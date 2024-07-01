https://ria.ru/20240701/kinorezhissery-1956572510.html

В Париже задержали двух режиссеров по делу о насилии

В Париже задержали двух режиссеров по делу о насилии - РИА Новости, 01.07.2024

В Париже задержали двух режиссеров по делу о насилии

Кинорежиссеры Бенуа Жако и Жак Дуайон задержаны в Париже по делу о сексуальном насилии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на судебные источники. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T11:23

2024-07-01T11:23

2024-07-01T11:26

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в мире

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Кинорежиссеры Бенуа Жако и Жак Дуайон задержаны в Париже по делу о сексуальном насилии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на судебные источники. Как сообщается, кинематографисты - 77-летний Жако и 80-летний Дуайон - были взяты под стражу после вызова в полицейское подразделение по защите несовершеннолетних. Расследование против Жако и Дуайона было открыто, после того как в феврале 51-летняя актриса Жюдет Годреш подала судебную жалобу с обвинением в совершении над ней сексуального и физического насилия в ходе съемок художественного фильма, в котором она снялась в возрасте 15 лет.

https://ria.ru/20240225/zhaloba-1929442675.html

париж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

париж, в мире