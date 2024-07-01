https://ria.ru/20240701/kholera-1956710585.html

В водоемах в Мариуполе обнаружили холероподобный вибрион

В водоемах в Мариуполе обнаружили холероподобный вибрион - РИА Новости, 01.07.2024

В водоемах в Мариуполе обнаружили холероподобный вибрион

Холероподобный вибрион, являющийся кишечной инфекцией, обнаружен в водоемах в черте города Мариуполь, сообщила в понедельник городская администрация. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T18:07

2024-07-01T18:07

2024-07-01T18:10

происшествия

здоровье - общество

мариуполь

донецкая народная республика

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ДОНЕЦК, 1 июл – РИА Новости. Холероподобный вибрион, являющийся кишечной инфекцией, обнаружен в водоемах в черте города Мариуполь, сообщила в понедельник городская администрация. "По результатам проведенных исследований и протокола испытаний на холеру в водоемах, реках и морской воде в черте городского округа Мариуполь Роспотребнадзором обнаружено наличие холероподобного вибриона", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации "Новый Мариуполь". В сообщении со ссылкой на территориальное отделение Роспотребнадзора по ДНР уточняется, что холероподобный вибрион не является холерой, а относится к кишечной инфекции, но при первых признаках заболевания следует немедленно обратиться к врачу. "В зоне риска - река Кальмиус в районе поселка Садки и Пост-моста, река Кальчик в районе старого здания тубдиспансера, морской пляж в районе судоремонтного завода. Медики настоятельно рекомендуют избегать купания в этих местах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240630/saldo-1956486682.html

https://ria.ru/20240621/kholera-1954524510.html

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происшествия, здоровье - общество, мариуполь, донецкая народная республика, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)