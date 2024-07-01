https://ria.ru/20240701/kadyrov-1956749524.html
Племянник Кадырова стал секретарем Совбеза Чечни
Племянник Кадырова стал секретарем Совбеза Чечни - РИА Новости, 02.07.2024
Племянник Кадырова стал секретарем Совбеза Чечни
Племянник главы Чечни Хамзат Кадыров назначен на должность секретаря Совбеза республики, сообщил руководитель республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-01T21:33
2024-07-01T21:33
2024-07-02T00:45
политика
шалинский район
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 1 июл - РИА Новости. Племянник главы Чечни Хамзат Кадыров назначен на должность секретаря Совбеза республики, сообщил руководитель республики Рамзан Кадыров. "В ходе совещания внес предложения по кадровым изменениям в руководстве администрации Шалинского района ЧР. Новым главой района будет … Турпал-Али Ибрагимов. На должность секретаря Совета Безопасности ЧР назначен дорогой племянник Хамзат Кадыров", - написал Кадыров в Telegram-канале. По словам главы региона, они имеют богатый опыт на руководящих должностях и справятся с возложенными на них обязанностями. Хамзат Кадыров в 2012 году окончил школу хафизов, после чего был назначен директором школы хафизов в родовом селении Ахмат-юрт имени Зелимхана Кадырова (старший брат Рамзана Кадырова). В 2017 году окончил факультет государственного управления Чеченского государственного университета. Занимал руководящие посты в регионе, в том числе должность помощника главы Чечни, главы администрации Курчалоевского муниципального района, министра по физической культуре и спорту Чечни, а также руководителя секретариата Чечни.
https://ria.ru/20240604/naznachenie-1950534897.html
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политика, шалинский район, рамзан кадыров
Политика, Шалинский район, Рамзан Кадыров
Племянник Кадырова стал секретарем Совбеза Чечни
Племянник главы Чечни Хамзат Кадыров назначен секретарем Совбеза республики