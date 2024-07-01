https://ria.ru/20240701/khodorkovskiy-1956654759.html

Ходорковскому* грозит третий штраф за отсутствие маркировки в соцсетях

Ходорковскому* грозит третий штраф за отсутствие маркировки в соцсетях - РИА Новости, 01.07.2024

Ходорковскому* грозит третий штраф за отсутствие маркировки в соцсетях

Бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому* грозит третий по счету штраф за отсутствие необходимой маркировки в социальных сетях, сообщается на портале судов... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T15:54

2024-07-01T15:54

2024-07-01T15:54

москва

россия

юкос

происшествия

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому* грозит третий по счету штраф за отсутствие необходимой маркировки в социальных сетях, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Зарегистрирован протокол по делу об административном правонарушении в отношении Ходорковского М.Б. по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ", - сказано в картотеке. Дата рассмотрения протокола в Таганском суде Москвы не назначена. Ходорковского*, уехавшего за границу после помилования президентом в 2013 году, дважды штрафовали в 2023 году, на 30 и 50 тысяч рублей, за отсутствие маркировки в материалах в Telegram и на YouTube. В реестр физлиц-иноагентов некогда одного из богатейших бизнесменов России внесли в мае 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20240520/khodorkovskiy-1947134670.html

https://ria.ru/20240514/khodorkovskiy-1945976632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, юкос, происшествия