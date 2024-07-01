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В Париже задержали двух режиссеров по делу о насилии - РИА Новости, 01.07.2024
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11:23 01.07.2024 (обновлено: 11:26 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/kinorezhissery-1956572510.html
В Париже задержали двух режиссеров по делу о насилии
В Париже задержали двух режиссеров по делу о насилии - РИА Новости, 01.07.2024
В Париже задержали двух режиссеров по делу о насилии
Кинорежиссеры Бенуа Жако и Жак Дуайон задержаны в Париже по делу о сексуальном насилии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на судебные источники. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T11:23
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Кинорежиссеры Бенуа Жако и Жак Дуайон задержаны в Париже по делу о сексуальном насилии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на судебные источники. Как сообщается, кинематографисты - 77-летний Жако и 80-летний Дуайон - были взяты под стражу после вызова в полицейское подразделение по защите несовершеннолетних. Расследование против Жако и Дуайона было открыто, после того как в феврале 51-летняя актриса Жюдет Годреш подала судебную жалобу с обвинением в совершении над ней сексуального и физического насилия в ходе съемок художественного фильма, в котором она снялась в возрасте 15 лет.
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париж, в мире
Париж, В мире
В Париже задержали двух режиссеров по делу о насилии

В Париже задержали режиссеров Бенуа Жако и Жака Дуайона по делу о насилии

© AP Photo / Michel EulerСотрудники спецподразделения французской полиции
Сотрудники спецподразделения французской полиции - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Michel Euler
Сотрудники спецподразделения французской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Кинорежиссеры Бенуа Жако и Жак Дуайон задержаны в Париже по делу о сексуальном насилии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на судебные источники.
Как сообщается, кинематографисты - 77-летний Жако и 80-летний Дуайон - были взяты под стражу после вызова в полицейское подразделение по защите несовершеннолетних.
Расследование против Жако и Дуайона было открыто, после того как в феврале 51-летняя актриса Жюдет Годреш подала судебную жалобу с обвинением в совершении над ней сексуального и физического насилия в ходе съемок художественного фильма, в котором она снялась в возрасте 15 лет.
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