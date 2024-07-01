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Киев замалчивает страшную ситуацию с эпидемией холеры в Херсоне - РИА Новости, 01.07.2024
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20:32 01.07.2024 (обновлено: 20:39 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/kholera-1956740814.html
Киев замалчивает страшную ситуацию с эпидемией холеры в Херсоне
Киев замалчивает страшную ситуацию с эпидемией холеры в Херсоне - РИА Новости, 01.07.2024
Киев замалчивает страшную ситуацию с эпидемией холеры в Херсоне
Украинские власти пытаются скрыть от общественности ситуацию с эпидемией холеры в Херсоне, заявил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T20:32
2024-07-01T20:39
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Украинские власти пытаются скрыть от общественности ситуацию с эпидемией холеры в Херсоне, заявил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в Telegram."Холера продолжает убивать военнослужащих ВСУ. Остановить не удается — скрывать не получается. Но Киев продолжает делать вид, что ничего не происходит. Еще как минимум два человека умерли от этой заразы на правом берегу", — написал он.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что распространение эпидемии от заболевших с оккупированного киевским режимом правого берега Днепра на левый берег практически невозможно, поскольку контакты между берегами не осуществляются.Ранее подпольщики из Херсона сообщали о вспышке заболевания — было госпитализировано более 100 человек, не менее 14 скончались. Эпидемия холеры развивалась преимущественно среди военнослужащих ВСУ.По словам участников сопротивления, местные власти боятся паники, потому пытаются скрывать информацию или выдавать выявленные случаи заболевания холерой за брюшной тиф.
https://ria.ru/20240701/plan-1956713648.html
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в мире, херсон, киев, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
В мире, Херсон, Киев, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Киев замалчивает страшную ситуацию с эпидемией холеры в Херсоне

Филипчук: Киев пытается скрыть ситуацию с эпидемией холеры у ВСУ в Херсоне

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Херсон. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Украинские власти пытаются скрыть от общественности ситуацию с эпидемией холеры в Херсоне, заявил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в Telegram.
"Холера продолжает убивать военнослужащих ВСУ. Остановить не удается — скрывать не получается. Но Киев продолжает делать вид, что ничего не происходит. Еще как минимум два человека умерли от этой заразы на правом берегу", — написал он.
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Ранее подпольщики из Херсона сообщали о вспышке заболевания — было госпитализировано более 100 человек, не менее 14 скончались. Эпидемия холеры развивалась преимущественно среди военнослужащих ВСУ.
По словам участников сопротивления, местные власти боятся паники, потому пытаются скрывать информацию или выдавать выявленные случаи заболевания холерой за брюшной тиф.
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