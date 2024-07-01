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В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена инфраструктура
В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 01.07.2024
В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена инфраструктура
Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T08:10
2024-07-01T08:10
2024-07-01T08:10
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале. "Зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры", - написал Прокудин. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240110/kherson-1920433287.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , россия, днепр (город)
В мире, Херсонская область , Россия, Днепр (город)
В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена инфраструктура
Глава Херсонской ОВА сообщил о повреждении критической инфраструктуры