https://ria.ru/20240701/kolomna-1956635220.html

Около 4,5 тысячи человек посетили фестиваль мотокультуры в Коломне

Около 4,5 тысячи человек посетили фестиваль мотокультуры в Коломне - РИА Новости, 01.07.2024

Около 4,5 тысячи человек посетили фестиваль мотокультуры в Коломне

Порядка 4,5 тысячи человек пришли посмотреть 29 июня четвертое выступление команды мотофристайла FMX13 на Советской площади в Коломне, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T14:31

2024-07-01T14:31

2024-07-01T14:31

новости подмосковья

коломна

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Порядка 4,5 тысячи человек пришли посмотреть 29 июня четвертое выступление команды мотофристайла FMX13 на Советской площади в Коломне, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Мероприятие прошло в рамках фестиваля мотокультуры "Мотофристайл" и губернаторского проекта "Лето в Подмосковье". Перед зрителями выступила команда самого титулованного фристайл мотокросс райдера России, чемпиона Европы и мира по мотокроссу, уроженца Коломны Алексея Колесникова. Он основал свою команду в 2007 году. Профессиональные спортсмены продемонстрировали перед зрителями стант – сложнейшие трюки на мотоциклах, а также багги – небольшом легковом автомобиле высокой проходимости. Мотоциклисты выполняли прыжки с трамплина с элементами акробатики, пируэты в воздухе на мотоциклах. 31 августа в Сергиевом-Посаде состоится пятое и заключительное выступление в этом сезоне команды FMX13.

https://ria.ru/20240701/blagoustroystvo-1956634516.html

коломна

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Артем Смирнов

коломна, московская область (подмосковье)