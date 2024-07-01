https://ria.ru/20240701/khodorkovskiy-1956654759.html
Ходорковскому* грозит третий штраф за отсутствие маркировки в соцсетях
Ходорковскому* грозит третий штраф за отсутствие маркировки в соцсетях - РИА Новости, 01.07.2024
Ходорковскому* грозит третий штраф за отсутствие маркировки в соцсетях
Бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому* грозит третий по счету штраф за отсутствие необходимой маркировки в социальных сетях, сообщается на портале судов... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T15:54
2024-07-01T15:54
2024-07-01T15:54
москва
россия
юкос
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149359/32/1493593211_0:318:4896:3072_1920x0_80_0_0_38d802772ab50966c3057b7f2c0c6423.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому* грозит третий по счету штраф за отсутствие необходимой маркировки в социальных сетях, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Зарегистрирован протокол по делу об административном правонарушении в отношении Ходорковского М.Б. по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ", - сказано в картотеке. Дата рассмотрения протокола в Таганском суде Москвы не назначена. Ходорковского*, уехавшего за границу после помилования президентом в 2013 году, дважды штрафовали в 2023 году, на 30 и 50 тысяч рублей, за отсутствие маркировки в материалах в Telegram и на YouTube. В реестр физлиц-иноагентов некогда одного из богатейших бизнесменов России внесли в мае 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20240520/khodorkovskiy-1947134670.html
https://ria.ru/20240514/khodorkovskiy-1945976632.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149359/32/1493593211_0:0:4352:3264_1920x0_80_0_0_e551da0abf269384a57bef7f254d1648.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, юкос, происшествия
Москва, Россия, ЮКОС, Происшествия
Ходорковскому* грозит третий штраф за отсутствие маркировки в соцсетях
Ходорковскому грозит третий штраф за отсутствие маркировки в соцсетях
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому* грозит третий по счету штраф за отсутствие необходимой маркировки в социальных сетях, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.
"Зарегистрирован протокол по делу об административном правонарушении в отношении Ходорковского М.Б. по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ", - сказано в картотеке.
Дата рассмотрения протокола в Таганском суде Москвы не назначена.
Ходорковского*, уехавшего за границу после помилования президентом в 2013 году, дважды штрафовали в 2023 году, на 30 и 50 тысяч рублей, за отсутствие маркировки в материалах в Telegram и на YouTube.
В реестр физлиц-иноагентов некогда одного из богатейших бизнесменов России внесли в мае 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента