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Племянник Кадырова стал секретарем Совбеза Чечни - РИА Новости, 02.07.2024
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21:33 01.07.2024 (обновлено: 00:45 02.07.2024)
https://ria.ru/20240701/kadyrov-1956749524.html
Племянник Кадырова стал секретарем Совбеза Чечни
Племянник Кадырова стал секретарем Совбеза Чечни - РИА Новости, 02.07.2024
Племянник Кадырова стал секретарем Совбеза Чечни
Племянник главы Чечни Хамзат Кадыров назначен на должность секретаря Совбеза республики, сообщил руководитель республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-01T21:33
2024-07-02T00:45
политика
шалинский район
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 1 июл - РИА Новости. Племянник главы Чечни Хамзат Кадыров назначен на должность секретаря Совбеза республики, сообщил руководитель республики Рамзан Кадыров. "В ходе совещания внес предложения по кадровым изменениям в руководстве администрации Шалинского района ЧР. Новым главой района будет … Турпал-Али Ибрагимов. На должность секретаря Совета Безопасности ЧР назначен дорогой племянник Хамзат Кадыров", - написал Кадыров в Telegram-канале. По словам главы региона, они имеют богатый опыт на руководящих должностях и справятся с возложенными на них обязанностями. Хамзат Кадыров в 2012 году окончил школу хафизов, после чего был назначен директором школы хафизов в родовом селении Ахмат-юрт имени Зелимхана Кадырова (старший брат Рамзана Кадырова). В 2017 году окончил факультет государственного управления Чеченского государственного университета. Занимал руководящие посты в регионе, в том числе должность помощника главы Чечни, главы администрации Курчалоевского муниципального района, министра по физической культуре и спорту Чечни, а также руководителя секретариата Чечни.
https://ria.ru/20240604/naznachenie-1950534897.html
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политика, шалинский район, рамзан кадыров
Политика, Шалинский район, Рамзан Кадыров
Племянник Кадырова стал секретарем Совбеза Чечни

Племянник главы Чечни Хамзат Кадыров назначен секретарем Совбеза республики

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкХамзат Кадыров
Хамзат Кадыров - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Хамзат Кадыров . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 1 июл - РИА Новости. Племянник главы Чечни Хамзат Кадыров назначен на должность секретаря Совбеза республики, сообщил руководитель республики Рамзан Кадыров.
«
"В ходе совещания внес предложения по кадровым изменениям в руководстве администрации Шалинского района ЧР. Новым главой района будет … Турпал-Али Ибрагимов. На должность секретаря Совета Безопасности ЧР назначен дорогой племянник Хамзат Кадыров", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Адам Черхигов - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Племянник Кадырова стал министром транспорта и связи Чечни
4 июня, 23:55
По словам главы региона, они имеют богатый опыт на руководящих должностях и справятся с возложенными на них обязанностями.
Хамзат Кадыров в 2012 году окончил школу хафизов, после чего был назначен директором школы хафизов в родовом селении Ахмат-юрт имени Зелимхана Кадырова (старший брат Рамзана Кадырова). В 2017 году окончил факультет государственного управления Чеченского государственного университета. Занимал руководящие посты в регионе, в том числе должность помощника главы Чечни, главы администрации Курчалоевского муниципального района, министра по физической культуре и спорту Чечни, а также руководителя секретариата Чечни.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Песков прокомментировал заявление Кадырова о родственниках террористов
27 июня, 11:55
 
ПолитикаШалинский районРамзан Кадыров
 
 
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