производству, однако не обеспечила равные права всем ее участникам. С конца 1960-х годов начался кризис системы, так как ее структурные принципы перестали соответствовать изменившемуся соотношению сил в мире в условиях формирования трех центров партнерства и соперничества: США – Западная Европа – Япония.Кризис Бреттон-Вудской валютной системы проявлялся в следующих формах: массовые девальвации валют, в том числе резервных (фунта стерлингов в 1967, доллара в 1971 и 1973), усиление валютной спекуляции, "бегство" от неустойчивых валют к золоту, неудачные попытки 8 стран – участниц золотого пула (1961-1968) поддерживать официальную цену золота и тем самым золотое содержание доллара путем продажи желтого металла из официальных резервов, усиление государственного и межгосударственного валютного регулирования.Кризис системы развивался волнообразно, поражая то одни, то другие страны. В итоге были подорваны ее структурные принципы, установленные в период безраздельного господства США. Обе резервные валюты оказались неустойчивыми. США отменили внешнюю конвертируемость доллара в золото (август 1971 года). Страны перешли от фиксированных к плавающим валютным курсам (март 1973 года). Крах системы завершился созданием новой Ямайской валютной системы в 1976-1978 годах, которая действует до сих пор. Согласно новым условиям, валютные курсы больше не привязаны к золоту, а определяются рынком в большинстве стран и становятся плавающими.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, сша, ссср, михаил степанов, франклин рузвельт