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В водоемах в Мариуполе обнаружили холероподобный вибрион - РИА Новости, 01.07.2024
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18:07 01.07.2024 (обновлено: 18:10 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/kholera-1956710585.html
В водоемах в Мариуполе обнаружили холероподобный вибрион
В водоемах в Мариуполе обнаружили холероподобный вибрион - РИА Новости, 01.07.2024
В водоемах в Мариуполе обнаружили холероподобный вибрион
Холероподобный вибрион, являющийся кишечной инфекцией, обнаружен в водоемах в черте города Мариуполь, сообщила в понедельник городская администрация. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T18:07
2024-07-01T18:10
происшествия
здоровье - общество
мариуполь
донецкая народная республика
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ДОНЕЦК, 1 июл – РИА Новости. Холероподобный вибрион, являющийся кишечной инфекцией, обнаружен в водоемах в черте города Мариуполь, сообщила в понедельник городская администрация. "По результатам проведенных исследований и протокола испытаний на холеру в водоемах, реках и морской воде в черте городского округа Мариуполь Роспотребнадзором обнаружено наличие холероподобного вибриона", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации "Новый Мариуполь". В сообщении со ссылкой на территориальное отделение Роспотребнадзора по ДНР уточняется, что холероподобный вибрион не является холерой, а относится к кишечной инфекции, но при первых признаках заболевания следует немедленно обратиться к врачу. "В зоне риска - река Кальмиус в районе поселка Садки и Пост-моста, река Кальчик в районе старого здания тубдиспансера, морской пляж в районе судоремонтного завода. Медики настоятельно рекомендуют избегать купания в этих местах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240630/saldo-1956486682.html
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происшествия, здоровье - общество, мариуполь, донецкая народная республика, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В водоемах в Мариуполе обнаружили холероподобный вибрион

Власти: в водоемах в Мариуполе обнаружили холероподобный вибрион

© Depositphotos.com / ktsdesignИллюстрация холерного вибриона
Иллюстрация холерного вибриона - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Depositphotos.com / ktsdesign
Иллюстрация холерного вибриона. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 июл – РИА Новости. Холероподобный вибрион, являющийся кишечной инфекцией, обнаружен в водоемах в черте города Мариуполь, сообщила в понедельник городская администрация.
«
"По результатам проведенных исследований и протокола испытаний на холеру в водоемах, реках и морской воде в черте городского округа Мариуполь Роспотребнадзором обнаружено наличие холероподобного вибриона", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации "Новый Мариуполь".
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В сообщении со ссылкой на территориальное отделение Роспотребнадзора по ДНР уточняется, что холероподобный вибрион не является холерой, а относится к кишечной инфекции, но при первых признаках заболевания следует немедленно обратиться к врачу.
«
"В зоне риска - река Кальмиус в районе поселка Садки и Пост-моста, река Кальчик в районе старого здания тубдиспансера, морской пляж в районе судоремонтного завода. Медики настоятельно рекомендуют избегать купания в этих местах", - говорится в сообщении.
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