https://ria.ru/20240701/kinorezhissery-1956572510.html
В Париже задержали двух режиссеров по делу о насилии
В Париже задержали двух режиссеров по делу о насилии - РИА Новости, 01.07.2024
В Париже задержали двух режиссеров по делу о насилии
Кинорежиссеры Бенуа Жако и Жак Дуайон задержаны в Париже по делу о сексуальном насилии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на судебные источники. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T11:23
2024-07-01T11:23
2024-07-01T11:26
париж
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Кинорежиссеры Бенуа Жако и Жак Дуайон задержаны в Париже по делу о сексуальном насилии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на судебные источники. Как сообщается, кинематографисты - 77-летний Жако и 80-летний Дуайон - были взяты под стражу после вызова в полицейское подразделение по защите несовершеннолетних. Расследование против Жако и Дуайона было открыто, после того как в феврале 51-летняя актриса Жюдет Годреш подала судебную жалобу с обвинением в совершении над ней сексуального и физического насилия в ходе съемок художественного фильма, в котором она снялась в возрасте 15 лет.
https://ria.ru/20240225/zhaloba-1929442675.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
париж, в мире
В Париже задержали двух режиссеров по делу о насилии
В Париже задержали режиссеров Бенуа Жако и Жака Дуайона по делу о насилии
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Кинорежиссеры Бенуа Жако и Жак Дуайон задержаны в Париже по делу о сексуальном насилии, передает агентство Франс Пресс
со ссылкой на судебные источники.
Как сообщается, кинематографисты - 77-летний Жако и 80-летний Дуайон - были взяты под стражу после вызова в полицейское подразделение по защите несовершеннолетних.
Расследование против Жако и Дуайона было открыто, после того как в феврале 51-летняя актриса Жюдет Годреш подала судебную жалобу с обвинением в совершении над ней сексуального и физического насилия в ходе съемок художественного фильма, в котором она снялась в возрасте 15 лет.