https://ria.ru/20240701/kadyrov-1956735718.html

Кадыров рассказал о продаже квартир в новом районе Путина в Грозном

Кадыров рассказал о продаже квартир в новом районе Путина в Грозном - РИА Новости, 01.07.2024

Кадыров рассказал о продаже квартир в новом районе Путина в Грозном

Пятьдесят процентов квартир в новом районе Путина в Грозном уже продано, большинство из них посредством исламской рассрочки, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T19:50

2024-07-01T19:50

2024-07-01T19:50

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ГРОЗНЫЙ, 1 июл - РИА Новости. Пятьдесят процентов квартир в новом районе Путина в Грозном уже продано, большинство из них посредством исламской рассрочки, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "В настоящий момент более 50% квартир в новом районе уже проданы. Большинство из них - в рамках исламской рассрочки. По словам Хас-Магомеда Кадырова, все работы идут согласно плану. Нет проблем с нехваткой материалов и рабочей силы", - написал Кадыров в Telegram-канале. Новый район находится в центральной части города, глава региона ранее сообщал, что он расположится на территории свыше 200 гектаров. В него будут входить 150 многоквартирных домов, здесь также будут построены мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры, произведена модернизация транспортной развязки. Общая протяженность дорог в новом районе составит около 10 км. "Микрорайон имени президента России Владимира Путина - это, безусловно, амбициозный проект, который окажет значительное влияние на городскую среду, предоставив нашим жителям современное и многофункциональное пространство для проживания и отдыха", - добавил он.

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общество, жилье, грозный, россия, рамзан кадыров, владимир путин