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Ходорковскому* грозит третий штраф за отсутствие маркировки в соцсетях - РИА Новости, 01.07.2024
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15:54 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/khodorkovskiy-1956654759.html
Ходорковскому* грозит третий штраф за отсутствие маркировки в соцсетях
Ходорковскому* грозит третий штраф за отсутствие маркировки в соцсетях - РИА Новости, 01.07.2024
Ходорковскому* грозит третий штраф за отсутствие маркировки в соцсетях
Бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому* грозит третий по счету штраф за отсутствие необходимой маркировки в социальных сетях, сообщается на портале судов... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T15:54
2024-07-01T15:54
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россия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому* грозит третий по счету штраф за отсутствие необходимой маркировки в социальных сетях, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Зарегистрирован протокол по делу об административном правонарушении в отношении Ходорковского М.Б. по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ", - сказано в картотеке. Дата рассмотрения протокола в Таганском суде Москвы не назначена. Ходорковского*, уехавшего за границу после помилования президентом в 2013 году, дважды штрафовали в 2023 году, на 30 и 50 тысяч рублей, за отсутствие маркировки в материалах в Telegram и на YouTube. В реестр физлиц-иноагентов некогда одного из богатейших бизнесменов России внесли в мае 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20240520/khodorkovskiy-1947134670.html
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москва, россия, юкос, происшествия
Москва, Россия, ЮКОС, Происшествия
Ходорковскому* грозит третий штраф за отсутствие маркировки в соцсетях

Ходорковскому грозит третий штраф за отсутствие маркировки в соцсетях

© AP Photo / David AziaМихаил Ходорковский*
Михаил Ходорковский* - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / David Azia
Михаил Ходорковский*. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому* грозит третий по счету штраф за отсутствие необходимой маркировки в социальных сетях, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.
"Зарегистрирован протокол по делу об административном правонарушении в отношении Ходорковского М.Б. по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ", - сказано в картотеке.
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Дата рассмотрения протокола в Таганском суде Москвы не назначена.
Ходорковского*, уехавшего за границу после помилования президентом в 2013 году, дважды штрафовали в 2023 году, на 30 и 50 тысяч рублей, за отсутствие маркировки в материалах в Telegram и на YouTube.
В реестр физлиц-иноагентов некогда одного из богатейших бизнесменов России внесли в мае 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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