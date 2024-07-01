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Около 4,5 тысячи человек посетили фестиваль мотокультуры в Коломне - РИА Новости, 01.07.2024
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Новости Подмосковья
 
14:31 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/kolomna-1956635220.html
Около 4,5 тысячи человек посетили фестиваль мотокультуры в Коломне
Около 4,5 тысячи человек посетили фестиваль мотокультуры в Коломне - РИА Новости, 01.07.2024
Около 4,5 тысячи человек посетили фестиваль мотокультуры в Коломне
Порядка 4,5 тысячи человек пришли посмотреть 29 июня четвертое выступление команды мотофристайла FMX13 на Советской площади в Коломне, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T14:31
2024-07-01T14:31
новости подмосковья
коломна
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Порядка 4,5 тысячи человек пришли посмотреть 29 июня четвертое выступление команды мотофристайла FMX13 на Советской площади в Коломне, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Мероприятие прошло в рамках фестиваля мотокультуры "Мотофристайл" и губернаторского проекта "Лето в Подмосковье". Перед зрителями выступила команда самого титулованного фристайл мотокросс райдера России, чемпиона Европы и мира по мотокроссу, уроженца Коломны Алексея Колесникова. Он основал свою команду в 2007 году. Профессиональные спортсмены продемонстрировали перед зрителями стант – сложнейшие трюки на мотоциклах, а также багги – небольшом легковом автомобиле высокой проходимости. Мотоциклисты выполняли прыжки с трамплина с элементами акробатики, пируэты в воздухе на мотоциклах. 31 августа в Сергиевом-Посаде состоится пятое и заключительное выступление в этом сезоне команды FMX13.
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коломна, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Коломна, Московская область (Подмосковье)

Около 4,5 тысячи человек посетили фестиваль мотокультуры в Коломне

© Фото : Министерство культуры и туризма Московской областиОколо 4,5 тысячи человек посетили фестиваль мотокультуры в Коломне
Около 4,5 тысячи человек посетили фестиваль мотокультуры в Коломне - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Порядка 4,5 тысячи человек пришли посмотреть 29 июня четвертое выступление команды мотофристайла FMX13 на Советской площади в Коломне, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие прошло в рамках фестиваля мотокультуры "Мотофристайл" и губернаторского проекта "Лето в Подмосковье".
Лесной бульвар открыли после благоустройства в подмосковном Протвине - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Лесной бульвар открыли после благоустройства в подмосковном Протвине
Вчера, 14:28
Перед зрителями выступила команда самого титулованного фристайл мотокросс райдера России, чемпиона Европы и мира по мотокроссу, уроженца Коломны Алексея Колесникова. Он основал свою команду в 2007 году.
Профессиональные спортсмены продемонстрировали перед зрителями стант – сложнейшие трюки на мотоциклах, а также багги – небольшом легковом автомобиле высокой проходимости. Мотоциклисты выполняли прыжки с трамплина с элементами акробатики, пируэты в воздухе на мотоциклах.
31 августа в Сергиевом-Посаде состоится пятое и заключительное выступление в этом сезоне команды FMX13.
 
Новости ПодмосковьяКоломнаМосковская область (Подмосковье)
 
 
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