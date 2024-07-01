https://ria.ru/20240701/kherson-1956547605.html

В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена инфраструктура

В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 01.07.2024

В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена инфраструктура

Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T08:10

2024-07-01T08:10

2024-07-01T08:10

в мире

херсонская область

россия

днепр (город)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале. "Зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры", - написал Прокудин. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240110/kherson-1920433287.html

херсонская область

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днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсонская область , россия, днепр (город)